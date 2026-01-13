Y-liitin

Hana- ja letkuliitännät saattavat joskus aiheuttaa pulmia. Ratkaisu löytyy laajasta valikoimastamme, jossa on erilaisia liittimiä letkujen liittämiseen, korjaamiseen ja jatkamiseen. Kaikki yleisliittimet ovat yhteensopivia ½“ – 5/8“ – ¾“ letkujen kanssa

Y-liitin kolmen letkun liitäntään. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Robust design
  • Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
3 letkun yhdistämiseen
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 15 x 65 x 60
Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen