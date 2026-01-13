Uppopumppu likavedelle SP 16.000 Dual

Pumppaa jopa 16 000 l/h puhdasta ja likaista vettä: Kestävä SP 16.000 Dual -uppopumppu, jossa on 2-in-1 -toiminto likaiselle vedelle, 1 mm jäännösvesikorkeus ja korkeussäädettävä kohokytkin.

Kiitos 2-in-1-toiminnon, kestävää SP 16.000 Dual -uppopumppua voidaan käyttää pumppaamaan sekä puhdasta että likaista vettä, jossa on enintään 20 mm halkaisijaltaan olevia partikkeleita. Lisäksi muuntuva suodattimen kori voidaan nopeasti vaihtaa likaisen veden asetuksesta flat-asetukseen, jolloin tuloksena on kuiva lattia jopa 1 mm vedenkorkeuteen asti. 16 000 litraa tunnissa pumppaavalla maksimikapasiteetillaan SP 16.000 Dual sopii täydellisesti tulvivien kellareiden, puutarhalampien ja uima-altaiden tyhjentämiseen. Liukurengastiiviste - ammattikäytöstä tuttu ratkaisu - varmistaa, että pumppu on erityisen pitkäikäinen. Pumppu voidaan kytkeä päälle ja pois päältä automaattisen kohokytkimen avulla. Kohokytkin on myös kiinnitetty kiskoon, ja sitä voidaan säätää pystysuunnassa matalalla tasolla pumppaamiseen. 1", 1 1/4" ja 1 1/2" tuuman letkut voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää pikaliitännän avulla. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.

Ominaisuudet ja edut
Uppopumppu likavedelle SP 16.000 Dual: Keraaminen tiiviste
Keraaminen tiiviste
Pitkä käyttöikä.
Uppopumppu likavedelle SP 16.000 Dual: 2-in-1 -toiminto
2-in-1 -toiminto
Uppopumppu likavedelle SP 16.000 Dual: Korkeuden säätö kohokytkimessä
Korkeuden säätö kohokytkimessä
Lisättyä joustavuutta automaattisella käynnistys/pysäytys-toiminnolla estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos
Suunniteltu harmaalle vedelle
  • Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 20 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
  • Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
  • Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 550
Maks. vesimäärä (l/h) < 16000
Ulostulolämpötila (°C) max. 35
Pumppauskorkeus (m) 9
Paine (bar) max. 0,9
Hiukkaskoko (mm) max. 20
Upotussyvyys (m) max. 7
Jäännösveden korkeus (mm) 1
Liitäntäkierre G1 1/2
Virtajohto (m) 10
Jännite (V) 230 / 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,9
Mitat (p x l x k) (mm) 237 x 241 x 279

Toimitus sisältää

  • Letkun liitinosa: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Ominaisuuksia

  • Kätevä kantokahva
  • Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
  • Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
  • 2-in-1 -toiminto
  • Joustava, korkeussäädettävä kohokytkin
  • Keraaminen tiiviste
Uppopumppu likavedelle SP 16.000 Dual
Videot
Käyttökohteet
  • Veden pumppaamiseen puutarhalammesta
  • Tulvaveden pumppaamiseen
  • Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
  • Veden pumppaamiseen lammesta
Varusteet