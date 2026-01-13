Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line

VC 7 Signature Line -pölynimuri innovatiivisella pölysensorilla ja lisäakulla. Mukana suodattimen puhdistustyökalu, rakosuulake, mini-turboharja, pehmeä harja sekä lataava seinäteline.

Ominaisuudet ja edut
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line: Signature Line -lisäedut
Signature Line -lisäedut
Perustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line: Lisäakku
Lisäakku
Pitkä käyttöaika.
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line: Pölyn aistiva teknologia
Pölyn aistiva teknologia
Automaattinen pölyntunnistus ja voimakkuuden säätö. Älykäs voimakkuuden säätö käyttöiän pidentämiseksi. Intuitiivinen ja vaivaton imurointi.
Aktiivinen lattiasuulake
  • Optimoitu lian keräys moottoroiduilla rullilla.
  • Helppo käsiteltävyys helpottaa siivousta myös huonekalujen alta.
  • Takaa luotettavan puhdistustuloksen.
Käytännöllinen suodatusjärjestelmä
  • HEPA-suodatuksella (EN 1822:1998) erityisen puhdas poistoilma.
  • Helppo yhden painalluksen suodattimen tyhjennys.
Helppo käyttää
  • Helppo tehonsäätö käyttökohteen mukaan.
  • Valinnainen boost-tila.
Intuitiivinen palaute ja latausnäyttö
  • Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
  • Selkeä akun tila -näyttö.
Seinäteline latausyksiköllä
  • Seinätelineen avulla laite voidaan laittaa säilytykseen helposti ja nopeasti.
  • Käytännöllinen lataus asettamalla imuri seinätelineeseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänen tehotaso (dB(A)) < 78
Säiliön kapasiteetti (ml) 800
Akkutyyppi Litiumioniakku
Jännite (V) 25,2
Kapasiteetti (Ah) 2,5
Käyttöaika yhdellä latauksella (/min) Normaali tila: / n. 60 Boost-tila: / n. 8
Latausaika peruslaturilla (min) 220
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 2,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,2
Mitat (p x l x k) (mm) 235 x 266 x 1130

Toimitus sisältää

  • Akku: 25.2 V / 2.5 Ah akku (2 kpl)
  • Hepa-suodatintyyppi: HEPA 12 suodatin (EN 1822:1998)
  • Ilmanottosuodatin: 2 kpl
  • Suodattimenpuhdistustyökalu
  • Suuri universaali lattiasuulake LED-valoilla
  • Mini-turboharja
  • Rakosuulake
  • 2-in-1 -huonekalusuulake
  • Imuputki: Metalli
  • Suuri seinäteline latausyksiköllä

Ominaisuuksia

  • Softgrip-kahva
  • Pölypussiton järjestelmä
  • Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
  • Pölysensori
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matot
  • Tekstiilipinnat
  • Portaat
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.