Olipa kyseessä kevät, kesä tai syksy – Kärcherin S 6 Twin -lakaisukone sopii piha-alueiden siivoukseen. Tehokkaan rullaharjan, 2 sivuharjan ja yhteensä 860 mm:n lakaisuleveyden ansiosta se lakaisee vaivattomasti jopa 3000 m²:n alueita tunnissa. Työntökahva voidaan asettaa 2 asentoon ilman kumartumista ja se voidaan mukauttaa optimaalisesti kunkin käyttäjän pituuden mukaan. Jätteet kerätään suoraan 38 litran jätesäiliöön, joka ei likaa käsiä tyhjennettäessä. Toinen kohokohta on sivuharjan ylimääräinen korkeudensäätö, joka mahdollistaa kosketuspaineen mukauttamisen jätteen tyypin mukaan – ja siten optimaalisen lakaisutuloksen. S 6 Twin voidaan myös taittaa kokonaan kokoon rungossa olevan jalkalevyn ansiosta ja varastoida tilaa säästävällä tavalla. Lakaisukone on heti käyttövalmis työkaluttoman sivuharjakiinnitteen ansiosta.