SP 9,000 Flat tasosäädettävä uppopumppu pumppaa luotettavasti kirkasta tai lievästi likaantunutta vettä, joka sisältää enintään 5 mm kokoisia likahiukkasia. Jopa 9 000 l/h pumppauskapasiteetti tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon pienien uima-altaiden tai kellaritilojen tyhjentämiseen, jotka ovat tulvineet pohjavedestä tai pesukoneen vuodoista johtuen. Kestävä liukurenkaalla varustettu tiiviste tekee pumpusta erityisen pitkäikäisen. Viiden vuoden laajennettu takuu on saatavilla valinnaisena ominaisuutena. Kelluva kytkin käynnistää ja sammuttaa pumpun vesitason mukaan, estäen samalla kuivakäynnin. Kellon kiinnitysosan ansiosta se voidaan pitää jatkuvassa käytössä myös alhaisella vesitasolla. SP 9,000 Flat on myös varustettu taitettavilla tukijaloilla, jotka mahdollistavat suuremman kapasiteetin, kun ne ovat avattuna. Tukijalkojen taittamisen avulla uppopumppu käynnistyy jo 7 millimetrin vesitasosta alkaen ja jatkaa pumppaamista, kunnes vesitaso on laskenut 1 millimetriin saakka. 1", 1 1/4" ja 1 1/2" tuuman letkut voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää pikaliitännän avulla. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.