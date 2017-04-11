Full Control Plus-pesurin käyttöönotto

Ennen Full Control Plus-pesurin käyttöä pesukahvasta ja painepesurista täytyy muodostaa laitepari.

Ohjevideo

Katso videolta ohjeet Full Control Plus-pesukahvan ja painepesurin käyttöönottoon ja laiteparin muodostamiseen.

Vaihe 1

Liitä virtajohto pistokerasiaan. Yhteyden muodostus käynnistyy ja pysyy aktiivisena 60 sekunnin ajan. Älä käännä vielä virtakatkaisijaa päälle.

 

Vaihe 2

2. Paina + ja - painikkeita samanaikaisesti ja pidä painikkeet pohjassa 5 sekunnin ajan, kunnes pesukahvan symbolit alkavat vilkkua.

 

Vaihe 3

Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, tehoasetukset tulevat näkyviin pesukahvan näyttöön. Pesuri on valmis käyttöön ja virtakatkaisijan voi kääntää päälle.

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu ensimmäisellä yrityksellä, toista vaiheet 1 ja 2. Ennen laiteparin muodostamista on tärkeää irrottaa virtajohto pistokerasiasta ja kiinnittää se uudelleen.