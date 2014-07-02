Kompakti ja kätevä puutarhapumppu kasteluun. Ergonominen kantokahva helpottaa siirtelyä. Suuri jalkakytkin on helppokäyttöinen ilman kumartelua. Kevyt ja pienikokoinen pumppu on helppo kantaa. Kaksi ulosottoliitäntää. Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto ja kuivakäynninesto. Vikanäyttö näyttää vian laadun. Pumpussa esisuodatin ja takaiskuventtiili.