Puutarhapumppu BP 4.500 Garden Set Plus
Valmiiksi koottu paketti perustarpeisiin: BP 4.500 Garden Set Plus sisältää puutarhapumpun, imuletkun ja puutarhaletkun. Ihanteellinen puutarhan kasteluun vaihtoehtoisia vesilähteistä.
Tämä käytännöllinen aloituspaketti sisältää kaiken tarvittavan puutarhan kasteluun vesialtaista tai säiliöistä. Kärcher BP 4.500 Garden -puutarhapumppu on tietysti tämän setin kohokohta. Se on kompakti ja pitkäikäinen pumppu, joka vakuuttaa suurella imutehollaan ja optimaalisella painesuorituskyvyllään. Kuten kaikki Kärcherin puutarhapumput, se on huoltovapaa, helppo asentaa ilman työkaluja ja voidaan kätevästi kytkeä päälle ja pois päältä suuren jalkakytkimen ansiosta. Lisäksi kastelupumppuun voidaan päivittää automaattinen käynnistys/pysäytys-toiminto (elektronisen painekytkimen avulla) – vieläkin suurempaa mukavuutta puutarhassa tai käyttöveden toimituksessa taloudessa. Puutarhapumpun setti täydentyy 3,5 metrin imukestävällä spiraaliletkulla, jossa on suodatin ja takaiskuventtiili (G1 liitäntäkierre, 3/4" halkaisija), 20 metrin Kärcher PrimoFlex® -letkulla (1/2" halkaisija) sekä suuttimella, liittimillä ja hanaliittimellä. Korkealaatuisten materiaalien ansiosta tämä setti tarjoaa iloa erityisen pitkään. Lisäksi Kärcher tarjoaa kaikille pumpuille 5 vuoden takuun. Takuu edellyttää tuotteen rekisterointiä sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestäväKärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Käytännöllinen jalkakytkinHelppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Heti käyttövalmisSisältää spiraali- ja puutarhaletkun välitöntä käyttöä varten.
Optimaalinen imu
- Laadukas pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä, esimerkiksi tynnyristä.
Erillinen täyttöaukko
- Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
- Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
- Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
- Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|550
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 4500
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 36
|Paine (bar)
|max. 3,6
|Imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1,5
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|372 x 186 x 231
Toimitus sisältää
- Liitin G1-pumpuille
- Sisältää imusarjan
- Sisältää kastelusarjan
Ominaisuuksia
- Optimoitu liitos
- Käytännöllinen jalkakytkin
- Erillinen täyttöaukko
- Ergonominen kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.