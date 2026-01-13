Likavesipumppu SP 9.500 Dirt
Kohokytkimellä varustettu, kestävä ja luotettava SP 9.500 Dirt -uppopumppu on luotettava laite likaisen veden pumppaamiseen ja siirtämiseen. Kapasiteetti jopa 9 500 l/h.
Sen maksimaalinen pumppauskapasiteetti 9 500 litraa tunnissa tekee SP 9.500 Dirt -pumpusta täydellisen pienempien vesimäärien nopeaan pumppaamiseen ja siirtämiseen vesisaaveista ja puutarhalammikoista. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan puhtaan ja likaisen veden, jossa on enintään 20 mm halkaisijaltaan olevia partikkeleita. Jos vesi on erittäin likaista, valinnainen esisuodatin suojaa tukkeutumiselta. Liukurengastiiviste - ammattikäytöstä tuttu ratkaisu, joka on asennettu kaikkiin uppopumppuihimme - takaa myös erityisen pitkän käyttöiän. Upotettava likavesipumppu on myös varustettu kohokytkimellä, joka kytkee pumpun päälle ja pois päältä vedenkorkeuden mukaan, estäen samalla kuivakäynnin. Kohokytkimen kiinnitysosan ansiosta pumppua voidaan käyttää myös hyvin matalassa vedessä, jopa 25 mm jäännösvedenkorkeuteen asti. Pikaliitännän ansiosta 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkujen liittäminen on nopeaa ja helppoa. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Keraaminen tiivistePitkä käyttöikä.
KohokytkinKytkee pumpun päälle ja pois veden pinnankorkeuden mukaan, estäen kuivakäynnin.
Pikaliitos
Suunniteltu harmaalle vedelle
- Luotettavaa likaveden pumppaamista hiukkaskoon ollessa maks. 20 mm.
Kohokytkimen lukitusmahdollisuus
- Siirtyminen jatkuvaan käyttöön.
Kätevä kantokahva
- Helpottaa kantamista ja voidaan käyttää köyden kiinnittämiseen.
Helppo esisuodattimen asennus varaosana
- Suojaa pumpun juoksupyörää tukoksilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|280
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 9500
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Pumppauskorkeus (m)
|6
|Paine (bar)
|max. 0,6
|Hiukkaskoko (mm)
|max. 20
|Upotussyvyys (m)
|max. 7
|Jäännösveden korkeus (mm)
|25
|Liitäntäkierre
|G1 1/2
|Virtajohto (m)
|10
|Jännite (V)
|230 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|229 x 238 x 303
Toimitus sisältää
- Letkun liitinosa: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Videot
Käyttökohteet
- Veden pumppaamiseen puutarhalammesta
- Tulvaveden pumppaamiseen