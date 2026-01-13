Edullista käyttövettä pesukoneille, wc-vedelle jne.: Vaikuttava BP 3 Home -pumppu täyttää korkeat Kärcherin laatustandardit ja tarjoaa luotettavan käyttövesilähteen kotitalouksille. Se mahdollistaa käyttäjille helpon yhteyden ja vaihtoehtoisten vesilähteiden, kuten kaivojen tai säiliöiden käytön - automaattisesti oikealla paineella ja kapasiteetilla. BP 3.200 Home -pumppu kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti tarvittavan veden määrän mukaan. Pumppu on varustettu monipuolisilla toiminnoilla, kuten takaiskuventtiilillä, integroidulla paineindikaattorilla, paineen tasaussäiliöllä (19 litraa) ja lämpösuojauksella. Ergonominen kantokahva helpottaa käsittelyä ja kuljetusta. Pumppu voidaan kiinnittää lattiaan ruuveilla, jotta pumppu pysyy tukevasti paikallaan. BP 3.200 Home on helppokäyttöinen suoraan pumpussa sijaitsevalla päälle/pois-kytkimellä. Korkealaatuiset komponentit, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippa ja moottorin akseli, eivät ainoastaan näytä hienoilta, vaan takaavat myös erittäin pitkän käyttöiän. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.