Erikoisalana suuremmat vesimäärät: likavesipumppu SP 16.000 Dirt pumppaa likaista vettä, jossa on enintään 20 mm kokoisia partikkeleita, luotettavasti esimerkiksi puutarhan vesiaiheista tai tulvivista kellareista. Jos vesi on erittäin likaista, valinnainen esisuodatin suojaa tukkeutumiselta. Pitkäikäisyyden takaamiseksi pumppuun on asennettu ammattikäytöstä tuttu liukurengastiiviste. Uppopumpussa on kohokytkin automaattista käynnistystä ja pysäytystä varten. Kohokytkin on kiinnitetty myös kiskoon, ja sitä voidaan säätää pystysuunnassa matalalla tasolla pumppaamiseen. Manuaalisessa tilassa se voi pumpata jopa 25 mm jäännösvedenkorkeuteen asti. Pikaliitännän ansiosta 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkujen liittäminen on nopeaa ja helppoa. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.