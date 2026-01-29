Akkukäyttöinen pölynimuri VC 4 Cordless myHome Pet
Kompakti, ilman pölypussia toimiva ja täydellinen lemmikkieläinten karvojen poistoon: VC 4 Cordless myHome Pet -imuri on erinomainen valinta pienille lemmikkitalouksille.
Kompakti ja käyttöä kestävä johdoton pölynimuri: VC 4 Cordless myHome Pet on nopeasti käsillä ja poistaa luotettavasti pölyn, lian ja lemmikkien karvat kaikilta lattioilta ja pinnoilta. Akkukäyttöinen ja pölypussiton varsi-imuri tarjoaa vaikuttavan yhdistelmän suurta mukavuutta, keveyttä ja rajoittamatonta liikkumisvapautta. Lisäksi alhainen melutaso sopii niin lemmikkien, kuin muidenkin asukkaiden korville. Täydellä akulla voit imuroida yhtäjaksoisesti jopa 30 minuuttia. Imuria voidaan käyttää joko lattialla tai rikkarimurityppisesti suulakkeita vaihtamalla. Aktiivinen, moottoroitu lattiasuulake varmistaa perusteellisen lian ja karvojen poimimisen kovilta lattioilta ja matoilta. Moottoroitu miniturboharja poistaa luotettavasti tiukemmankin lian, murut, kuolleet ihosolut ja karvat verhoilusta, lemmikkieläinten sängyistä ja patjoista. Muita ominaisuuksia: pölysäiliön tyhjennys yhdellä napsautuksella, tehostustoiminto nopeaan lisätehoon tarpeen mukaan ja lukituspainike, joka poistaa tarpeen pitää virtapainiketta painettuna. Rakosuulake, 2-in-1 pehmeä huonekaluharja ja seinäteline täydentävät toimituksen.
Ominaisuudet ja edut
Kaksivaiheinen tehonhallinta
- Runsas käyttöaika pieniin kotitalouksiin.
- Valinnainen boost-tila.
- Jopa 18 minuutin käyttöaika tehokkaimmalla asetuksella.
Helppo käyttää
- Helppo tehonsäätö käyttökohteen mukaan.
- Helppo yhden painalluksen suodattimen tyhjennys.
Käytännöllinen suodatusjärjestelmä
- Pölypusseja ei tarvita.
- Helppo yhden painalluksen suodattimen tyhjennys.
Aktiivinen lattiasuulake
- Optimoitu lian keräys moottoroiduilla rullilla.
- Takaa luotettavan puhdistustuloksen.
- Helppo käsiteltävyys helpottaa siivousta myös huonekalujen alta.
Useita käyttökohteita
- Vaivaton varusteiden kiinnitys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 78
|Säiliön kapasiteetti (ml)
|650
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|21,6
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / n. 30 Boost-tila: / n. 18
|Latausaika peruslaturilla (min)
|345
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 236 x 1115
Toimitus sisältää
- Akku: 21.6. V / 2.5 Ah akku (1 kpl)
- Vaahtosuodatinelementti
- Ilmanottosuodatin: 1 kpl
- Universaali lattiasuulake
- Mini-turboharja
- Rakosuulake
- 2-in-1 -huonekalusuulake
- Imuputki: Muovi
- Pieni seinäteline
Ominaisuuksia
- Pölypussiton järjestelmä
- Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
Videot
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Matot
- Lemmikkien karvat