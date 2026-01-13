Työnnettävä lakaisin S 6 Twin
Ihanteellinen käyttöön suurilla alueilla ja perusteellinen puhtaus aivan reunaan asti: S 6 Twin -lakaisukone, jossa on 2 sivuharjaa, 38 l jätesäiliö ja 860 mm lakaisuleveys.
Olipa kyseessä kevät, kesä tai syksy – Kärcherin S 6 Twin -lakaisukone sopii piha-alueiden siivoukseen. Tehokkaan rullaharjan, 2 sivuharjan ja yhteensä 860 mm:n lakaisuleveyden ansiosta se lakaisee vaivattomasti jopa 3000 m²:n alueita tunnissa. Työntökahva voidaan asettaa 2 asentoon ilman kumartumista ja se voidaan mukauttaa optimaalisesti kunkin käyttäjän pituuden mukaan. Jätteet kerätään suoraan 38 litran jätesäiliöön, joka ei likaa käsiä tyhjennettäessä. Toinen kohokohta on sivuharjan ylimääräinen korkeudensäätö, joka mahdollistaa kosketuspaineen mukauttamisen jätteen tyypin mukaan – ja siten optimaalisen lakaisutuloksen. S 6 Twin voidaan myös taittaa kokonaan kokoon rungossa olevan jalkalevyn ansiosta ja varastoida tilaa säästävällä tavalla. Lakaisukone on heti käyttövalmis työkaluttoman sivuharjakiinnitteen ansiosta.
Ominaisuudet ja edut
Mukava jalkalevyTaita lakaisukone kokonaan alas kumartumatta – tilaa säästävään säilytykseen.
Sivuharjojen joustava korkeudensäätöYksilöllisesti säädettävä kosketuspaine erityyppisille lialle.
Iso jätesäiliöJätesäiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Yksinkertainen jätesäiliön poisto
- Yksinkertainen jätesäiliön tyhjennys.
Pystymallinen likasäiliö
- Tyhjennä jätesäiliö ilman kosketusta lian kanssa.
Suuri lakaisuleveys
- Suuri puhdistusteho.
Lakaisu läheltä reunaa
- Kulmien, reunojen ja rakojen perusteellinen lakaisu.
Työntöaisan korkeudensäätö, 2 -vaihe
- Selkäystävällinen lakaisu yksilöllisen korkeussäädön ansiosta.
Käytännöllinen kantokahva
- Lakaisukone on helppo kuljettaa ja varastoida kantokahvan ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, sivuharjalla (mm)
|860
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|3000
|Kuomu
|Muovi/Muovi
|Roskasäiliö (l)
|38
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|14,8
|Paino käyttövalmiina (kg)
|14,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|17,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|926 x 872 x 1032
Toimitus sisältää
- Sivuharja: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Ergonominen työntökahva
- Työntöaisan korkeudensäätö, 2 -vaihe
- Säilytysasento
- Jalkalevy tilaa säästävään säilytykseen
- Portaattomasti säädettävä sivuharja
- Sivuharjan kiinnitys ilman työkaluja
- Pystymallinen likasäiliö
Videot
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Talon ympärillä olevat polut
- Kulkuväylät
- Kellari