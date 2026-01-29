Työnnettävä lakaisin S 4 Twin Go! Further

Ominaisuudet ja edut
Osa kestävää kehitystä
  • Materiaali 30% kierrätysmuovia¹⁾
  • Pakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Korkeuden säätö bajonettiliitoksella
  • Selkäystävällinen lakaisu yksilöllisen korkeussäädön ansiosta.
Mukava jalkalevy
  • Taita lakaisukone kokonaan alas kumartumatta – tilaa säästävään säilytykseen.
Yksinkertainen jätesäiliön poisto
  • Yksinkertainen jätesäiliön tyhjennys.
Pystymallinen likasäiliö
  • Tyhjennä jätesäiliö ilman kosketusta lian kanssa.
Lakaisu läheltä reunaa
  • Kulmien, reunojen ja rakojen perusteellinen lakaisu.
Käytännöllinen kantokahva
  • Lakaisukone on helppo kuljettaa ja varastoida kantokahvan ansiosta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, sivuharjalla (mm) 680
Työsuoritus maks. (m²/h) 2400
Kuomu Muovi/Muovi
Roskasäiliö (l) 20
Väri musta
Paino (ilman varusteita) (kg) 10,2
Paino käyttövalmiina (kg) 10,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,8
Mitat (p x l x k) (mm) 760 x 668 x 940

¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.

Toimitus sisältää

  • Roskapihdit: 1 kpl
  • Sivuharja: 2 kpl

Ominaisuuksia

  • Ergonominen työntökahva
  • Portaattomasti säädettävä työntökahva
  • Säilytysasento
  • Jalkalevy tilaa säästävään säilytykseen
  • Sivuharjan kiinnitys ilman työkaluja
  • Pystymallinen likasäiliö
Käyttökohteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Talon ympärillä olevat polut
  • Kulkuväylät
  • Kellari
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.