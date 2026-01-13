SP 11.000 Dirt -pumpun pumppausteho on jopa 11 000 litraa tunnissa, joten veden pumppaaminen vesisaaveista ja puutarhan vesiaiheista ei ole ongelma. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan puhtaan sekä likaisen veden, jossa on enintään 20 mm halkaisijaltaan olevia partikkeleita. Tarvittaessa pumppu voidaan varustaa esisuodattimella, joka suojaa pumppurakennetta suuremmilta roskilta. Upotettu likavesipumppu on myös varustettu kohokytkimellä, joka kytkee pumpun päälle ja pois päältä vedenkorkeuden mukaan, estäen samalla kuivakäynnin. Kohokytkimen voi kiinnittää niin, että pumppua voi käyttää myös matalassa vedessä jopa 25 mm jäännösvedenkorkeuteen asti. Lisävarusteina on saatavilla kestävä liukurengastiiviste erityisen pitkäikäisyyden takaamiseksi sekä pikaliitännät 1", 1 1/4" ja 1 1/2" -letkuille. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.