Sen maksimaalinen pumppauskapasiteetti 9 500 litraa tunnissa tekee SP 9.500 Dirt -pumpusta täydellisen pienempien vesimäärien nopeaan pumppaamiseen ja siirtämiseen vesisaaveista ja puutarhalammikoista. Se pystyy luotettavasti pumppaamaan puhtaan ja likaisen veden, jossa on enintään 20 mm halkaisijaltaan olevia partikkeleita. Jos vesi on erittäin likaista, valinnainen esisuodatin suojaa tukkeutumiselta. Liukurengastiiviste - ammattikäytöstä tuttu ratkaisu, joka on asennettu kaikkiin uppopumppuihimme - takaa myös erityisen pitkän käyttöiän. Upotettava likavesipumppu on myös varustettu kohokytkimellä, joka kytkee pumpun päälle ja pois päältä vedenkorkeuden mukaan, estäen samalla kuivakäynnin. Kohokytkimen kiinnitysosan ansiosta pumppua voidaan käyttää myös hyvin matalassa vedessä, jopa 25 mm jäännösvedenkorkeuteen asti. Pikaliitännän ansiosta 1", 1 1/4" ja 1 1/2" letkujen liittäminen on nopeaa ja helppoa. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.