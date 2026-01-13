Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Signature Line
VC 7 Signature Line -pölynimuri innovatiivisella pölysensorilla ja lisäakulla. Mukana suodattimen puhdistustyökalu, rakosuulake, mini-turboharja, pehmeä harja sekä lataava seinäteline.
Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedutPerustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
LisäakkuPitkä käyttöaika.
Pölyn aistiva teknologiaAutomaattinen pölyntunnistus ja voimakkuuden säätö. Älykäs voimakkuuden säätö käyttöiän pidentämiseksi. Intuitiivinen ja vaivaton imurointi.
Aktiivinen lattiasuulake
- Optimoitu lian keräys moottoroiduilla rullilla.
- Helppo käsiteltävyys helpottaa siivousta myös huonekalujen alta.
- Takaa luotettavan puhdistustuloksen.
Käytännöllinen suodatusjärjestelmä
- HEPA-suodatuksella (EN 1822:1998) erityisen puhdas poistoilma.
- Helppo yhden painalluksen suodattimen tyhjennys.
Helppo käyttää
- Helppo tehonsäätö käyttökohteen mukaan.
- Valinnainen boost-tila.
Intuitiivinen palaute ja latausnäyttö
- Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
- Selkeä akun tila -näyttö.
Seinäteline latausyksiköllä
- Seinätelineen avulla laite voidaan laittaa säilytykseen helposti ja nopeasti.
- Käytännöllinen lataus asettamalla imuri seinätelineeseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 78
|Säiliön kapasiteetti (ml)
|800
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|25,2
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / n. 60 Boost-tila: / n. 8
|Latausaika peruslaturilla (min)
|220
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|235 x 266 x 1130
Toimitus sisältää
- Akku: 25.2 V / 2.5 Ah akku (2 kpl)
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 12 suodatin (EN 1822:1998)
- Ilmanottosuodatin: 2 kpl
- Suodattimenpuhdistustyökalu
- Suuri universaali lattiasuulake LED-valoilla
- Mini-turboharja
- Rakosuulake
- 2-in-1 -huonekalusuulake
- Imuputki: Metalli
- Suuri seinäteline latausyksiköllä
Ominaisuuksia
- Softgrip-kahva
- Pölypussiton järjestelmä
- Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
- Pölysensori
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matot
- Tekstiilipinnat
- Portaat
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.