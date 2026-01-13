Puutarhapumppu BP 5.000 Garden
Kestävä tehokas: BP 5.000 Garden -puutarhapumppu on täydellinen ratkaisu ekologiseen ja taloudelliseen puutarhan kasteluun käyttäen vettä vaihtoehtoisista lähteistä, kuten sadevesisäiliöstä.
Puutarhan kastelu älykkäästi: Korkean imutehon ja suorituskyvyn ansiosta Kärcherin kompakti ja pitkäikäinen puutarhapumppu BP 5.000 Garden mahdollistaa mukavan, ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan veden käytön vesitynnyreistä, säiliöistä ja muista vaihtoehtoisista lähteistä. Vankka pumppu on kevytrakenteinen ja sitä on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan ansiosta. Puutarhapumppu on huoltovapaa, eikä sen liittämiseen tarvita työkaluja. Iso jalkakytkin mahdollistaa pumppun kätevän käynnistämisen ja sammuttamisen selkää säästäen. Pumppuun käytettyjen materiaalien laatu takaa pitkän käyttöiän. BP 5.000 Garden voidaan päivittää pumppuun, jossa on automaattinen käynnistys-/pysäytys-toiminto asentamalla elektroninen painekytkin. Silloin sitä voidaan käyttää myös kotitalouden käyttöveden tarjontaan. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestäväKärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Käytännöllinen jalkakytkinHelppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Optimaalinen imuPumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä
Erillinen täyttöaukko
- Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
- Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
- Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
- Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|650
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 5000
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 40
|Paine (bar)
|max. 4
|Imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1,5
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|372 x 186 x 231
Toimitus sisältää
- Liitin G1-pumpuille
Ominaisuuksia
- Optimoitu liitos
- Käytännöllinen jalkakytkin
- Erillinen täyttöaukko
- Ergonominen kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.