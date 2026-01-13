Puutarhapumppu BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Garden Set Plus on käyttövalmis paketti imuletkun ja puutarhaletkusetin ansiosta. Kestävä ja tehokas puutarhapumppu on ihanteellinen kasteluveden hyödyntämiseen säiliöistä/altaista.
Ota heti käyttöön: puutarhapumppusetissä BP 5.000 Garden Set Plus on 3,5 metrin spiraaliletku suodattimella ja takaiskuventtiilillä (G1" liitäntäkierre, 3/4" halkaisija) sekä puutarhaletkusetti, johon kuuluu liittimet sekä 20 metrin Kärcher PrimoFlex -letku (1/2" halkaisija) - täydellinen puutarhan kasteluun vesialtaista tai säiliöistä. Puutarhaletkusettiin kuuluu letkun lisäksi suutin, liittimet ja hanaliitin. Kestävä pumppu on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan ansiosta. Kärcherin puutarhapumput ovat huoltovapaita, ne voidaan asentaa ilman työkaluja ja ne voi kätevästi kytkeä päälle ja pois päältä suurella jalkakytkimellä. Korkealaatuiset materiaalit takaavat pitkän käyttöiän. Elektronisen painekytkimen avulla BP 5.000 Garden -pumppu voidaan päivittää automaattiseksi Start/Stop -toiminnolla varustetuksi pumpuksi - vieläkin suurempaa mukavuutta puutarhaan tai käyttöveden jakeluun. Lisäksi Kärcher tarjoaa kaikille pumpuille 5 vuoden takuun. Takuu edellyttää tuotteen rekisterointiä sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestäväKärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Käytännöllinen jalkakytkinHelppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Heti käyttövalmisSisältää spiraali- ja puutarhaletkusetin välitöntä käyttöä varten.
Optimaalinen imu
- Pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä
Erillinen täyttöaukko
- Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
- Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
- Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
- Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|650
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 5000
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 40
|Paine (bar)
|max. 4
|Imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1,5
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|372 x 186 x 231
Toimitus sisältää
- Liitin G1-pumpuille
- Sisältää imusarjan
- Sisältää kastelusarjan
Ominaisuuksia
- Optimoitu liitos
- Käytännöllinen jalkakytkin
- Erillinen täyttöaukko
- Ergonominen kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.