Yksilöllisesti säädettävä tasoanturi käynnistää SP 22.000 Dirt Level Sensor -likavesipumpun välittömästi kosketuksessa veteen. Jos veden taso laskee tasoanturin alapuolelle, pumppu sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua. Erinomaisen tehokas uppopumppu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi suurten puutarhalampien, tulvivien kellarien tai rakennustyömaiden kuivaukseen, koska se pystyy luotettavasti pumppaamaan likaista vettä (jopa 30 mm partikkeleita) jopa 22 000 litraa tunnissa. Vieläkin likaisempaa vettä varten integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu alasvedettävä esisuodatin suojaa tukkeutumiselta. Uppopumppu voidaan myös kytkeä jatkuvaan käyttöön Automaattinen/Manuaalinen-kytkimen avulla. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan vettä pois jopa 35 mm jäännösvedenkorkeuteen asti - sekä jatkuvassa käytössä että automaattitilassa, kun tasoanturi on säädetty sen mukaisesti. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun rungon ja kestävän liukurengastiivisteen ansiosta pumppu on erityisen pitkäikäinen. Pikaliitännän ansiosta 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkujen liittäminen on nopeaa ja helppoa. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.