Puutarhapumppu BP 6.000 Garden Set
BP 6.000 Garden Set tarjoaa valmiudet pitkäikäiseen ja tehokkaaseen puutarhan kasteluun. 5 vuoden takuu.
Korkean imutehon ja painesuorituskyvyn ansiosta BP 6.000 Garden Set tarjoaa ihanteelliset olosuhteet mukavaan puutarhan kasteluun vesialtaista tai säiliöistä. BP 6.000 Garden Set sisältää 3,5 metrin spiraaliletkun suodattimella ja takaiskuventtiilillä (G1" liitäntäkierre, 3/4" halkaisija), mikä mahdollistaa kestävän ja kevyen pumpun välittömän käytön. Pumppua on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan avulla. Kärcherin puutarhapumput ovat tehokkaita ja huoltovapaita, ja ne voidaan liittää ilman työkaluja. Ne voi myös mukavasti kytkeä päälle ja pois päältä jalkakytkimellä. Käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia ja takaavat pitkän käyttöiän. Elektronisen painekytkimen avulla -pumppu voidaan päivittää automaattiseksi Start/Stop -toiminnolla varustetuksi pumpuksi - vieläkin suurempaa mukavuutta puutarhaan tai käyttöveden jakeluun. Lisäksi Kärcher tarjoaa kaikille pumpuille 5 vuoden takuun. Takuu edellyttää tuotteen rekisterointiä sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestäväKärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Käytännöllinen jalkakytkinHelppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Heti käyttövalmis
Optimaalinen imu
- Laadukas pumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä, esimerkiksi tynnyristä.
Erillinen täyttöaukko
- Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
- Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
- Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
- Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 6000
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 45
|Paine (bar)
|max. 4,5
|Imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1,5
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|384 x 204 x 253
Toimitus sisältää
- Liitin G1-pumpuille
- Sisältää imusarjan
Ominaisuuksia
- Optimoitu liitos
- Käytännöllinen jalkakytkin
- Erillinen täyttöaukko
- Ergonominen kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.