Puutarhapumppu BP 7.000 Garden
Kestävä tehokas: BP 7.000 Garden -puutarhapumppu on täydellinen ratkaisu ekologiseen ja taloudelliseen puutarhan kasteluun käyttäen vettä vaihtoehtoisista lähteistä, kuten sadevesisäiliöstä.
Vesitynnyreistä, säiliöistä ja muista vaihtoehtoisista lähteistä saatavaa vettä voidaan käyttää kätevästi, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Kärcherin BP 7.000 Garden -puutarhapumpulla. Kompakti vesipumppu tarjoaa korkean imutehon ja suorituskyvyn. Kevyet, mutta vankat pumppuun käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia ja takavat pitkän käyttöiän. Puutarhapumppu ei vaadi huoltoa, sen voi liittää ilman työkaluja ja se on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan avulla. Iso jalkakytkin mahdollistaa pumppun kätevän käynnistämisen ja sammuttamisen selkää säästäen. Lisäksi BP 7.000 Garden voidaan päivittää pumppuun, jossa on automaattinen käynnistys-/pysäytys-toiminto asentamalla elektroninen painekytkin. Silloin sitä voidaan käyttää myös kotitalouden käyttöveden tarjontaan. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestävä
Käytännöllinen jalkakytkinHelppo käynnistää / sammuttaa ilman kumartelua.
Optimaalinen imuPumppu nostaa vettä jopa 8 metrin syvyydestä
Erillinen täyttöaukko
- Helppo täyttö ennen käyttöä
Tyhjennyskorkki
- Suoja jäätymistä vastaan.
Optimoidut liittimet
- Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Ergonominen kahva
- Helppo käyttää ja kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1100
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 7000
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 50
|Paine (bar)
|max. 5
|Imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1,5
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12
|Mitat (p x l x k) (mm)
|384 x 204 x 253
Toimitus sisältää
- Liitin G1-pumpuille
Ominaisuuksia
- Optimoitu liitos
- Käytännöllinen jalkakytkin
- Erillinen täyttöaukko
- Ergonominen kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.