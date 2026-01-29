Olipa kyseessä havunneulaset, hiekka, lehdet tai sora: tehokas ja ergonominen S 4 Twin 2-in-1 -lakaisukone varmistaa siistin pihapiirin. Kuivan jätteen vakiosivuharjojen lisäksi S 4 Twin 2-in-1 on varustettu kahdella lisäsivuharjalla, joissa on kovemmat harjakset märkää jätettä varten. Tehokkaalla rullaharjallaan ja 680 metrin lakaisuleveydellä se hallitsee helposti jopa 2400 m²:n alueita tunnissa. Jäte kerätään suoraan 20 litran jäteastiaan. Sivuharjojen pitkät harjakset takaavat perusteellisen puhtauden reunaan asti. Portaattomasti säädettävä työntökahva voidaan mukauttaa optimaalisesti kunkin käyttäjän pituuden mukaan. Lakaisukone voidaan helposti taittaa kokoon tarpeen mukaan ilman kumartumista rungossa olevan jalkalevyn ansiosta ja kantaa kahvasta – tilaa säästävää säilytystä varten. Työkaluton sivuharjakiinnitys on ainutlaatuinen. Lakaisukone on heti käyttövalmis. Jätesäiliö voidaan helposti irrottaa ja turvallisesti laskea alas ja tyhjentää ilman kosketusta likaan.