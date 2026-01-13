Likavesipumppu SP 1 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle
Kompakti uppopumppu harmaalle vedelle. Pumppaa 5500 litraa tunnissa.
Perustason SP 1 uppopumppu sopii pienten vesimäärien siirtämiseen, kapasiteettina pumpata 5500 litraa tunnissa. Sillä voidaan pumpata puhdasta tai harmaata vettä aina 20 mm hiukkaskokoon asti. Suuremmille likahiukkasille on saatavissa lisävarusteena esisuodatin. Manuaalisesti säädettävä kohokytkin käynnistää ja sammuttaa pumpun veden pinnankorkeuden mukaan ja estää pumpun kuivakäynnin. Kytkin voidaan myös säätää niin, että se pumppaa yhtäjaksoisesti aina 25 mm veden pinnankorkeuteen saakka. Teräksinen esisuodatin saatavilla lisävarusteena. Quick Connect pikaliitäntä 1 1/4" letkuille. Keraaminen liukurengastiiviste pidentää pumpun käyttöikää. Rekisteröitynä laitteella pidennetty 5 vuoden takuu.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
KohokytkinKytkee pumpun päälle ja pois veden pinnankorkeuden mukaan, estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos1 1/4" letkujen nopea liitäntä pumppuun.
Suunniteltu harmaalle vedelle
- Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 20 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
- Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|250
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 5500
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|4,5
|Paine (bar)
|max. 0,45
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 20
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|25
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|229 x 238 x 303
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: 1 1/4''
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
- Kohokytkin
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Veden pumppaamiseen puutarhalammesta