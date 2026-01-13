Likavesipumppu SP 16.000 Dirt
Pumppaa ja siirtää likaista vettä nopeasti jopa 16 000 l/h kapasiteetilla. Korkeussäädettävän kohokytkimen avulla jopa 25mm jäännösvedenkorkeuteen asti. Mahdollisuus 3v jatkotakuuseen.
Erikoisalana suuremmat vesimäärät: likavesipumppu SP 16.000 Dirt pumppaa likaista vettä, jossa on enintään 20 mm kokoisia partikkeleita, luotettavasti esimerkiksi puutarhan vesiaiheista tai tulvivista kellareista. Jos vesi on erittäin likaista, valinnainen esisuodatin suojaa tukkeutumiselta. Pitkäikäisyyden takaamiseksi pumppuun on asennettu ammattikäytöstä tuttu liukurengastiiviste. Uppopumpussa on kohokytkin automaattista käynnistystä ja pysäytystä varten. Kohokytkin on kiinnitetty myös kiskoon, ja sitä voidaan säätää pystysuunnassa matalalla tasolla pumppaamiseen. Manuaalisessa tilassa se voi pumpata jopa 25 mm jäännösvedenkorkeuteen asti. Pikaliitännän ansiosta 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkujen liittäminen on nopeaa ja helppoa. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
Korkeuden säätö kohokytkimessäLisättyä joustavuutta automaattisella käynnistys/pysäytys-toiminnolla estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos
Suunniteltu harmaalle vedelle
- Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 20 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
- Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|550
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 16000
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|8
|Paine (bar)
|max. 0,8
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 20
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|25
|Liitäntäkierre
|G1 1/2
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|229 x 238 x 303
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
- Joustava, korkeussäädettävä kohokytkin
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Veden pumppaamiseen puutarhalammesta
- Tulvaveden pumppaamiseen