Painevesiautomaatti BP 3.200 Home
Tehokas BP 3.200 Home -painevesiautomaatti integroidulla paineen tasaussäiliöllä jakelee automaattisesti edullista käyttövettä koko taloon. Mahdollisuus 3v jatkotakuuseen.
Edullista käyttövettä pesukoneille, wc-vedelle jne.: Vaikuttava BP 3 Home -pumppu täyttää korkeat Kärcherin laatustandardit ja tarjoaa luotettavan käyttövesilähteen kotitalouksille. Se mahdollistaa käyttäjille helpon yhteyden ja vaihtoehtoisten vesilähteiden, kuten kaivojen tai säiliöiden käytön - automaattisesti oikealla paineella ja kapasiteetilla. BP 3.200 Home -pumppu kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti tarvittavan veden määrän mukaan. Pumppu on varustettu monipuolisilla toiminnoilla, kuten takaiskuventtiilillä, integroidulla paineindikaattorilla, paineen tasaussäiliöllä (19 litraa) ja lämpösuojauksella. Ergonominen kantokahva helpottaa käsittelyä ja kuljetusta. Pumppu voidaan kiinnittää lattiaan ruuveilla, jotta pumppu pysyy tukevasti paikallaan. BP 3.200 Home on helppokäyttöinen suoraan pumpussa sijaitsevalla päälle/pois-kytkimellä. Korkealaatuiset komponentit, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippa ja moottorin akseli, eivät ainoastaan näytä hienoilta, vaan takaavat myös erittäin pitkän käyttöiän. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestävä
- Kärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Integroitu painemittari
Optimoidut liittimet
- Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Erillinen täyttöaukko
- Helppo täyttö ennen käyttöä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|600
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 3200
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 36
|Paine (bar)
|max. 3,6
|Työpaine (bar)
|1,5 - 2,8
|Maks. imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|10,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|439 x 269 x 517
Ominaisuuksia
- Integroitu sekoitussäiliö: 19 l
- Integroitu painemittari
- Termostaatti
- Sisältää takaiskuventtiilin
- Erillinen täyttöaukko
Videot
Käyttökohteet
- Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet