Ota heti käyttöön: puutarhapumppusetissä BP 5.000 Garden Set Plus on 3,5 metrin spiraaliletku suodattimella ja takaiskuventtiilillä (G1" liitäntäkierre, 3/4" halkaisija) sekä puutarhaletkusetti, johon kuuluu liittimet sekä 20 metrin Kärcher PrimoFlex -letku (1/2" halkaisija) - täydellinen puutarhan kasteluun vesialtaista tai säiliöistä. Puutarhaletkusettiin kuuluu letkun lisäksi suutin, liittimet ja hanaliitin. Kestävä pumppu on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan ansiosta. Kärcherin puutarhapumput ovat huoltovapaita, ne voidaan asentaa ilman työkaluja ja ne voi kätevästi kytkeä päälle ja pois päältä suurella jalkakytkimellä. Korkealaatuiset materiaalit takaavat pitkän käyttöiän. Elektronisen painekytkimen avulla BP 5.000 Garden -pumppu voidaan päivittää automaattiseksi Start/Stop -toiminnolla varustetuksi pumpuksi - vieläkin suurempaa mukavuutta puutarhaan tai käyttöveden jakeluun. Lisäksi Kärcher tarjoaa kaikille pumpuille 5 vuoden takuun. Takuu edellyttää tuotteen rekisterointiä sivuillamme.