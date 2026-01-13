Korkean imutehon ja painesuorituskyvyn ansiosta BP 6.000 Garden Set tarjoaa ihanteelliset olosuhteet mukavaan puutarhan kasteluun vesialtaista tai säiliöistä. BP 6.000 Garden Set sisältää 3,5 metrin spiraaliletkun suodattimella ja takaiskuventtiilillä (G1" liitäntäkierre, 3/4" halkaisija), mikä mahdollistaa kestävän ja kevyen pumpun välittömän käytön. Pumppua on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan avulla. Kärcherin puutarhapumput ovat tehokkaita ja huoltovapaita, ja ne voidaan liittää ilman työkaluja. Ne voi myös mukavasti kytkeä päälle ja pois päältä jalkakytkimellä. Käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia ja takaavat pitkän käyttöiän. Elektronisen painekytkimen avulla -pumppu voidaan päivittää automaattiseksi Start/Stop -toiminnolla varustetuksi pumpuksi - vieläkin suurempaa mukavuutta puutarhaan tai käyttöveden jakeluun. Lisäksi Kärcher tarjoaa kaikille pumpuille 5 vuoden takuun. Takuu edellyttää tuotteen rekisterointiä sivuillamme.