CVH 3 Plus

Tehokas ja valmis käytettäväksi missä tahansa ja milloin tahansa: kompaktin CVH 3 Plus -rikkaimurin avulla saat nopeasti siivottua esimerkiksi keittiössä, eteisessä tai autossa.

Tehokas jokapäiväinen apulainen: akkukäyttöinen CVH 3 Plus -käsipölynimuri poistaa tehokkaasti kaikentyyppisen lian, kuten hiukset, murut ja pölyn mistä tahansa ja jättämättä jälkiä. Lisäksi pestävä kaksivaiheinen suodatinjärjestelmä, joka koostuu hienosta teräsverkosta karkealle lialle ja hiuksille sekä HEPA-suodatin varmistaa poistoilman erityisen puhtaan. Muita etuja: suuri imuteho ja pidempi käyttöikä hiljaisen BLDC-moottorin ansiosta, kompakti ja kevyt muotoilu, kaksi eri imutasoa, akun käyttöaika on jopa 20 minuuttia sekä kätevä latausasema, joka sisältää lisävarusteiden säilytystilan.

Ominaisuudet ja edut
CVH 3 Plus: Korkea puhdistusteho BLDC-moottorin ansiosta
Suuri imuteho kaikentyyppisiin pienempiin puhdistustehtäviin BLDC-moottorin ansiosta.
CVH 3 Plus: Valinta kahden tilan välillä
Minimitila pitkälle käyntiajalle (max. 20 min), maksimitila suurelle imuteholle.
CVH 3 Plus: Latausasema, jossa tarvikevarasto
Kätevä lataus ja helppo säilyttää latausasemalla.
Kevyt ja kompaktin kokoinen
  • Suorita vaivattomasti pienet päivittäiset siivoustyöt.
Heti käyttövalmis
  • Voidaan käyttää milloin tahansa ja missä tahansa kompaktin rakenteen ja lisävarusteiden yksinkertaisen käytön ansiosta.
Kaksiportainen suodatusjärjestelmä
Pestävä suodatin ja pölysäiliö
  • Helppo puhdistaa juoksevan veden alla ja voidaan käyttää uudelleen.
Käytännölliset tarvikkeet
  • Soveltuu herkille pinnoille ja vaikeapääsyisille alueille.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Säiliö (l) 0,15
Äänen tehotaso (dB(A)) < 78
Moottoriteho (W) 70
Käyttöaika min. tilassa (min) 20
Käyttöaika max. tilassa (min) 10
Akkutyyppi Litiumioniakku
Akun jännite (V) 7,2
Jännite (V) 7,2
Akun kapasiteetti (Ah) 2
Latausaika peruslaturilla (h) 4
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,6
Mitat (p x l x k) (mm) 330 x 76 x 76

Toimitus sisältää

  • Laturi: 5 V / 2 A latausasema + adapteri
  • 2-in-1 rakosuulake
  • Hepa-suodatintyyppi: HEPA suodatin (EN1822:1998)
  • Pysäköintiteline latausyksiköllä

Ominaisuuksia

  • Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
Käyttökohteet
  • Huonekalut.
  • Ajoneuvon sisätilat
