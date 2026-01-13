Uppopumppu puhtaalle vedelle SP 9.000 Flat
Käsittelee jopa 9 000 l/h ja pumppaa jopa moppauskuivan 1 mm tason: SP 9.000 Flat -uppopumppu on kompakti valinta kirkkaalle tai hieman likaiselle vedelle. Mahdollisuus 3v jatkotakuuseen.
SP 9,000 Flat tasosäädettävä uppopumppu pumppaa luotettavasti kirkasta tai lievästi likaantunutta vettä, joka sisältää enintään 5 mm kokoisia likahiukkasia. Jopa 9 000 l/h pumppauskapasiteetti tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon pienien uima-altaiden tai kellaritilojen tyhjentämiseen, jotka ovat tulvineet pohjavedestä tai pesukoneen vuodoista johtuen. Kestävä liukurenkaalla varustettu tiiviste tekee pumpusta erityisen pitkäikäisen. Viiden vuoden laajennettu takuu on saatavilla valinnaisena ominaisuutena. Kelluva kytkin käynnistää ja sammuttaa pumpun vesitason mukaan, estäen samalla kuivakäynnin. Kellon kiinnitysosan ansiosta se voidaan pitää jatkuvassa käytössä myös alhaisella vesitasolla. SP 9,000 Flat on myös varustettu taitettavilla tukijaloilla, jotka mahdollistavat suuremman kapasiteetin, kun ne ovat avattuna. Tukijalkojen taittamisen avulla uppopumppu käynnistyy jo 7 millimetrin vesitasosta alkaen ja jatkaa pumppaamista, kunnes vesitaso on laskenut 1 millimetriin saakka. 1", 1 1/4" ja 1 1/2" tuuman letkut voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää pikaliitännän avulla. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
KohokytkinKytkee pumpun päälle ja pois veden pinnankorkeuden mukaan, estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos
Taitettavat jalat
- Vaihto normaalikäytöstä 1 mm tasoimuun
Automaattinen ilmaus
- Pumppu käynnistyy kun vedenpinnan korkeus on 7 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
- Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|280
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 9000
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|6
|Paine (bar)
|max. 0,6
|Tasoimu (mm)
|1
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 5
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|1
|Liitäntäkierre
|G1 1/2
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Mitat (p x l x k) (mm)
|227 x 240 x 262
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,5
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ominaisuuksia
- Kätevä kantokahva
- Helppo letkun kiinnitys Quick Connect pikaliitännällä
- Kytkentä manuaalisen ja automaattisen käytön välillä: Kohokytkimen säätömahdollisuus
- Kytkentä tasoimuun
- Kohokytkin
- Keraaminen tiiviste
Videot
Käyttökohteet
- Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
- Veden pumppaamiseen lammesta