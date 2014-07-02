Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu
Kun käytettävissä on vettä omasta kaivosta, Kärcher-pumpulla hyödynnät kaivoveden vaivattomasti ja luotettavasti.
Kompakti ja kätevä puutarhapumppu kasteluun. Ergonominen kantokahva helpottaa siirtelyä. Suuri jalkakytkin on helppokäyttöinen ilman kumartelua. Kevyt ja pienikokoinen pumppu on helppo kantaa. Kaksi ulosottoliitäntää. Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto ja kuivakäynninesto. Vikanäyttö näyttää vian laadun. Pumpussa esisuodatin ja takaiskuventtiili.
Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttää niin kotona ja puutarhassa.Luotettavaa vedensaantia kotona ja puutarhan kasteluun
Turvallinen ja kestäväEsisuodatin, takaiskuventtiili ja kuivakäynninesto
Automaattinen käynnistys/pysäytysPumppu käynnistyy ja sammuu automaattisesti käytön mukaan.
Optimaalinen imu
- Pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä
Näyttö vikakoodeille
- Imun tai paineen vikailmoitus
Liittimet kahdelle letkulle
- Monikäyttöisyys, esim. nurmikon kastelu letkulla ja sadettimen käyttö onnistuu yhtäaikaa.
Joustava yhteensovitin
- Helppo asennus ja letkujen liitäntä
Käytännöllinen jalkakytkin
- Helppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Ergonominen kahva
- Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|800
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 3300
|Pumppauskorkeus (m)
|40
|Paine (bar)
|max. 4
|Imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1,85
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|10,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 540 x 373
Toimitus sisältää
- Liitin G1-pumpuille
Ominaisuuksia
- Optimoitu liitos
- Käytännöllinen jalkakytkin
- Automaattinen käynnistys/pysäytystoiminto
- Esisuodatin ja takaiskuventtili vakiona
- Kuivakäynnin esto
- Suuri syöttöaukko
- Ergonominen kantokahva
- Virtajohdon säilytys
- Näyttö vikakoodeille
- Liittimet kahdelle letkulle
- Ääntävaimentavat kumitassut
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
- Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet
