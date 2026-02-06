Koe vaivaton siivous Kärcher RVF 7 Comfort -robotti-imurin avulla. Tämä innovatiivinen laite ei ainoastaan imuroi ja pese kovia lattiapintoja, vaan puhdistaa tehokkaasti myös matalaluokkaiset matot – ja tekee sen täysin itsenäisesti. Älykkään LiDAR-navigoinnin, kameran ja tekoälyteknologian ansiosta robotti tunnistaa esteet ja navigoituu vaivattomasti kaikissa huoneissa. Se pystyy kiertämään esimerkiksi johdot ja kengät ilman ongelmia. Jopa 10 000 pascalin imuteho poistaa lian vaivatta kuivaimuroinnissa. Samalla Kärcherin oma, tehokas rullateknologia takaa erinomaisen märkäpesutuloksen. RVF 7 Comfortin monitoimiasema mahdollistaa todella suuren itsenäisyyden. Kun laitteesta loppuu puhdas vesi tai likavesi- ja pölysäiliöt ovat täynnä, robotti palaa automaattisesti takaisin asemalle. Siellä se tankkaa puhdasta vettä ja tyhjentää likaveden ja kuivan lian – täysin itsenäisesti. Voit hallita RVF 7 Comfortia kätevästi mobiilisovelluksen kautta. Voit ajastaa siivouksia, luoda virtuaalisia siivouskarttoja ja asettaa alueita, joille robotilla ei ole pääsyä. Nauti puhtaasta kodista ja vapaa-ajasta, jonka tämä älykäs robotti sinulle antaa.