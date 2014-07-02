Koti ja puutarhapumppu BP 5 Home & Garden
Tehokas nelivaihepumppu kodin ja puutarhan veden pumppaamiseen. Käytännöllinen, luotettava ja tehokas.
Loistavilla ominaisuuksilla varustettu kodin tehopakkaus tuottaa tehokasta vedensiirtoa niin kotiin kuin puutarhaankin. T-haaraliittimellä varustettuun pumppuun voi liittää vaivattomasti kaksi letkua. Laadukkaat materiaalit, kuivakäynnin esto ja integroitu tulovesisuodatin varmistavat pumpun pitkän käyttöiän. Energiatehokas pumppu on varustettu elektronisella virtauskytkimellä, joka säästää energiaa kun pumppu käynnistyy vain tarvittaessa. Monivaiheteknologia tekee pumpusta hiljaisen ja säästää 30 % energiaa. Lisäksi kumitassut vaimentavat tärinän lähes kokonaan. Vesiautomaatti sopii kaikkiin kodin vedensiirtotarpeisiin.
Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttää niin kotona ja puutarhassa.
- Luotettavaa vedensaantia kotiin ja puutarhan kasteluun
Turvallinen ja kestävä
- Esisuodatin, takaiskuventtiili ja kuivakäynninesto
Monivaihepumppu
- Erittäinen energiatehokas ja hiljainen.
Automaattinen käynnistys/pysäytys
- Pumppu käynnistyy ja sammuu automaattisesti käytön mukaan.
Optimaalinen imu
- Pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä
Näyttö vikakoodeille
- Imun tai paineen vikailmoitus
Liittimet kahdelle letkulle
- Monikäyttöisyys, esim. nurmikon kastelu letkulla ja sadettimen käyttö onnistuu yhtäaikaa.
T-liitin adapteri
- Helppo asennus letkujen kanssa.
Käytännöllinen jalkakytkin
- Helppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Ergonominen kahva
- Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 6000
|Pumppauskorkeus (m)
|48
|Paine (bar)
|max. 4,8
|Imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1,85
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|12,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|15,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 540 x 373
Toimitus sisältää
- Liitin G1-pumpuille
Ominaisuuksia
- Optimoitu liitos
- Käytännöllinen jalkakytkin
- Automaattinen käynnistys/pysäytystoiminto
- Esisuodatin ja takaiskuventtili vakiona
- Kuivakäynnin esto
- Suuri syöttöaukko
- Ergonominen kantokahva
- Virtajohdon säilytys
- Näyttö vikakoodeille
- Liittimet kahdelle letkulle
- Ääntävaimentavat kumitassut
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
- Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet