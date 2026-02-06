Robotti-imuri moppaustoiminnolla RVC 3 Comfort Extra

Ominaisuudet ja edut
Korkea imuteho
  • Jopa 15 000 Pa:n (pascalin) tehokkaalla imuteholla useimmat likatyypit voidaan poistaa tehokkaasti.
  • Valittavana on neljä erilaista imutilaa jokaiseen puhdistustehtävään. Pää- ja sivuharjojen yhdistetty puhdistustoiminta takaa erityisen tehokkaan lattianpuhdistuksen koko kodissa.
Automaattinen pölyn tyhjennys
  • Pölysäiliön automaattinen tyhjennys pidentää merkittävästi RVC 3 Comfort -mallin autonomista puhdistusaikaa.
  • Comfort-robotin pölysäiliötä ei tarvitse tyhjentää käsin, mikä välttää kontaktin pölyn ja lian kanssa.
  • Pölysäiliön säännöllinen tyhjennys varmistaa, että RVC 3 Comfort -mallin imuteho pysyy jatkuvasti korkeana.
Tarkka navigointi
  • Nopean ja vakaan LiDAR-navigoinnin ansiosta robotti skannaa ja kartoittaa huoneet tarkasti, mikä takaa parhaan suunnistuksen luotettavalle puhdistukselle jopa pimeässä.
Moppaus kostealla
  • Paremman puhdistustuloksen saavuttamiseksi RVC 3 Comfort pystyy myös puhdistamaan märkiä pintoja. Käytä tarvittaessa pyyhintäyksikköä mikrokuituliinalla, täytä puhdasvesisäiliö ja olet valmis aloittamaan.
  • Robottia voidaan käyttää joko pelkkään kuivapuhdistukseen, pelkkään märkäpuhdistukseen tai molempiin vaihtoehtoihin yhdessä yhdistetyssä puhdistustilassa.
  • 2-in-1-puhdistussäiliö, jossa on 240 ml pölysäiliö ja 280 ml vesisäiliö, on helppokäyttöinen ja nopea vaihtaa.
Putoamisen estävä sensori
  • Putoamistunnistimet estävät luotettavasti RVC 3 Comfort -mallia putoamasta esimerkiksi portaista.
  • Anturit skannaavat lattian. Jos suuri korkeusero havaitaan, ohjain vastaanottaa signaalin joka ohjaa robotin kääntymään ympäri.
Sovellusohjattavissa WLAN -yhteydellä
  • Sovelluksen avulla voidaan mukauttaa monia asetuksia yksilöllisten mieltymysten mukaan.
  • Sovelluksen avulla voit määrittää RVC 3 Comfort 5 -puhdistusrobotin ja hallita sitä mistä tahansa sijainnista. Vaikka et olisikaan kotona.
  • Tietoja laitteen tilasta ja näyttö, joka näyttää nykyisen puhdistuksen edistymisen on saatavilla sovelluksen kautta.
Tietosuoja ja päivitykset
  • Saksassa sijaitsevana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä ja huolehtii äärimmäisellä tarkkuudella siitä, että kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset tällä alalla täytetään.
  • Koko tiedonsiirto älypuhelimesi sovelluksen sekä robotti-imurisi ja -moppisi välillä kulkee pilvipalvelun kautta ainoastaan Saksassa sijaitseville palvelimille.
  • Säännölliset päivitykset parantavat ja laajentavat robotti-imurin ja sovelluksen suorituskykyä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän turvallisuus päivitetään jatkuvasti vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia.
Tarkka kartoitus monipuolisilla mukautusvaihtoehdoilla
  • Sovellus voi tallentaa useita karttoja, esim. useille kerroksille.
  • On mahdollista määritellä vyöhykkeitä, joihin et halua robotin menevän siivoamaan (esim. kissan raapimispuu, lastenhuoneen leikkialueet tai esteet, joita robotti ei voi ohittaa).
  • Määritellyt valitut alueet, jotka puhdistetaan useita kertoja, puhdistetaan tehopuhdistustilassa tai mopataan suuremalla vesimäärällä.
Puhdistusparametrien säätö
  • Erilaisten puhdistusparametrien määrittely sovelluksessa huoneiden yksittäisille alueille (esim. imuteho tai vesimäärä, puhdistusten määrä pintaa kohden).
  • Voit ajoittaa siivousaikoja ja luoda siivoussuunnitelmia sovelluksen kautta.
  • RVC 3 Comfort aloittaa itsenäisesti puhdistusajot aikataulutettujen päivämäärien/aikojen perusteella.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Akun latausaika (min) 230
Akkutyyppi Litiumioniakku
Akun kapasiteetti (Ah) 2,6
Käyttöaika yhdellä latauksella (min) 130
Siivouskapasiteetti (riippuu siivoustilasta) (m²/h) 45
2-in1 -roskasäiliö (ml) 240
2-in1 puhtaan veden säiliö (ml) 280
Imuteho (Pa) max. 15000
Äänen tehotaso (dB(A)) < 67
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Robotti-imurin paino (sis. Moppausyksikön ja liinan) (kg) 2,8
Paino, telakointiasema (kg) 1,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7
Robotti-imurin korkeus (mm) 97
Telakointiaseman mitat (pxlxk) (mm) 212 x 167 x 260

Toimitus sisältää

  • Puhdistusharja
  • Sivuharja: 1 x
  • Suodattimet: 1 x
  • Moppausyksikkö
  • Pyyhintäliina: 1 x
  • 2-in-1 puhdasvesisäiliön sisältävä roskasäiliö
  • Pölypussien määrä: 4 kpl

Ominaisuuksia

  • Itsenäinen siivous
  • Tasoerojen tunnistin
  • Telakka ja latausasema
  • Pölypussin materiaali: Fleece
  • Käyttö sovelluksen avulla
  • Yhteys WLAN-verkon kautta
  • Bluetooth-yhteys
  • Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
  • Äänen ulostulo
  • LiDAR-navigointijärjestelmä
  • Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
  • Siivoustilat: Kuivasiivous/ Moppaus/ Yhdistelmäsiivous (imurointi ja moppaus)
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matalanukkaisille matoille.
