Koe vaivaton lattianpuhdistus älykkäällä RVF 7 Comfort Extra -robotti-imurilla. Innovatiivinen moppaava robotti-imuri puhdistaa kovien lattioiden lisäksi myös matalannukkaiset matot – ja tekee sen täysin autonomisesti. Älykkään LiDAR-navigoinnin, kameran ja tekoälyteknologian ansiosta se tunnistaa esteet ja navigoi varmoin ottein kaikkien huoneiden läpi. Jopa 10 000 pascalin (Pa) imuteholla se poistaa vaivattomasti lian kuivapuhdistuksen aikana, samalla kun todistettu Kärcher-telateknologia takaa erinomaisen märkäpuhdistuksen. RVF 7 Comfort Extra:n monitoimiasema mahdollistaa entistä suuremman autonomian. Heti kun puhdasvesisäiliö tyhjenee, tai likavesi- ja kuivalikasäiliöt ovat täynnä, RVF 7 Comfort Extra siirtyy automaattisesti asemalle. Siellä puhdas vesi täytetään ja likavesi sekä kuivalika poistetaan – kaikki ilman käyttäjän toimenpiteitä. Hallitse RVF 7 Comfort Extraa kätevästi sovelluksen kautta ja nauti vapaa-ajasta, kun se pitää kotisi hohtavan puhtaana.