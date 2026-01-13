Likavesipumppu SP 11.000 Dirt
Pumppaa luotettavasti kirkasta ja likaista vettä jopa 11 000 l/h kapasiteetilla. Kompakti ja kestävä rakenne, kohokytkimellä jopa 25mm jäännövesikorkeus. Mahdollisuus 3v jatkotakuuseen.
SP 11.000 Dirt -pumpun pumppausteho on jopa 11 000 litraa tunnissa, joten veden pumppaaminen vesisaaveista ja puutarhan vesiaiheista ei ole ongelma. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan puhtaan sekä likaisen veden, jossa on enintään 20 mm halkaisijaltaan olevia partikkeleita. Tarvittaessa pumppu voidaan varustaa esisuodattimella, joka suojaa pumppurakennetta suuremmilta roskilta. Upotettu likavesipumppu on myös varustettu kohokytkimellä, joka kytkee pumpun päälle ja pois päältä vedenkorkeuden mukaan, estäen samalla kuivakäynnin. Kohokytkimen voi kiinnittää niin, että pumppua voi käyttää myös matalassa vedessä jopa 25 mm jäännösvedenkorkeuteen asti. Lisävarusteina on saatavilla kestävä liukurengastiiviste erityisen pitkäikäisyyden takaamiseksi sekä pikaliitännät 1", 1 1/4" ja 1 1/2" -letkuille. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
KohokytkinKytkee pumpun päälle ja pois veden pinnankorkeuden mukaan, estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos
Suunniteltu harmaalle vedelle
- Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 20 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
- Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|400
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 11000
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|7
|Paine (bar)
|max. 0,7
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 20
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|25
|Liitäntäkierre
|G1 1/2
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|229 x 238 x 303
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
- Kohokytkin
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Tulvaveden pumppaamiseen
- Veden pumppaamiseen puutarhalammesta