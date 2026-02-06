RVF 7 Comfort Extra
Autonominen imurointi ja moppaus: RVF 7 Comfort Extra puhdistaa kameran ja tekoälyn avulla lattiat ja matalanukkaiset matot, samalla kun monitoimiasema tarjoaa entistä enemmän autonomiaa.
Koe vaivaton lattianpuhdistus älykkäällä RVF 7 Comfort Extra -robotti-imurilla. Innovatiivinen moppaava robotti-imuri puhdistaa kovien lattioiden lisäksi myös matalannukkaiset matot – ja tekee sen täysin autonomisesti. Älykkään LiDAR-navigoinnin, kameran ja tekoälyteknologian ansiosta se tunnistaa esteet ja navigoi varmoin ottein kaikkien huoneiden läpi. Jopa 10 000 pascalin (Pa) imuteholla se poistaa vaivattomasti lian kuivapuhdistuksen aikana, samalla kun todistettu Kärcher-telateknologia takaa erinomaisen märkäpuhdistuksen. RVF 7 Comfort Extra:n monitoimiasema mahdollistaa entistä suuremman autonomian. Heti kun puhdasvesisäiliö tyhjenee, tai likavesi- ja kuivalikasäiliöt ovat täynnä, RVF 7 Comfort Extra siirtyy automaattisesti asemalle. Siellä puhdas vesi täytetään ja likavesi sekä kuivalika poistetaan – kaikki ilman käyttäjän toimenpiteitä. Hallitse RVF 7 Comfort Extraa kätevästi sovelluksen kautta ja nauti vapaa-ajasta, kun se pitää kotisi hohtavan puhtaana.
Ominaisuudet ja edut
Hyväksi havaittu rullateknologiaPyörivä rulla kostutetaan jatkuvasti tuoreella vedellä ja pyyhitään perusteellisesti jokaisen pyörähdyksen jälkeen. Tämä takaa kovien lattiapintojen hygieenisen ja tehokkaan märkäpuhdistuksen.
Älykäs liantunnistus
Live-kamera etäkäytöllä
Tarkka navigointi LiDAR- ja tekoälyteknologialla
- Mahdollistaa huoneiden nopean ja tarkan tunnistuksen, myös pimeässä. Tämän ansiosta robotti-imuri pysyy aina suunnassa ja puhdistaa luotettavasti.
- Ylimääräinen yksittäinen lasersensori ja älykäs kamera tunnistavat pienet tai litteät esineet, kuten kengät, sukat tai kaapelit, jotka ovat näkymättömiä LiDAR-sensorille.
- Jos laserkamerajärjestelmä havaitsee esteitä, ne siirretään tallennettaviin karttoihin.
Nouseva moppirulla ja pääharja anti-hair wrap -teknologialla
- Pääharjassa on pitkien hiusten kiertymistä estävä elementti joka helpottaa siivousta ja pitää laitteen toimintakuntoisena.
Kahden säiliön järjestelmä integroidulla tunnistimella
- Mikrokuiturullat kostutetaan jatkuvasti puhtaalla vedellä puhtaan veden säiliöstä, ja likavesi kerätään erilliseen säiliöön. Saat jokaisella siivouskerralla puhtaat lattiat.
monitoimitelakka
- Monitoimitelakka tyhjentää ja täyttää vesisäiliöt ja tyhjentää kuivapölysäiliön automaattisesti. Tämän jälkeen robotti jatkaa puhdistamista itsenäisesti.
- Jokaisen puhdistuksen jälkeen moppirulla puhdistetaan automaattisesti lämpimällä vedellä ja kuivataan sitten lämpimällä ilmalla.
Käyttötila vaihtuu napin painalluksella
- Nopea ja helppo puhdistustilan vaihto napin painalluksella suoraan laitteesta tai monitoimitelakasta. Käyttö on intuitiivista, kätevää ja mahdollista ilman sovellusta.
Konepestävä rulla
- Moppirulla on konepestävä 60 °C:een saakka. Tämä tarkoittaa, että jopa itsepintainen lika, jota on kertynyt mikrokuiturullaan ajan myötä, voidaan poistaa tehokkaasti.
- Toinen vaihtoehto mikrokuiturullan puhdistukseen, monitoimitelakassa tapahtuvat pesun lisäksi.
Käytännöllinen sovellusohjaus
- Kustomoitu puhdistusasetus: karttojen luonti eri kerroksiin, kieltoalueiden määritys, huoneiden nimeäminen, puhdistusajan asetus ja paljon muuta.
- Imuteho, vedenkulutus ja muut puhdistusasetukset voidaan asettaa yksilöllisesti jokaiseen huoneeseen.
- Puhdistuksen edistymistä voi seurata jatkuvasti ja yksityiskohtaisia puhdistusraportteja voi hakea.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun jännite (V)
|14,4
|Akun kapasiteetti (Ah)
|5,2
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 67
|Imuteho (Pa)
|max. 13000
|Puhtaan veden säiliö (ml)
|300
|Likavesisäiliö (ml)
|130
|Roskasäiliö (ml)
|250
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|150
|Työsuoritus (m²)
|160 60
|puhtaan veden säiliö monitoimitelakka (l)
|3
|likavesisäiliö monitoimitelakka (l)
|2,4
|pölypussi monitoimitelakka (l)
|4
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotin mitat (P x L x K) (mm)
|105
|Halkaisija (mm)
|360
|Monitoimitelakan mitat (P x L x K) (mm)
|450 x 400 x 520
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|20,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|350 x 350 x 105
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 500 ml, Hajustamaton vaahdonesto, 2 x 30 ml
- Roskasäiliö
- Pölypussien määrä: 5 kpl
- Sivuharja: 4 x
- Moppausyksikkö
- Mikrokuitutela: 2 kpl
- Suodattimet: 2 x
- Puhdistustylkalu
- Puhtaan veden säiliö
- Likavesisäiliö
- monitoimitelakka
Ominaisuuksia
- Tasoerojen tunnistin
- Itsenäinen siivous
- AI-liantunnistus
- AI-esteentunnistus
- livekamera
- Mattosensori
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Bluetooth-yhteys
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Kuivasiivoustila
- Yhdistetty puhdistustila (märkä ja kuiva)
- Itsenäinen siivous: Kuumavesi
- Itsenäinen mopin kuivaus: Kuuma
- Automaattinen säiliön täyttö
- Sutomaattinen säiliön tyhjennys
- Automaattinen pölyn tyhjennys
- Lakaisu läheltä reunaa
- Nouseva puhdistusharja
- Nouseva moppi
- Pölypussin materiaali: Fleece
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.