Uppopumppu likavedelle SP 16.000 Dual
Pumppaa jopa 16 000 l/h puhdasta ja likaista vettä: Kestävä SP 16.000 Dual -uppopumppu, jossa on 2-in-1 -toiminto likaiselle vedelle, 1 mm jäännösvesikorkeus ja korkeussäädettävä kohokytkin.
Kiitos 2-in-1-toiminnon, kestävää SP 16.000 Dual -uppopumppua voidaan käyttää pumppaamaan sekä puhdasta että likaista vettä, jossa on enintään 20 mm halkaisijaltaan olevia partikkeleita. Lisäksi muuntuva suodattimen kori voidaan nopeasti vaihtaa likaisen veden asetuksesta flat-asetukseen, jolloin tuloksena on kuiva lattia jopa 1 mm vedenkorkeuteen asti. 16 000 litraa tunnissa pumppaavalla maksimikapasiteetillaan SP 16.000 Dual sopii täydellisesti tulvivien kellareiden, puutarhalampien ja uima-altaiden tyhjentämiseen. Liukurengastiiviste - ammattikäytöstä tuttu ratkaisu - varmistaa, että pumppu on erityisen pitkäikäinen. Pumppu voidaan kytkeä päälle ja pois päältä automaattisen kohokytkimen avulla. Kohokytkin on myös kiinnitetty kiskoon, ja sitä voidaan säätää pystysuunnassa matalalla tasolla pumppaamiseen. 1", 1 1/4" ja 1 1/2" tuuman letkut voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää pikaliitännän avulla. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
2-in-1 -toiminto
Korkeuden säätö kohokytkimessäLisättyä joustavuutta automaattisella käynnistys/pysäytys-toiminnolla estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos
Suunniteltu harmaalle vedelle
- Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 20 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
- Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|550
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 16000
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|9
|Paine (bar)
|max. 0,9
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 20
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|1
|Liitäntäkierre
|G1 1/2
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|237 x 241 x 279
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
- 2-in-1 -toiminto
- Joustava, korkeussäädettävä kohokytkin
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Veden pumppaamiseen puutarhalammesta
- Tulvaveden pumppaamiseen
- Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
- Veden pumppaamiseen lammesta