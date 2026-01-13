Vesitynnyreistä, säiliöistä ja muista vaihtoehtoisista lähteistä saatavaa vettä voidaan käyttää kätevästi, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Kärcherin BP 7.000 Garden -puutarhapumpulla. Kompakti vesipumppu tarjoaa korkean imutehon ja suorituskyvyn. Kevyet, mutta vankat pumppuun käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisia ja takavat pitkän käyttöiän. Puutarhapumppu ei vaadi huoltoa, sen voi liittää ilman työkaluja ja se on helppo kuljettaa ergonomisen kahvan avulla. Iso jalkakytkin mahdollistaa pumppun kätevän käynnistämisen ja sammuttamisen selkää säästäen. Lisäksi BP 7.000 Garden voidaan päivittää pumppuun, jossa on automaattinen käynnistys-/pysäytys-toiminto asentamalla elektroninen painekytkin. Silloin sitä voidaan käyttää myös kotitalouden käyttöveden tarjontaan. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.