Likavesipumppu SP 22.000 Dirt Level Sensor
Tasosensorilla ja integroidulla esisuodattimella varustettu SP 22.000 Dirt Level Sensor -uppopumppu kykenee pumppaamaan jopa 22 000 l/h. Likavesipumppu vaativiin tyhjennystehtäviin.
Yksilöllisesti säädettävä tasoanturi käynnistää SP 22.000 Dirt Level Sensor -likavesipumpun välittömästi kosketuksessa veteen. Jos veden taso laskee tasoanturin alapuolelle, pumppu sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua. Erinomaisen tehokas uppopumppu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi suurten puutarhalampien, tulvivien kellarien tai rakennustyömaiden kuivaukseen, koska se pystyy luotettavasti pumppaamaan likaista vettä (jopa 30 mm partikkeleita) jopa 22 000 litraa tunnissa. Vieläkin likaisempaa vettä varten integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu alasvedettävä esisuodatin suojaa tukkeutumiselta. Uppopumppu voidaan myös kytkeä jatkuvaan käyttöön Automaattinen/Manuaalinen-kytkimen avulla. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan vettä pois jopa 35 mm jäännösvedenkorkeuteen asti - sekä jatkuvassa käytössä että automaattitilassa, kun tasoanturi on säädetty sen mukaisesti. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun rungon ja kestävän liukurengastiivisteen ansiosta pumppu on erityisen pitkäikäinen. Pikaliitännän ansiosta 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkujen liittäminen on nopeaa ja helppoa. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
TasotunnistinMäärittää pumpun kytkennän päälle ja pois
PikaliitosHelppo ja nopea liitäntäkierre 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkuihin.
Suunniteltu harmaalle vedelle
- Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 30 mm.
Automaatti-/manuaalikytkin
- Kytkentä automaattisen ja manuaalisen käyttötilan välillä.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Kestävä integroitu teräksinen esisuodatin
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|750
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 22000
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|8
|Paine (bar)
|max. 0,8
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 30
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|35
|Liitäntäkierre
|G1 1/2
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|238 x 293 x 354
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kytkin pumpussa
- Tasotunnistin: kytkentätason määrittely
- Integoitu teräksinen esisuodatin
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Veden pumppaamiseen puutarhalammesta
- Tulvaveden pumppaamiseen
- Maks. 100 m³ alueiden tyhjennyspumppaukseen