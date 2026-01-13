Puutarhapumppu BP 5.000 Garden

Kestävä tehokas: BP 5.000 Garden -puutarhapumppu on täydellinen ratkaisu ekologiseen ja taloudelliseen puutarhan kasteluun käyttäen vettä vaihtoehtoisista lähteistä, kuten sadevesisäiliöstä.

Puutarhan kastelu älykkäästi: Korkean imutehon ja suorituskyvyn ansiosta Kärcherin kompakti ja pitkäikäinen puutarhapumppu BP 5.000 Garden mahdollistaa mukavan, ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan veden käytön vesitynnyreistä, säiliöistä ja muista vaihtoehtoisista lähteistä. Vankka pumppu on kevytrakenteinen ja sitä on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan ansiosta. Puutarhapumppu on huoltovapaa, eikä sen liittämiseen tarvita työkaluja. Iso jalkakytkin mahdollistaa pumppun kätevän käynnistämisen ja sammuttamisen selkää säästäen. Pumppuun käytettyjen materiaalien laatu takaa pitkän käyttöiän. BP 5.000 Garden voidaan päivittää pumppuun, jossa on automaattinen käynnistys-/pysäytys-toiminto asentamalla elektroninen painekytkin. Silloin sitä voidaan käyttää myös kotitalouden käyttöveden tarjontaan. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.

Ominaisuudet ja edut
Puutarhapumppu BP 5.000 Garden: Vankka ja kestävä
Kärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Puutarhapumppu BP 5.000 Garden: Käytännöllinen jalkakytkin
Helppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Puutarhapumppu BP 5.000 Garden: Optimaalinen imu
Optimaalinen imu
Pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä
Erillinen täyttöaukko
  • Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
  • Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
  • Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
  • Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 650
Maks. vesimäärä (l/h) < 5000
Pumppauskorkeus (m) max. 40
Paine (bar) max. 4
Imukorkeus (m) 8
Ulostulolämpötila (°C) max. 35
Liitäntäkierre G1
Virtajohto (m) 1,5
Jännite (V) 230 - 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 6,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7,9
Mitat (p x l x k) (mm) 372 x 186 x 231

Toimitus sisältää

  • Liitin G1-pumpuille

Ominaisuuksia

  • Optimoitu liitos
  • Käytännöllinen jalkakytkin
  • Erillinen täyttöaukko
  • Ergonominen kantokahva
Puutarhapumppu BP 5.000 Garden
Videot
Käyttökohteet
  • Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
