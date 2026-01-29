CVH 3 Plus
Tehokas ja valmis käytettäväksi missä tahansa ja milloin tahansa: kompaktin CVH 3 Plus -rikkaimurin avulla saat nopeasti siivottua esimerkiksi keittiössä, eteisessä tai autossa.
Tehokas jokapäiväinen apulainen: akkukäyttöinen CVH 3 Plus -käsipölynimuri poistaa tehokkaasti kaikentyyppisen lian, kuten hiukset, murut ja pölyn mistä tahansa ja jättämättä jälkiä. Lisäksi pestävä kaksivaiheinen suodatinjärjestelmä, joka koostuu hienosta teräsverkosta karkealle lialle ja hiuksille sekä HEPA-suodatin varmistaa poistoilman erityisen puhtaan. Muita etuja: suuri imuteho ja pidempi käyttöikä hiljaisen BLDC-moottorin ansiosta, kompakti ja kevyt muotoilu, kaksi eri imutasoa, akun käyttöaika on jopa 20 minuuttia sekä kätevä latausasema, joka sisältää lisävarusteiden säilytystilan.
Ominaisuudet ja edut
Korkea puhdistusteho BLDC-moottorin ansiostaSuuri imuteho kaikentyyppisiin pienempiin puhdistustehtäviin BLDC-moottorin ansiosta.
Valinta kahden tilan välilläMinimitila pitkälle käyntiajalle (max. 20 min), maksimitila suurelle imuteholle.
Latausasema, jossa tarvikevarastoKätevä lataus ja helppo säilyttää latausasemalla.
Kevyt ja kompaktin kokoinen
- Suorita vaivattomasti pienet päivittäiset siivoustyöt.
Heti käyttövalmis
- Voidaan käyttää milloin tahansa ja missä tahansa kompaktin rakenteen ja lisävarusteiden yksinkertaisen käytön ansiosta.
Kaksiportainen suodatusjärjestelmä
Pestävä suodatin ja pölysäiliö
- Helppo puhdistaa juoksevan veden alla ja voidaan käyttää uudelleen.
Käytännölliset tarvikkeet
- Soveltuu herkille pinnoille ja vaikeapääsyisille alueille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Säiliö (l)
|0,15
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 78
|Moottoriteho (W)
|70
|Käyttöaika min. tilassa (min)
|20
|Käyttöaika max. tilassa (min)
|10
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun jännite (V)
|7,2
|Jännite (V)
|7,2
|Akun kapasiteetti (Ah)
|2
|Latausaika peruslaturilla (h)
|4
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|330 x 76 x 76
Toimitus sisältää
- Laturi: 5 V / 2 A latausasema + adapteri
- 2-in-1 rakosuulake
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA suodatin (EN1822:1998)
- Pysäköintiteline latausyksiköllä
Ominaisuuksia
- Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
Videot
Käyttökohteet
- Huonekalut.
- Ajoneuvon sisätilat