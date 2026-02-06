Akkukäyttöinen pölynimuri KVA 2

Kompakti ja kevyt varsi-imuri: maksimaalinen puhtaus kaikilla lattiapinnoilla näppärän ohjattavuuden ansiosta. 180° kääntyvän nivelen avulla vaivaton siivous huonekalujen ympärillä ja alla.

KVA 2 -varsi-imuri tarjoaa uuden tason siivousmukavuutta! Tämä kompakti varsi-imuri yhdistää erinomaisen suorituskyvyn ja käyttäjäystävällisen muotoilun – tuloksena on tahraton koti. Maksimaalinen imuteho kompaktista koosta huolimatta! KVA 2:n optimoitu tiivistys takaa ylivoimaisen pölynkeräyksen kaikilla lattiapinnoilla. Kolme puhdistustilaa mukautuvat jokaiseen haasteeseen, olipa kyseessä sitten nopea täsmäsiivous tai pinttyneen lian perusteellinen poisto. Vain noin 2,1 kilogrammaa painava KVA 2 on todellinen kevyt haastaja, joka sopii täydellisesti vaivattomaan siivoukseen. 180° kääntyvä nivel tekee siitä äärimmäisen helposti ohjattavan. Imurointi on erittäin hiljaista (alle 78 dB), mikä maksimoi käyttömukavuuden. Monivaiheinen HEPA-suodatinjärjestelmä takaa terveellisen sisäilman suodattamalla 99,9 prosenttia hiukkasista (testattu standardin EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 mukaisesti) ja varmistaa puhtaan poistoilman tehden siitä ihanteellisen valinnan allergiaperheisiin. Maksimaalisen joustavuuden ja mukavuuden takaamiseksi KVA 2 voidaan ladata USB-C-liitännän kautta. Toimitukseen sisältyy rakosuulake, pehmeä pölyharja sekä seinäteline.

Ominaisuudet ja edut
Erittäin kevyt ja kompakti
Vain 2,1 kg - kevyt käyttää myös portaissa Vain 1,3 kg käsisuulakkeen kanssa - kevyt käyttää huonekalujen ja vaikeapääsyisten alueiden kanssa. Yksinkertainen ja intuitiviinen käyttö.
Helppo ohjattavuus ja tehokas siivous.
Helppo ohjattavuus ja tehokas siivous.
HEPA-teho: yli 99,9 % suodatus
Hengitä vapaasti: HEPA-suodatin pitää sisäilman puhtaana ja terveellisenä. Sieppaa 99,9 % hiukkasista (testattu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 -standardin mukaan) – ihanteellinen allergiaperheille. Puhtaaseen ja hygieeniseen kotiin – ilman pölyä ja allergeeneja.
Tehokas turbosuulake
  • Huippuluokan lattiasuulaketeknologia varmistaa perusteellisen puhdistuksen kaikilla lattiapinnoilla.
  • Täydellisesti muotoiltu tiiviste takaa maksimi-imutehon ja tehokkaan lianpoiston – myös hankalaan likaan.
  • Kerää helposti lemmikkien karvat, pölyn ja irtonaisen lian matoilta, kovilta lattioilta ja huonekaluista.
Tehokas ja kestävä BLDC-moottori
  • Vaikuttava puhdistusteho suurien nopeuksien ja optimaalisen imutehon ansiosta.
  • Hiiliharjaton moottori takaa kestävyyden ja luotettavuuden – pidentäen imurin käyttöikää.
Erittäin hiljainen (max. 78 dB)
  • Erityisen hiljainen imurointi - max. 78 dB
  • Ihanteellinen lapsi- ja lemmikkiperheille – ei tarpeetonta melua.
Kolme puhdistustilaa – joustava ja tehokas
  • Mukautuu erilaisille lattiapinnoille ja likaisuusasteille.
  • Energiansäästön huomioiva käyttötila ja jopa 40 minuutin käyttöaika.
  • Yhteensopiva useimpien uusien latureiden kanssa.
USB-C lataus
  • Ei enää sotkuun meneviä johtoja - ketterä käyttää.
Täysin varusteltu, monipuolinen ja tilaa säästävä
  • Laaja valikoima lisävarusteita: rakosuulake, pehmeä harja ja seinäkiinnike.
  • Tilaa säästävä säilytys
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänen tehotaso (dB(A)) < 78
Säiliön kapasiteetti (ml) 600
Käyttöaika yhdellä latauksella (/min) eco!efficiency-tila: / n. 40 Normaali tila: / n. 20 Boost-tila: / n. 9
Latausaika peruslaturilla (min) 240
Paino (ilman varusteita) (kg) 2,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,2
Mitat (p x l x k) (mm) 1100 x 250 x 224

Toimitus sisältää

  • Hepa-suodatintyyppi: HEPA-suodatin (EN 1882:1998)
  • 5 V - 12 V USB-C -latausjohto + sovitin (1 kpl kutakin): 1 kpl
  • Rakosuulake
  • 2-in-1 -huonekalusuulake
  • Pieni seinäteline

Ominaisuuksia

  • Laturi: 5 V - 12 V USB-C -latausjohto ja sovitin (1 kpl kutakin)
  • Pölypussiton järjestelmä
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matot
  • Pinttyneeseen likaan
  • Kevyt lika
  • Karkeiden roskien imurointi
  • Hienojakoinen lika
  • Kuivan lian imurointi
  • Lemmikkien karvat
