Puutarhan kastelu älykkäästi: Korkean imutehon ja suorituskyvyn ansiosta Kärcherin kompakti ja pitkäikäinen puutarhapumppu BP 5.000 Garden mahdollistaa mukavan, ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan veden käytön vesitynnyreistä, säiliöistä ja muista vaihtoehtoisista lähteistä. Vankka pumppu on kevytrakenteinen ja sitä on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan ansiosta. Puutarhapumppu on huoltovapaa, eikä sen liittämiseen tarvita työkaluja. Iso jalkakytkin mahdollistaa pumppun kätevän käynnistämisen ja sammuttamisen selkää säästäen. Pumppuun käytettyjen materiaalien laatu takaa pitkän käyttöiän. BP 5.000 Garden voidaan päivittää pumppuun, jossa on automaattinen käynnistys-/pysäytys-toiminto asentamalla elektroninen painekytkin. Silloin sitä voidaan käyttää myös kotitalouden käyttöveden tarjontaan. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.