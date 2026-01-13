Uppopumppu puhtaalle vedelle SP 2 Flat Uppopumppu puhtaalle vedelle

Kompakti uppopumppu puhtaalle vedelle. Pumppaa 6000 litraa tunnissa. Tasoimu 1 mm saakka.

Kompakti aloitustason SP 2 Flat uppopumppu pumppaa 6000 litraa tunnissa. Puhtaalle tai hieman harmaalle vedelle tarkoitettu uppopumppu kun hiukkaskoko on maks. 5 mm. Teräksinen esisuodatin saatavilla lisävarusteena. Kohokytkin kytkee pumpun päälle ja pois automaattisesti veden pinnankorkeuden mukaan ja estää pumpun kuivakäynnin. Quick Connect pikaliitäntä 1 1/4" letkuihin. Keraaminen liukurengastiiviste pidentää pumpun käyttöikää. Rekisteröitynä laitteella pidennetty 5 vuoden takuu.

Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiiviste
Pitkä käyttöikä.
Kohokytkin
Kytkee pumpun päälle ja pois veden pinnankorkeuden mukaan, estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos
1 1/4" letkujen nopea liitäntä pumppuun.
Taitettavat jalat
  • Vaihto normaalikäytöstä 1 mm tasoimuun
Automaattinen ilmaus
  • Pumppu käynnistyy kun vedenpinnan korkeus on 7 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
  • Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
  • Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
  • Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 250
Maks. vesimäärä (l/h) < 6000
Ulostulolämpötila (°C) max. 35
Pumppauskorkeus (m) 5
Paine (bar) max. 0,5
Tasoimu (mm) 1
Hiukkaskoko (mm) max. 5
Upotussyvyys (m) max. 7
Jäännösveden korkeus (mm) 1
Liitäntäkierre G1
Virtajohto (m) 10
Jännite (V) 230 - 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Keltainen
Mitat (p x l x k) (mm) 227 x 240 x 262
Paino (ilman varusteita) (kg) 3,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,6

Toimitus sisältää

  • Letkun liitinosa: 1 1/4''

Ominaisuuksia

  • Kätevä kantokahva
  • Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
  • Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
  • Kytkentä tasoimuun
  • Kohokytkin
  • Keraaminen tiiviste
Käyttökohteet
  • Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
  • Veden pumppaamiseen lammesta
