Uppopumppu puhtaalle vedelle SP 17.000 Flat Level Sensor
Tehokas uppopumppu SP 17.000 Flat Level Sensor pumppaa jopa 17 000 l/h. 1 mm jäännösvesikorkeus tasosensori, automaattikytkin sekä kohokytkin. Mahdollisuus 3v jatkotakuuseen.
Kärcherin tehokkain uppopumppu kirkkaan veden pumppaamiseen pystyy tyhjentämään jopa 17 000 litraa kirkasta tai lievästi saastunutta vettä tunnissa, mikä tekee siitä täydellisen valinnan uima-altaille, kuivatuskaivoille sekä rakennusten vesivahinkojen korjaamiseen. Raskaamman saastumisen ja pumpun siipipyörän suojaamiseksi suositellaan ruostumattomasta teräksestä valmistettua esisuodatinta, joka sisältyy toimitukseen. Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo sekä liukurenkaalla varustettu tiiviste tekevät pumpusta erityisen kestävän. Tasosäädettävä uppopumppu on varustettu portaattomalla tasosäätimellä, joka käynnistää pumpun välittömästi kosketuksesta veden kanssa. SP 17 000 Flat Level Sensor -mallissa on myös taitettavat tukijalat, jolloin uppopumppu käynnistyy 7 millimetrin veden tasosta alkaen. Kytkimen avulla pumppu voidaan asettaa jatkuvatoimiseen käyttöön manuaalitilassa. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan vettä pois jopa 1 millimetrin jäännösvesitasoon asti - sekä jatkuvatoimisesti että automaattitilassa, kun tasonsäädin on asetettu vastaavasti. Quick Connect -liitäntäkierteen avulla on myös erittäin helppoa kytkeä 1 tuuman, 1 1/
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
TasotunnistinMäärittää pumpun kytkennän päälle ja pois
PikaliitosHelppo ja nopea liitäntäkierre 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkuihin.
Taitettavat jalat
- Vaihto normaalikäytöstä 1 mm tasoimuun
Automaattinen ilmaus
- Pumppu käynnistyy luotettavasti kun vedenpinnan korkeus on 7 mm.
Automaatti-/manuaalikytkin
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Kestävä ja helposti kiinnitettävä teräksinen esisuodatin
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|550
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 17000
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|9
|Paine (bar)
|max. 0,9
|Tasoimu (mm)
|1
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 5
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|1
|Liitäntäkierre
|G1 1/2
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Mitat (p x l x k) (mm)
|238 x 293 x 356
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,3
Toimitus sisältää
- Irrotettava suodatin ruostumatonta terästä
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kytkin pumpussa
- Kytkentä tasoimuun
- Tasotunnistin: kytkentätason määrittely
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
- Veden pumppaamiseen lammesta
- Käyttöön salaojissa