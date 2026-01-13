Puutarhapumppu BP 6.000 Garden

Kestävä tehokas: BP 6.000 Garden -puutarhapumppu on täydellinen ratkaisu ekologiseen ja taloudelliseen puutarhan kasteluun käyttäen vettä vaihtoehtoisista lähteistä, kuten sadevesisäiliöstä.

Vesitynnyreistä, säiliöistä ja muista vaihtoehtoisista lähteistä saatavaa vettä voidaan käyttää kätevästi, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Kärcherin BP 6.000 Garden -puutarhapumpulla. Kompakti vesipumppu tarjoaa korkean imutehon ja suorituskyvyn. Kevyet, mutta vankat pumppuun käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia ja takavat pitkän käyttöiän. Puutarhapumppu ei vaadi huoltoa, sen voi liittää ilman työkaluja ja se on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan avulla. Iso jalkakytkin mahdollistaa pumppun kätevän käynnistämisen ja sammuttamisen selkää säästäen. Lisäksi BP 6.000 Garden voidaan päivittää pumppuun, jossa on automaattinen käynnistys-/pysäytys-toiminto asentamalla elektroninen painekytkin. Silloin sitä voidaan käyttää myös kotitalouden käyttöveden tarjontaan. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.

Ominaisuudet ja edut
Puutarhapumppu BP 6.000 Garden: Vankka ja kestävä
Puutarhapumppu BP 6.000 Garden: Käytännöllinen jalkakytkin
Helppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Puutarhapumppu BP 6.000 Garden: Optimaalinen imu
Laadukas pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä, esimerkiksi tynnyristä.
Erillinen täyttöaukko
  • Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
  • Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
  • Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
  • Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000
Maks. vesimäärä (l/h) < 6000
Pumppauskorkeus (m) max. 45
Paine (bar) max. 4,5
Imukorkeus (m) 8
Ulostulolämpötila (°C) 35
Liitäntäkierre G1
Virtajohto (m) 1,5
Jännite (V) 230 - 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 9,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,9
Mitat (p x l x k) (mm) 384 x 204 x 253

Toimitus sisältää

  • Liitin G1-pumpuille

Ominaisuuksia

Puutarhapumppu BP 6.000 Garden
Käyttökohteet
  • Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
