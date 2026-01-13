Uppopumppu puhtaalle vedelle SP 2 Flat Uppopumppu puhtaalle vedelle
Kompakti uppopumppu puhtaalle vedelle. Pumppaa 6000 litraa tunnissa. Tasoimu 1 mm saakka.
Kompakti aloitustason SP 2 Flat uppopumppu pumppaa 6000 litraa tunnissa. Puhtaalle tai hieman harmaalle vedelle tarkoitettu uppopumppu kun hiukkaskoko on maks. 5 mm. Teräksinen esisuodatin saatavilla lisävarusteena. Kohokytkin kytkee pumpun päälle ja pois automaattisesti veden pinnankorkeuden mukaan ja estää pumpun kuivakäynnin. Quick Connect pikaliitäntä 1 1/4" letkuihin. Keraaminen liukurengastiiviste pidentää pumpun käyttöikää. Rekisteröitynä laitteella pidennetty 5 vuoden takuu.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
KohokytkinKytkee pumpun päälle ja pois veden pinnankorkeuden mukaan, estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos1 1/4" letkujen nopea liitäntä pumppuun.
Taitettavat jalat
- Vaihto normaalikäytöstä 1 mm tasoimuun
Automaattinen ilmaus
- Pumppu käynnistyy kun vedenpinnan korkeus on 7 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
- Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|250
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 6000
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|5
|Paine (bar)
|max. 0,5
|Tasoimu (mm)
|1
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 5
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|1
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Mitat (p x l x k) (mm)
|227 x 240 x 262
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,6
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: 1 1/4''
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
- Kytkentä tasoimuun
- Kohokytkin
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
- Veden pumppaamiseen lammesta
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.