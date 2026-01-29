Enemmän aikaa elämän nautinnollisiin asioihin: älykäs RCV 3 -robotti-imuri hoitaa lattiasiivouksen. Käynnistyksen jälkeen RCV 3 -robotti puhdistaa järjestelmällisesti ja itsenäisesti kovat lattiat ja matalanukkaiset matot. Pyörivä harja, reunojen sivuharja ja tuuletin kuljettavat kuivan lian luotettavasti integroituun jätesäiliöön. Tarvittaessa RCV 3 ei vain imuroi, vaan se voi myös mopata. Akun kapasiteetin pienentyessä RCV 3 hoitaa latauksen itsenäisesti, ja palaa aina urakan jälkeen automaattisesti latausasemalle. Sovelluksen kautta RCV 3 lähetetään tutkimuskierrokselle, ja se luo automaattisesti kartan huoneista tunnistamalla ympäristön (LiDAR). Jokaiselle huoneelle voidaan asettaa yksilölliset puhdistusparametrit, kuten mitkä huoneet tulisi imuroida, mopata tai jättää siivoamatta. Lisäanturit estävät laitetta putoamasta esimerkiksi portaista alas. RCV 3 voidaan käynnistää kätevästi sovelluksen kautta käyttämällä esiasetettua yksilöllistä aikataulua tai painamalla laitteen painiketta. Jos siivousrobotti tarvitsee apua, se kertoo siitä useissa tilanteissa äänen ulostulon kautta.