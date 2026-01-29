VC 6 Cordless ourFamily Pet -pölynimuri tekee vaikutuksen erinomaisilla tuloksilla, mukavalla käsittelyllä ja maksimaalisella liikkumisvapaudella ja jopa 50 minuutin käyttöajalla. Tehokas 250 watin BLDC-moottori varmistaa vaivattoman imuroinnin ja perusteellisen puhdistustuloksen. Siinä on myös tehostustoiminto lisätehoa varten, kun sitä tarvitaan. LED-valolla varustettu moottoroitu lattiasuulake puhdistaa sekä kovat lattiapinnat että matot. Mukana on myös moottoroitu miniturboharja pehmustetuille huonekaluille ja patjoille. Pölysäiliön tyhjennysonnistuu yhdellä napsautuksella, ergonominen muotoilu helpottaa pääsyä huonekalujen alle ja kolmitasoinen akun ilmaisin kertoo akun tilan. Hiljainen toimintaääni imuroinnin aikana ei pelota lemmikkejä. Lukituspainike poistaa tarpeen pitää virtapainiketta koko ajan painettuna. Kompaktia laitetta voidaan käyttää myös rikkaimurin tavoin esimerkiksi huonekalujen puhdistamiseen. Toimitukseen kuuluu rakosuulake, 2-in-1-pehmeä huonekaluharja, suodattimen puhdistustyökalu sekä toinen vaihtosuodatin ja lataustoiminnolla varustettu seinäteline.