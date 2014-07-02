Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu

Kun käytettävissä on vettä omasta kaivosta, Kärcher-pumpulla hyödynnät kaivoveden vaivattomasti ja luotettavasti.

Kompakti ja kätevä puutarhapumppu kasteluun. Ergonominen kantokahva helpottaa siirtelyä. Suuri jalkakytkin on helppokäyttöinen ilman kumartelua. Kevyt ja pienikokoinen pumppu on helppo kantaa. Kaksi ulosottoliitäntää. Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto ja kuivakäynninesto. Vikanäyttö näyttää vian laadun. Pumpussa esisuodatin ja takaiskuventtiili.

Ominaisuudet ja edut
Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu: Helppo käyttää niin kotona ja puutarhassa.
Helppo käyttää niin kotona ja puutarhassa.
Luotettavaa vedensaantia kotona ja puutarhan kasteluun
Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu: Turvallinen ja kestävä
Turvallinen ja kestävä
Esisuodatin, takaiskuventtiili ja kuivakäynninesto
Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu: Automaattinen käynnistys/pysäytys
Automaattinen käynnistys/pysäytys
Pumppu käynnistyy ja sammuu automaattisesti käytön mukaan.
Optimaalinen imu
  • Pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä
Näyttö vikakoodeille
  • Imun tai paineen vikailmoitus
Liittimet kahdelle letkulle
  • Monikäyttöisyys, esim. nurmikon kastelu letkulla ja sadettimen käyttö onnistuu yhtäaikaa.
Joustava yhteensovitin
  • Helppo asennus ja letkujen liitäntä
Käytännöllinen jalkakytkin
  • Helppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Ergonominen kahva
  • Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 800
Maks. vesimäärä (l/h) < 3300
Pumppauskorkeus (m) 40
Paine (bar) max. 4
Imukorkeus (m) 8
Ulostulolämpötila (°C) max. 35
Liitäntäkierre G1
Virtajohto (m) 1,85
Jännite (V) 230 - 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 10,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,8
Mitat (p x l x k) (mm) 230 x 540 x 373

Toimitus sisältää

  • Liitin G1-pumpuille

Ominaisuuksia

  • Optimoitu liitos
  • Käytännöllinen jalkakytkin
  • Automaattinen käynnistys/pysäytystoiminto
  • Esisuodatin ja takaiskuventtili vakiona
  • Kuivakäynnin esto
  • Suuri syöttöaukko
  • Ergonominen kantokahva
  • Virtajohdon säilytys
  • Näyttö vikakoodeille
  • Liittimet kahdelle letkulle
  • Ääntävaimentavat kumitassut
Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu
Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu
Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu
Koti ja puutarhapumppu BP 3 Home & Garden Puutarhapumppu
Videot
Käyttökohteet
  • Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
  • Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.