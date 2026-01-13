Puutarhapumppu BP 6.000 Garden Set

BP 6.000 Garden Set tarjoaa valmiudet pitkäikäiseen ja tehokkaaseen puutarhan kasteluun. 5 vuoden takuu.

Korkean imutehon ja painesuorituskyvyn ansiosta BP 6.000 Garden Set tarjoaa ihanteelliset olosuhteet mukavaan puutarhan kasteluun vesialtaista tai säiliöistä. BP 6.000 Garden Set sisältää 3,5 metrin spiraaliletkun suodattimella ja takaiskuventtiilillä (G1" liitäntäkierre, 3/4" halkaisija), mikä mahdollistaa kestävän ja kevyen pumpun välittömän käytön. Pumppua on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan avulla. Kärcherin puutarhapumput ovat tehokkaita ja huoltovapaita, ja ne voidaan liittää ilman työkaluja. Ne voi myös mukavasti kytkeä päälle ja pois päältä jalkakytkimellä. Käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia ja takaavat pitkän käyttöiän. Elektronisen painekytkimen avulla -pumppu voidaan päivittää automaattiseksi Start/Stop -toiminnolla varustetuksi pumpuksi - vieläkin suurempaa mukavuutta puutarhaan tai käyttöveden jakeluun. Lisäksi Kärcher tarjoaa kaikille pumpuille 5 vuoden takuun. Takuu edellyttää tuotteen rekisterointiä sivuillamme.

Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestävä
Vankka ja kestävä
Kärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Käytännöllinen jalkakytkin
Käytännöllinen jalkakytkin
Helppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Heti käyttövalmis
Heti käyttövalmis
Optimaalinen imu
  • Laadukas pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä, esimerkiksi tynnyristä.
Erillinen täyttöaukko
  • Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
  • Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
  • Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
  • Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000
Maks. vesimäärä (l/h) < 6000
Pumppauskorkeus (m) max. 45
Paine (bar) max. 4,5
Imukorkeus (m) 8
Ulostulolämpötila (°C) max. 35
Liitäntäkierre G1
Virtajohto (m) 1,5
Jännite (V) 230 - 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 9,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,9
Mitat (p x l x k) (mm) 384 x 204 x 253

Toimitus sisältää

  • Liitin G1-pumpuille
  • Sisältää imusarjan

Ominaisuuksia

  • Optimoitu liitos
  • Käytännöllinen jalkakytkin
  • Erillinen täyttöaukko
  • Ergonominen kantokahva
Puutarhapumppu BP 6.000 Garden Set
Puutarhapumppu BP 6.000 Garden Set
Videot
Käyttökohteet
  • Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
