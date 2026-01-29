Kompakti ja käyttöä kestävä johdoton pölynimuri: VC 4 Cordless myHome Pet on nopeasti käsillä ja poistaa luotettavasti pölyn, lian ja lemmikkien karvat kaikilta lattioilta ja pinnoilta. Akkukäyttöinen ja pölypussiton varsi-imuri tarjoaa vaikuttavan yhdistelmän suurta mukavuutta, keveyttä ja rajoittamatonta liikkumisvapautta. Lisäksi alhainen melutaso sopii niin lemmikkien, kuin muidenkin asukkaiden korville. Täydellä akulla voit imuroida yhtäjaksoisesti jopa 30 minuuttia. Imuria voidaan käyttää joko lattialla tai rikkarimurityppisesti suulakkeita vaihtamalla. Aktiivinen, moottoroitu lattiasuulake varmistaa perusteellisen lian ja karvojen poimimisen kovilta lattioilta ja matoilta. Moottoroitu miniturboharja poistaa luotettavasti tiukemmankin lian, murut, kuolleet ihosolut ja karvat verhoilusta, lemmikkieläinten sängyistä ja patjoista. Muita ominaisuuksia: pölysäiliön tyhjennys yhdellä napsautuksella, tehostustoiminto nopeaan lisätehoon tarpeen mukaan ja lukituspainike, joka poistaa tarpeen pitää virtapainiketta painettuna. Rakosuulake, 2-in-1 pehmeä huonekaluharja ja seinäteline täydentävät toimituksen.