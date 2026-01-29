Työnnettävä lakaisin S 4 Twin 2-in-1
Varustettu erityisillä sivuharjoilla märkää puutarhajätettä varten: S 4 Twin 2-in-1 -lakaisukone, jonka lakaisuleveys on 680 mm. Ihanteellinen käyttää pienillä ja kapeilla alueilla.
Olipa kyseessä havunneulaset, hiekka, lehdet tai sora: tehokas ja ergonominen S 4 Twin 2-in-1 -lakaisukone varmistaa siistin pihapiirin. Kuivan jätteen vakiosivuharjojen lisäksi S 4 Twin 2-in-1 on varustettu kahdella lisäsivuharjalla, joissa on kovemmat harjakset märkää jätettä varten. Tehokkaalla rullaharjallaan ja 680 metrin lakaisuleveydellä se hallitsee helposti jopa 2400 m²:n alueita tunnissa. Jäte kerätään suoraan 20 litran jäteastiaan. Sivuharjojen pitkät harjakset takaavat perusteellisen puhtauden reunaan asti. Portaattomasti säädettävä työntökahva voidaan mukauttaa optimaalisesti kunkin käyttäjän pituuden mukaan. Lakaisukone voidaan helposti taittaa kokoon tarpeen mukaan ilman kumartumista rungossa olevan jalkalevyn ansiosta ja kantaa kahvasta – tilaa säästävää säilytystä varten. Työkaluton sivuharjakiinnitys on ainutlaatuinen. Lakaisukone on heti käyttövalmis. Jätesäiliö voidaan helposti irrottaa ja turvallisesti laskea alas ja tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Ominaisuudet ja edut
Kaksi paria sivuharjoja
- Sivuharjat kuivalle roskalle sekä pidemmät sivuharjat kovemmilla harjaksilla märälle roskalle.
Mukava jalkalevy
- Taita lakaisukone kokonaan alas kumartumatta – tilaa säästävään säilytykseen.
Korkeuden säätö bajonettiliitoksella
- Selkäystävällinen lakaisu yksilöllisen korkeussäädön ansiosta.
Iso jätesäiliö
- Jätesäiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Yksinkertainen jätesäiliön poisto
- Yksinkertainen jätesäiliön tyhjennys.
Pystymallinen likasäiliö
- Tyhjennä jätesäiliö ilman kosketusta lian kanssa.
Suuri lakaisuleveys
- Suuri puhdistusteho.
Lakaisu läheltä reunaa
- Kulmien, reunojen ja rakojen perusteellinen lakaisu.
Käytännöllinen kantokahva
- Lakaisukone on helppo kuljettaa ja varastoida kantokahvan ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, sivuharjalla (mm)
|680
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|2400
|Kuomu
|Muovi/Muovi
|Roskasäiliö (l)
|20
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|10,5
|Paino käyttövalmiina (kg)
|10,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|760 x 668 x 940
Toimitus sisältää
- Sivuharja: 2 kpl
- Sivuharja kostealle roskalle: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Ergonominen työntökahva
- Portaattomasti säädettävä työntökahva
- Säilytysasento
- Jalkalevy tilaa säästävään säilytykseen
- Sivuharjan kiinnitys ilman työkaluja
- Pystymallinen likasäiliö
Videot
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Talon ympärillä olevat polut
- Kulkuväylät
- Kellari