Kärcherin tehokkain uppopumppu kirkkaan veden pumppaamiseen pystyy tyhjentämään jopa 17 000 litraa kirkasta tai lievästi saastunutta vettä tunnissa, mikä tekee siitä täydellisen valinnan uima-altaille, kuivatuskaivoille sekä rakennusten vesivahinkojen korjaamiseen. Raskaamman saastumisen ja pumpun siipipyörän suojaamiseksi suositellaan ruostumattomasta teräksestä valmistettua esisuodatinta, joka sisältyy toimitukseen. Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo sekä liukurenkaalla varustettu tiiviste tekevät pumpusta erityisen kestävän. Tasosäädettävä uppopumppu on varustettu portaattomalla tasosäätimellä, joka käynnistää pumpun välittömästi kosketuksesta veden kanssa. SP 17 000 Flat Level Sensor -mallissa on myös taitettavat tukijalat, jolloin uppopumppu käynnistyy 7 millimetrin veden tasosta alkaen. Kytkimen avulla pumppu voidaan asettaa jatkuvatoimiseen käyttöön manuaalitilassa. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan vettä pois jopa 1 millimetrin jäännösvesitasoon asti - sekä jatkuvatoimisesti että automaattitilassa, kun tasonsäädin on asetettu vastaavasti. Quick Connect -liitäntäkierteen avulla on myös erittäin helppoa kytkeä 1 tuuman, 1 1/