Akkukäyttöinen pölynimuri KVA 2
Kompakti ja kevyt varsi-imuri: maksimaalinen puhtaus kaikilla lattiapinnoilla näppärän ohjattavuuden ansiosta. 180° kääntyvän nivelen avulla vaivaton siivous huonekalujen ympärillä ja alla.
KVA 2 -varsi-imuri tarjoaa uuden tason siivousmukavuutta! Tämä kompakti varsi-imuri yhdistää erinomaisen suorituskyvyn ja käyttäjäystävällisen muotoilun – tuloksena on tahraton koti. Maksimaalinen imuteho kompaktista koosta huolimatta! KVA 2:n optimoitu tiivistys takaa ylivoimaisen pölynkeräyksen kaikilla lattiapinnoilla. Kolme puhdistustilaa mukautuvat jokaiseen haasteeseen, olipa kyseessä sitten nopea täsmäsiivous tai pinttyneen lian perusteellinen poisto. Vain noin 2,1 kilogrammaa painava KVA 2 on todellinen kevyt haastaja, joka sopii täydellisesti vaivattomaan siivoukseen. 180° kääntyvä nivel tekee siitä äärimmäisen helposti ohjattavan. Imurointi on erittäin hiljaista (alle 78 dB), mikä maksimoi käyttömukavuuden. Monivaiheinen HEPA-suodatinjärjestelmä takaa terveellisen sisäilman suodattamalla 99,9 prosenttia hiukkasista (testattu standardin EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 mukaisesti) ja varmistaa puhtaan poistoilman tehden siitä ihanteellisen valinnan allergiaperheisiin. Maksimaalisen joustavuuden ja mukavuuden takaamiseksi KVA 2 voidaan ladata USB-C-liitännän kautta. Toimitukseen sisältyy rakosuulake, pehmeä pölyharja sekä seinäteline.
Ominaisuudet ja edut
Erittäin kevyt ja kompaktiVain 2,1 kg - kevyt käyttää myös portaissa Vain 1,3 kg käsisuulakkeen kanssa - kevyt käyttää huonekalujen ja vaikeapääsyisten alueiden kanssa. Yksinkertainen ja intuitiviinen käyttö.
180° kääntvyä nivel vaivattomaan käyttöönHelppo ohjattavuus ja tehokas siivous.
HEPA-teho: yli 99,9 % suodatusHengitä vapaasti: HEPA-suodatin pitää sisäilman puhtaana ja terveellisenä. Sieppaa 99,9 % hiukkasista (testattu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 -standardin mukaan) – ihanteellinen allergiaperheille. Puhtaaseen ja hygieeniseen kotiin – ilman pölyä ja allergeeneja.
Tehokas turbosuulake
- Huippuluokan lattiasuulaketeknologia varmistaa perusteellisen puhdistuksen kaikilla lattiapinnoilla.
- Täydellisesti muotoiltu tiiviste takaa maksimi-imutehon ja tehokkaan lianpoiston – myös hankalaan likaan.
- Kerää helposti lemmikkien karvat, pölyn ja irtonaisen lian matoilta, kovilta lattioilta ja huonekaluista.
Tehokas ja kestävä BLDC-moottori
- Vaikuttava puhdistusteho suurien nopeuksien ja optimaalisen imutehon ansiosta.
- Hiiliharjaton moottori takaa kestävyyden ja luotettavuuden – pidentäen imurin käyttöikää.
Erittäin hiljainen (max. 78 dB)
- Erityisen hiljainen imurointi - max. 78 dB
- Ihanteellinen lapsi- ja lemmikkiperheille – ei tarpeetonta melua.
Kolme puhdistustilaa – joustava ja tehokas
- Mukautuu erilaisille lattiapinnoille ja likaisuusasteille.
- Energiansäästön huomioiva käyttötila ja jopa 40 minuutin käyttöaika.
- Yhteensopiva useimpien uusien latureiden kanssa.
USB-C lataus
- Ei enää sotkuun meneviä johtoja - ketterä käyttää.
Täysin varusteltu, monipuolinen ja tilaa säästävä
- Laaja valikoima lisävarusteita: rakosuulake, pehmeä harja ja seinäkiinnike.
- Tilaa säästävä säilytys
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 78
|Säiliön kapasiteetti (ml)
|600
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|eco!efficiency-tila: / n. 40 Normaali tila: / n. 20 Boost-tila: / n. 9
|Latausaika peruslaturilla (min)
|240
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1100 x 250 x 224
Toimitus sisältää
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA-suodatin (EN 1882:1998)
- 5 V - 12 V USB-C -latausjohto + sovitin (1 kpl kutakin): 1 kpl
- Rakosuulake
- 2-in-1 -huonekalusuulake
- Pieni seinäteline
Ominaisuuksia
- Laturi: 5 V - 12 V USB-C -latausjohto ja sovitin (1 kpl kutakin)
- Pölypussiton järjestelmä
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matot
- Pinttyneeseen likaan
- Kevyt lika
- Karkeiden roskien imurointi
- Hienojakoinen lika
- Kuivan lian imurointi
- Lemmikkien karvat