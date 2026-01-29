Työnnettävä lakaisin S 4 Twin Go! Further
Ominaisuudet ja edut
Osa kestävää kehitystä
- Materiaali 30% kierrätysmuovia¹⁾
- Pakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Korkeuden säätö bajonettiliitoksella
- Selkäystävällinen lakaisu yksilöllisen korkeussäädön ansiosta.
Mukava jalkalevy
- Taita lakaisukone kokonaan alas kumartumatta – tilaa säästävään säilytykseen.
Yksinkertainen jätesäiliön poisto
- Yksinkertainen jätesäiliön tyhjennys.
Pystymallinen likasäiliö
- Tyhjennä jätesäiliö ilman kosketusta lian kanssa.
Lakaisu läheltä reunaa
- Kulmien, reunojen ja rakojen perusteellinen lakaisu.
Käytännöllinen kantokahva
- Lakaisukone on helppo kuljettaa ja varastoida kantokahvan ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, sivuharjalla (mm)
|680
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|2400
|Kuomu
|Muovi/Muovi
|Roskasäiliö (l)
|20
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|10,2
|Paino käyttövalmiina (kg)
|10,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.
Toimitus sisältää
- Roskapihdit: 1 kpl
- Sivuharja: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Ergonominen työntökahva
- Portaattomasti säädettävä työntökahva
- Säilytysasento
- Jalkalevy tilaa säästävään säilytykseen
- Sivuharjan kiinnitys ilman työkaluja
- Pystymallinen likasäiliö
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Talon ympärillä olevat polut
- Kulkuväylät
- Kellari
