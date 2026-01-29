Akkukäyttöinen pölynimuri VC 6 Cordless ourFamily Pet
Pölypussiton rakenne ja korkea imuteho - täydellinen lemmikkieläinten valinta isompiin lemmikkitalouksiin. Erilaiset suulakkeet poimivat jokaisen karvan varmaan talteen.
VC 6 Cordless ourFamily Pet -pölynimuri tekee vaikutuksen erinomaisilla tuloksilla, mukavalla käsittelyllä ja maksimaalisella liikkumisvapaudella ja jopa 50 minuutin käyttöajalla. Tehokas 250 watin BLDC-moottori varmistaa vaivattoman imuroinnin ja perusteellisen puhdistustuloksen. Siinä on myös tehostustoiminto lisätehoa varten, kun sitä tarvitaan. LED-valolla varustettu moottoroitu lattiasuulake puhdistaa sekä kovat lattiapinnat että matot. Mukana on myös moottoroitu miniturboharja pehmustetuille huonekaluille ja patjoille. Pölysäiliön tyhjennysonnistuu yhdellä napsautuksella, ergonominen muotoilu helpottaa pääsyä huonekalujen alle ja kolmitasoinen akun ilmaisin kertoo akun tilan. Hiljainen toimintaääni imuroinnin aikana ei pelota lemmikkejä. Lukituspainike poistaa tarpeen pitää virtapainiketta koko ajan painettuna. Kompaktia laitetta voidaan käyttää myös rikkaimurin tavoin esimerkiksi huonekalujen puhdistamiseen. Toimitukseen kuuluu rakosuulake, 2-in-1-pehmeä huonekaluharja, suodattimen puhdistustyökalu sekä toinen vaihtosuodatin ja lataustoiminnolla varustettu seinäteline.
Ominaisuudet ja edut
Käytännöllinen suodatusjärjestelmä
- Helppo yhden painalluksen suodattimen tyhjennys.
Aktiivinen lattiasuulake
- Optimoitu lian keräys moottoroiduilla rullilla.
- Helppo käsiteltävyys helpottaa siivousta myös huonekalujen alta.
- Takaa luotettavan puhdistustuloksen.
Kaksivaiheinen tehonhallinta
- Runsas käyttöaika isompiin kotitalouksiin.
- Valinnainen boost-tila.
Seinäteline latausyksiköllä
- Seinätelineen avulla laite voidaan laittaa säilytykseen helposti ja nopeasti.
- Käytännöllinen lataus asettamalla imuri seinätelineeseen.
Intuitiivinen palaute ja latausnäyttö
- Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
- Selkeä akun tila -näyttö.
Helppo käyttää
- Helppo tehonsäätö käyttökohteen mukaan.
- Valinnainen boost-tila.
Useita käyttökohteita
- Vaivaton varusteiden kiinnitys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 78
|Säiliön kapasiteetti (ml)
|800
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|25,2
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / n. 50 Boost-tila: / n. 11
|Latausaika peruslaturilla (min)
|235
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|235 x 266 x 1130
Toimitus sisältää
- Akku: 25.2 V / 2.5 Ah akku (1 kpl)
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 12 suodatin (EN 1822:1998)
- Ilmanottosuodatin: 2 kpl
- Suodattimenpuhdistustyökalu
- Suuri universaali lattiasuulake LED-valoilla
- Mini-turboharja
- Rakosuulake
- 2-in-1 -huonekalusuulake
- Imuputki: Metalli
- Suuri seinäteline latausyksiköllä
Ominaisuuksia
- Softgrip-kahva
- Pölypussiton järjestelmä
- Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
Videot
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Matot
- Lemmikkien karvat