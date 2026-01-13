Tämä käytännöllinen aloituspaketti sisältää kaiken tarvittavan puutarhan kasteluun vesialtaista tai säiliöistä. Kärcher BP 4.500 Garden -puutarhapumppu on tietysti tämän setin kohokohta. Se on kompakti ja pitkäikäinen pumppu, joka vakuuttaa suurella imutehollaan ja optimaalisella painesuorituskyvyllään. Kuten kaikki Kärcherin puutarhapumput, se on huoltovapaa, helppo asentaa ilman työkaluja ja voidaan kätevästi kytkeä päälle ja pois päältä suuren jalkakytkimen ansiosta. Lisäksi kastelupumppuun voidaan päivittää automaattinen käynnistys/pysäytys-toiminto (elektronisen painekytkimen avulla) – vieläkin suurempaa mukavuutta puutarhassa tai käyttöveden toimituksessa taloudessa. Puutarhapumpun setti täydentyy 3,5 metrin imukestävällä spiraaliletkulla, jossa on suodatin ja takaiskuventtiili (G1 liitäntäkierre, 3/4" halkaisija), 20 metrin Kärcher PrimoFlex® -letkulla (1/2" halkaisija) sekä suuttimella, liittimillä ja hanaliittimellä. Korkealaatuisten materiaalien ansiosta tämä setti tarjoaa iloa erityisen pitkään. Lisäksi Kärcher tarjoaa kaikille pumpuille 5 vuoden takuun. Takuu edellyttää tuotteen rekisterointiä sivuillamme.