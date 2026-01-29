Robotti-imuri moppaustoiminnolla RCV 3
Älykäs RCV 3 tarkalla LiDAR-navigaatiolla ja kätevällä sovellusohjauksella puhdistaa matalanukkaiset matot ja kovat pinnat järjestelmällisesti ja itsenäisesti. Sisältää moppaustoiminnon.
Enemmän aikaa elämän nautinnollisiin asioihin: älykäs RCV 3 -robotti-imuri hoitaa lattiasiivouksen. Käynnistyksen jälkeen RCV 3 -robotti puhdistaa järjestelmällisesti ja itsenäisesti kovat lattiat ja matalanukkaiset matot. Pyörivä harja, reunojen sivuharja ja tuuletin kuljettavat kuivan lian luotettavasti integroituun jätesäiliöön. Tarvittaessa RCV 3 ei vain imuroi, vaan se voi myös mopata. Akun kapasiteetin pienentyessä RCV 3 hoitaa latauksen itsenäisesti, ja palaa aina urakan jälkeen automaattisesti latausasemalle. Sovelluksen kautta RCV 3 lähetetään tutkimuskierrokselle, ja se luo automaattisesti kartan huoneista tunnistamalla ympäristön (LiDAR). Jokaiselle huoneelle voidaan asettaa yksilölliset puhdistusparametrit, kuten mitkä huoneet tulisi imuroida, mopata tai jättää siivoamatta. Lisäanturit estävät laitetta putoamasta esimerkiksi portaista alas. RCV 3 voidaan käynnistää kätevästi sovelluksen kautta käyttämällä esiasetettua yksilöllistä aikataulua tai painamalla laitteen painiketta. Jos siivousrobotti tarvitsee apua, se kertoo siitä useissa tilanteissa äänen ulostulon kautta.
Ominaisuudet ja edut
Moppaus kosteallaParemman puhdistustuloksen saavuttamiseksi RCV 3 voi myös mopata. Käytä tarvittaessa pyyhintäyksikköä mikrokuituliinalla, täytä makean veden säiliö ja olet valmis aloittamaan. RCV 3 -siivousrobottia voidaan käyttää joko vain kuivapesuun, vain moppaukseen tai molempien vaihtoehtojen yhdistelmään.
Tarkka navigointiRCV 3:n LiDAR-anturit mahdollistavat sen, että se on erittäin tarkka huoneiden tallentamisessa ja luo yksityiskohtaisen kartoituksen turvalliseen siivoukseen. Nopealla ja kestävällä LiDAR-navigaatiollaan RCV 3 skannaa huoneet, ja sillä on siten parhaat kartat navigointiin turvallisesti ja luotettavasti huoneiden läpi myös pimeässä.
Tasoerojen tunnistinAnturit estävät luotettavasti RCV 3:a putoamasta esimerkiksi portaisiin. Anturit skannaavat lattian. Jos suuri korkeusero havaitaan, ohjain vastaanottaa signaalin joka ohjaa robotin kääntymään ympäri.
Tietosuoja ja päivitykset
- Saksassa sijaitsevana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä ja huolehtii äärimmäisellä tarkkuudella siitä, että kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset tällä alalla täytetään.
- Koko tiedonsiirto Home Robots -sovelluksen ja robotti-imurisi ja -moppisi välillä kulkee pilvipalvelun kautta ainoastaan Saksassa sijaitseville palvelimille.
- Säännölliset päivitykset parantavat ja laajentavat robotti-imurin ja sovelluksen suorituskykyä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän turvallisuus päivitetään jatkuvasti vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia.
Äänen ulostulo
- Aina hyvin perillä: RCV 3 käyttää äänilähtöä tärkeiden tietojen välittämiseen ja nykyisen tilan jakamiseen.
- Jos RCV 3 -robotti-imuri tarvitsee apua tai huoltoa, useissa tilanteissa se kertoo sen sinulle puheen kautta.
Sovellusohjattavissa WLAN -yhteydellä
- Sovelluksen avulla voidaan mukauttaa monia asetuksia yksilöllisten mieltymysten mukaan.
- Sovelluksen avulla voit määrittää RCV 3 -siivousrobotin ja ohjata sitä mistä tahansa - vaikka et olisi kotona.
- Tietoja laitteen tilasta ja näyttö, joka näyttää nykyisen puhdistuksen edistymisen on saatavilla sovelluksen kautta.
Tarkka kartoitus monipuolisilla mukautusvaihtoehdoilla
- Sovellus voi tallentaa useita karttoja, esim. useille kerroksille.
- On mahdollista määritellä vyöhykkeitä, joihin et halua robotin menevän siivoamaan (esim. kissan raapimispuu, lastenhuoneen leikkialueet tai esteet, joita robotti ei voi ohittaa).
- Määritellyt valitut alueet, jotka puhdistetaan useita kertoja, puhdistetaan tehopuhdistustilassa tai mopataan suuremalla vesimäärällä.
Puhdistusparametrien säätö
- Erilaisten puhdistusparametrien määrittely sovelluksessa huoneiden yksittäisille alueille (esim. imuteho tai vesimäärä, puhdistusten määrä pintaa kohden).
Ajastintoiminto
- Voit ajoittaa siivousaikoja ja luoda siivoussuunnitelmia sovelluksen kautta.
- RCV 3 aloittaa siivouskerrat itsenäisesti suunniteltujen päivämäärien/aikojen perusteella.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun kapasiteetti (Ah)
|3,2
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|120
|Siivouskapasiteetti (riippuu siivoustilasta) (m²/h)
|85
|Roskasäiliö (ml)
|500
|2-in1 -roskasäiliö (ml)
|300
|2-in1 puhtaan veden säiliö (ml)
|170
|Imuteho (Pa)
|2500
|Äänen tehotaso (dB(A))
|67
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Robotti-imurin paino (sis. Moppausyksikön ja liinan) (kg)
|3,7
|Paino, telakointiasema (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,9
|Robotti-imurin korkeus (mm)
|94
|Halkaisija (mm)
|350
|Telakointiaseman mitat (pxlxk) (mm)
|80 x 150 x 102
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Sivuharja: 2 x
- Suodattimet: 2 x
- Puhdistustylkalu
- Moppausyksikkö
- Pyyhintäliina: 2 x
- 2-in-1 puhdasvesisäiliön sisältävä roskasäiliö
- Roskasäiliö
- Latausasema
Ominaisuuksia
- Itsenäinen siivous
- Tasoerojen tunnistin
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Siivoustilat: Kuivasiivous/ Moppaus/ Yhdistelmäsiivous (imurointi ja moppaus)/ Automaattijärjestelmä/ Kohde
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.