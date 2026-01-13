Kiitos 2-in-1-toiminnon, kestävää SP 16.000 Dual -uppopumppua voidaan käyttää pumppaamaan sekä puhdasta että likaista vettä, jossa on enintään 20 mm halkaisijaltaan olevia partikkeleita. Lisäksi muuntuva suodattimen kori voidaan nopeasti vaihtaa likaisen veden asetuksesta flat-asetukseen, jolloin tuloksena on kuiva lattia jopa 1 mm vedenkorkeuteen asti. 16 000 litraa tunnissa pumppaavalla maksimikapasiteetillaan SP 16.000 Dual sopii täydellisesti tulvivien kellareiden, puutarhalampien ja uima-altaiden tyhjentämiseen. Liukurengastiiviste - ammattikäytöstä tuttu ratkaisu - varmistaa, että pumppu on erityisen pitkäikäinen. Pumppu voidaan kytkeä päälle ja pois päältä automaattisen kohokytkimen avulla. Kohokytkin on myös kiinnitetty kiskoon, ja sitä voidaan säätää pystysuunnassa matalalla tasolla pumppaamiseen. 1", 1 1/4" ja 1 1/2" tuuman letkut voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää pikaliitännän avulla. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.