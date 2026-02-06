KVA 2 -varsi-imuri tarjoaa uuden tason siivousmukavuutta! Tämä kompakti varsi-imuri yhdistää erinomaisen suorituskyvyn ja käyttäjäystävällisen muotoilun – tuloksena on tahraton koti. Maksimaalinen imuteho kompaktista koosta huolimatta! KVA 2:n optimoitu tiivistys takaa ylivoimaisen pölynkeräyksen kaikilla lattiapinnoilla. Kolme puhdistustilaa mukautuvat jokaiseen haasteeseen, olipa kyseessä sitten nopea täsmäsiivous tai pinttyneen lian perusteellinen poisto. Vain noin 2,1 kilogrammaa painava KVA 2 on todellinen kevyt haastaja, joka sopii täydellisesti vaivattomaan siivoukseen. 180° kääntyvä nivel tekee siitä äärimmäisen helposti ohjattavan. Imurointi on erittäin hiljaista (alle 78 dB), mikä maksimoi käyttömukavuuden. Monivaiheinen HEPA-suodatinjärjestelmä takaa terveellisen sisäilman suodattamalla 99,9 prosenttia hiukkasista (testattu standardin EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 mukaisesti) ja varmistaa puhtaan poistoilman tehden siitä ihanteellisen valinnan allergiaperheisiin. Maksimaalisen joustavuuden ja mukavuuden takaamiseksi KVA 2 voidaan ladata USB-C-liitännän kautta. Toimitukseen sisältyy rakosuulake, pehmeä pölyharja sekä seinäteline.