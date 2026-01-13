Kompakti aloitustason SP 2 Flat uppopumppu pumppaa 6000 litraa tunnissa. Puhtaalle tai hieman harmaalle vedelle tarkoitettu uppopumppu kun hiukkaskoko on maks. 5 mm. Teräksinen esisuodatin saatavilla lisävarusteena. Kohokytkin kytkee pumpun päälle ja pois automaattisesti veden pinnankorkeuden mukaan ja estää pumpun kuivakäynnin. Quick Connect pikaliitäntä 1 1/4" letkuihin. Keraaminen liukurengastiiviste pidentää pumpun käyttöikää. Rekisteröitynä laitteella pidennetty 5 vuoden takuu.