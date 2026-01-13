Messinkiliitin, 3/4" Aqua Stop -sulkijalla.

Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen

Letkujen liittämiseen ja korjaamiseen sopii 1/2", 5/8" letkuihin.

Ominaisuudet ja edut
Valmistettu messingistä
  • Laadukas ja kestävä materiaali
Letkuliitin
  • Liittää kaksi letkua yhteen tai korjaa vaurioituneen letkun
Letkujen liittämiseen 1/2 "ja 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) sisähalkaisija
  • Yhteensopiva kaikkien yleisten puutarhaletkujen kanssa
Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 1/2″ / 5/8″
Väri messinki
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 38 x 38 x 38
Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen