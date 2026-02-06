Robotti-imuri moppaustoiminnolla RVC 3 Comfort Extra
Ominaisuudet ja edut
Korkea imuteho
- Jopa 15 000 Pa:n (pascalin) tehokkaalla imuteholla useimmat likatyypit voidaan poistaa tehokkaasti.
- Valittavana on neljä erilaista imutilaa jokaiseen puhdistustehtävään. Pää- ja sivuharjojen yhdistetty puhdistustoiminta takaa erityisen tehokkaan lattianpuhdistuksen koko kodissa.
Automaattinen pölyn tyhjennys
- Pölysäiliön automaattinen tyhjennys pidentää merkittävästi RVC 3 Comfort -mallin autonomista puhdistusaikaa.
- Comfort-robotin pölysäiliötä ei tarvitse tyhjentää käsin, mikä välttää kontaktin pölyn ja lian kanssa.
- Pölysäiliön säännöllinen tyhjennys varmistaa, että RVC 3 Comfort -mallin imuteho pysyy jatkuvasti korkeana.
Tarkka navigointi
- Nopean ja vakaan LiDAR-navigoinnin ansiosta robotti skannaa ja kartoittaa huoneet tarkasti, mikä takaa parhaan suunnistuksen luotettavalle puhdistukselle jopa pimeässä.
Moppaus kostealla
- Paremman puhdistustuloksen saavuttamiseksi RVC 3 Comfort pystyy myös puhdistamaan märkiä pintoja. Käytä tarvittaessa pyyhintäyksikköä mikrokuituliinalla, täytä puhdasvesisäiliö ja olet valmis aloittamaan.
- Robottia voidaan käyttää joko pelkkään kuivapuhdistukseen, pelkkään märkäpuhdistukseen tai molempiin vaihtoehtoihin yhdessä yhdistetyssä puhdistustilassa.
- 2-in-1-puhdistussäiliö, jossa on 240 ml pölysäiliö ja 280 ml vesisäiliö, on helppokäyttöinen ja nopea vaihtaa.
Putoamisen estävä sensori
- Putoamistunnistimet estävät luotettavasti RVC 3 Comfort -mallia putoamasta esimerkiksi portaista.
- Anturit skannaavat lattian. Jos suuri korkeusero havaitaan, ohjain vastaanottaa signaalin joka ohjaa robotin kääntymään ympäri.
Sovellusohjattavissa WLAN -yhteydellä
- Sovelluksen avulla voidaan mukauttaa monia asetuksia yksilöllisten mieltymysten mukaan.
- Sovelluksen avulla voit määrittää RVC 3 Comfort 5 -puhdistusrobotin ja hallita sitä mistä tahansa sijainnista. Vaikka et olisikaan kotona.
- Tietoja laitteen tilasta ja näyttö, joka näyttää nykyisen puhdistuksen edistymisen on saatavilla sovelluksen kautta.
Tietosuoja ja päivitykset
- Saksassa sijaitsevana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä ja huolehtii äärimmäisellä tarkkuudella siitä, että kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset tällä alalla täytetään.
- Koko tiedonsiirto älypuhelimesi sovelluksen sekä robotti-imurisi ja -moppisi välillä kulkee pilvipalvelun kautta ainoastaan Saksassa sijaitseville palvelimille.
- Säännölliset päivitykset parantavat ja laajentavat robotti-imurin ja sovelluksen suorituskykyä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän turvallisuus päivitetään jatkuvasti vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia.
Tarkka kartoitus monipuolisilla mukautusvaihtoehdoilla
- Sovellus voi tallentaa useita karttoja, esim. useille kerroksille.
- On mahdollista määritellä vyöhykkeitä, joihin et halua robotin menevän siivoamaan (esim. kissan raapimispuu, lastenhuoneen leikkialueet tai esteet, joita robotti ei voi ohittaa).
- Määritellyt valitut alueet, jotka puhdistetaan useita kertoja, puhdistetaan tehopuhdistustilassa tai mopataan suuremalla vesimäärällä.
Puhdistusparametrien säätö
- Erilaisten puhdistusparametrien määrittely sovelluksessa huoneiden yksittäisille alueille (esim. imuteho tai vesimäärä, puhdistusten määrä pintaa kohden).
- Voit ajoittaa siivousaikoja ja luoda siivoussuunnitelmia sovelluksen kautta.
- RVC 3 Comfort aloittaa itsenäisesti puhdistusajot aikataulutettujen päivämäärien/aikojen perusteella.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun kapasiteetti (Ah)
|2,6
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|130
|Siivouskapasiteetti (riippuu siivoustilasta) (m²/h)
|45
|2-in1 -roskasäiliö (ml)
|240
|2-in1 puhtaan veden säiliö (ml)
|280
|Imuteho (Pa)
|max. 15000
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 67
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Robotti-imurin paino (sis. Moppausyksikön ja liinan) (kg)
|2,8
|Paino, telakointiasema (kg)
|1,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7
|Robotti-imurin korkeus (mm)
|97
|Telakointiaseman mitat (pxlxk) (mm)
|212 x 167 x 260
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Sivuharja: 1 x
- Suodattimet: 1 x
- Moppausyksikkö
- Pyyhintäliina: 1 x
- 2-in-1 puhdasvesisäiliön sisältävä roskasäiliö
- Pölypussien määrä: 4 kpl
Ominaisuuksia
- Itsenäinen siivous
- Tasoerojen tunnistin
- Telakka ja latausasema
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Bluetooth-yhteys
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Siivoustilat: Kuivasiivous/ Moppaus/ Yhdistelmäsiivous (imurointi ja moppaus)
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.