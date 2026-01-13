Perustason SP 1 uppopumppu sopii pienten vesimäärien siirtämiseen, kapasiteettina pumpata 5500 litraa tunnissa. Sillä voidaan pumpata puhdasta tai harmaata vettä aina 20 mm hiukkaskokoon asti. Suuremmille likahiukkasille on saatavissa lisävarusteena esisuodatin. Manuaalisesti säädettävä kohokytkin käynnistää ja sammuttaa pumpun veden pinnankorkeuden mukaan ja estää pumpun kuivakäynnin. Kytkin voidaan myös säätää niin, että se pumppaa yhtäjaksoisesti aina 25 mm veden pinnankorkeuteen saakka. Teräksinen esisuodatin saatavilla lisävarusteena. Quick Connect pikaliitäntä 1 1/4" letkuille. Keraaminen liukurengastiiviste pidentää pumpun käyttöikää. Rekisteröitynä laitteella pidennetty 5 vuoden takuu.