Likavesipumppu SP 3 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle

Nopea uppopumppu harmaalle vedelle. Pumppaa 7000 litraa tunnissa.

Nopea SP 3 pumppaa jopa 7000 litraa tunnissa likahiukkasten ollessa maks. 20 mm. Suuremmille likahiukkasille on saatavissa lisävarusteena teräksinen esisuodatin. Manuaalisesti säädettävä kohokytkin käynnistää ja sammuttaa pumpun veden pinnankorkeuden mukaan ja estää pumpun kuivakäynnin. Kytkin voidaan myös säätää niin, että se pumppaa yhtäjaksoisesti aina 25 mm veden pinnankorkeuteen saakka. Quick Connect pikaliitäntä 1 1/4" letkuille. Keraaminen liukurengastiiviste pidentää pumpun käyttöikää. Rekisteröitynä laitteella pidennetty 5 vuoden takuu.

Ominaisuudet ja edut
Likavesipumppu SP 3 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle: Keraaminen tiiviste
Keraaminen tiiviste
Pitkä käyttöikä.
Likavesipumppu SP 3 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle: Kohokytkin
Kohokytkin
Kytkee pumpun päälle ja pois veden pinnankorkeuden mukaan, estäen kuivakäynnin.
Likavesipumppu SP 3 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle: Pikaliitos
Pikaliitos
1 1/4" letkujen nopea liitäntä pumppuun.
Suunniteltu harmaalle vedelle
  • Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 20 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
  • Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
  • Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
  • Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 350
Maks. vesimäärä (l/h) < 7000
Ulostulolämpötila (°C) max. 35
Pumppauskorkeus (m) 6
Paine (bar) max. 0,6
Hiukkaskoko (mm) max. 20
Upotussyvyys (m) max. 7
Jäännösveden korkeus (mm) 25
Liitäntäkierre G1
Virtajohto (m) 10
Jännite (V) 230 - 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,2
Mitat (p x l x k) (mm) 229 x 238 x 303

Toimitus sisältää

  • Letkun liitinosa: 1 1/4''

Ominaisuuksia

  • Kätevä kantokahva
  • Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
  • Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
  • Kohokytkin
  • Keraaminen tiiviste
Likavesipumppu SP 3 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle
Likavesipumppu SP 3 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle
Likavesipumppu SP 3 Dirt Uppopumppu harmaalle vedelle
Videot
Käyttökohteet
  • Veden pumppaamiseen puutarhalammesta
  • Tulvaveden pumppaamiseen
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.