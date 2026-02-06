RVF 7 Comfort Multifunctional station
Kärcher RVF 7 Comfort imuroi ja pesee lattiat itsenäisesti tekoälyn ja kameran avulla. Puhdistaa kovat lattiapinnat ja matalaluokkaiset matot, ja monitoimiasema tuo lisää itseohjautuvuutta.
Koe vaivaton siivous Kärcher RVF 7 Comfort -robotti-imurin avulla. Tämä innovatiivinen laite ei ainoastaan imuroi ja pese kovia lattiapintoja, vaan puhdistaa tehokkaasti myös matalaluokkaiset matot – ja tekee sen täysin itsenäisesti. Älykkään LiDAR-navigoinnin, kameran ja tekoälyteknologian ansiosta robotti tunnistaa esteet ja navigoituu vaivattomasti kaikissa huoneissa. Se pystyy kiertämään esimerkiksi johdot ja kengät ilman ongelmia. Jopa 10 000 pascalin imuteho poistaa lian vaivatta kuivaimuroinnissa. Samalla Kärcherin oma, tehokas rullateknologia takaa erinomaisen märkäpesutuloksen. RVF 7 Comfortin monitoimiasema mahdollistaa todella suuren itsenäisyyden. Kun laitteesta loppuu puhdas vesi tai likavesi- ja pölysäiliöt ovat täynnä, robotti palaa automaattisesti takaisin asemalle. Siellä se tankkaa puhdasta vettä ja tyhjentää likaveden ja kuivan lian – täysin itsenäisesti. Voit hallita RVF 7 Comfortia kätevästi mobiilisovelluksen kautta. Voit ajastaa siivouksia, luoda virtuaalisia siivouskarttoja ja asettaa alueita, joille robotilla ei ole pääsyä. Nauti puhtaasta kodista ja vapaa-ajasta, jonka tämä älykäs robotti sinulle antaa.
Ominaisuudet ja edut
Hyväksi havaittu rullateknologiaPyörivä rulla kostutetaan jatkuvasti tuoreella vedellä ja pyyhitään perusteellisesti jokaisen pyörähdyksen jälkeen. Tämä takaa kovien lattiapintojen hygieenisen ja tehokkaan märkäpuhdistuksen.
Älykäs liantunnistusRVF 7 Comfort tunnistaa lian määrän ja säätää automaattisesti puhdistusasetuksia varmistaakseen tehokkaan ja perusteellisen puhdistuksen.
Live-kamera etäkäytölläVoit tarkastella yhdistetyn RVF 7 Comfortin live-kameraa milloin tahansa sovelluksen kautta, jolloin voit valvoa kotiasi matkoillasi.
Tarkka navigointi LiDAR- ja tekoälyteknologialla
- Mahdollistaa huoneiden nopean ja tarkan tunnistuksen, myös pimeässä. Tämän ansiosta robotti-imuri pysyy aina suunnassa ja puhdistaa luotettavasti.
- Ylimääräinen yksittäinen lasersensori ja älykäs kamera tunnistavat pienet tai litteät esineet, kuten kengät, sukat tai kaapelit, jotka ovat näkymättömiä LiDAR-sensorille.
- Jos laserkamerajärjestelmä havaitsee esteitä, ne siirretään tallennettaviin karttoihin.
Nouseva moppirulla ja pääharja anti-hair wrap -teknologialla
- Jos RVF 7 Comfort havaitsee märkää likaa tai nestettä lattiassa, pääharja nostetaan automaattisesti.
- Jos RVF 7 Comfort havaitsee märkäpyyhinnän aikana maton, moppirulla nostetaan automaattisesti suojaamaan mattoa kosteudelta (säädettävissä erikseen sovelluksessa).
- Pääharjassa on pitkien hiusten kiertymistä estävä elementti joka helpottaa siivousta ja pitää laitteen toimintakuntoisena.
Kahden säiliön järjestelmä integroidulla tunnistimella
- Mikrokuiturullat kostutetaan jatkuvasti puhtaalla vedellä puhtaan veden säiliöstä, ja likavesi kerätään erilliseen säiliöön. Saat jokaisella siivouskerralla puhtaat lattiat.
monitoimitelakka
- Monitoimitelakka tyhjentää ja täyttää vesisäiliöt ja tyhjentää kuivapölysäiliön automaattisesti. Tämän jälkeen robotti jatkaa puhdistamista itsenäisesti.
- Jokaisen puhdistuksen jälkeen moppirulla puhdistetaan automaattisesti lämpimällä vedellä ja kuivataan sitten lämpimällä ilmalla.
Käyttötila vaihtuu napin painalluksella
- Nopea ja helppo puhdistustilan vaihto napin painalluksella suoraan laitteesta tai monitoimitelakasta. Käyttö on intuitiivista, kätevää ja mahdollista ilman sovellusta.
Konepestävä rulla
- Moppirulla on konepestävä 60 °C:een saakka. Tämä tarkoittaa, että jopa itsepintainen lika, jota on kertynyt mikrokuiturullaan ajan myötä, voidaan poistaa tehokkaasti.
- Toinen vaihtoehto mikrokuiturullan puhdistukseen, monitoimitelakassa tapahtuvat pesun lisäksi.
Käytännöllinen sovellusohjaus
- Kustomoitu puhdistusasetus: karttojen luonti eri kerroksiin, kieltoalueiden määritys, huoneiden nimeäminen, puhdistusajan asetus ja paljon muuta.
- Imuteho, vedenkulutus ja muut puhdistusasetukset voidaan asettaa yksilöllisesti jokaiseen huoneeseen.
- Puhdistuksen edistymistä voi seurata jatkuvasti ja yksityiskohtaisia puhdistusraportteja voi hakea.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun jännite (V)
|14,4
|Akun kapasiteetti (Ah)
|5,2
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 67
|Imuteho (Pa)
|max. 13000
|Puhtaan veden säiliö (ml)
|300
|Likavesisäiliö (ml)
|130
|Roskasäiliö (ml)
|250
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|150
|Työsuoritus (m²)
|160 60
|puhtaan veden säiliö monitoimitelakka (l)
|3
|likavesisäiliö monitoimitelakka (l)
|2,4
|pölypussi monitoimitelakka (l)
|4
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotin mitat (P x L x K) (mm)
|105
|Halkaisija (mm)
|360
|Monitoimitelakan mitat (P x L x K) (mm)
|450 x 400 x 520
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|20,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|350 x 350 x 105
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 500 ml, Hajustamaton vaahdonesto, 2 x 30 ml
- Roskasäiliö
- Pölypussien määrä: 2 kpl
- Sivuharja: 4 x
- Moppausyksikkö
- Mikrokuitutela: 2 kpl
- Suodattimet: 2 x
- Puhdistustylkalu
- Puhtaan veden säiliö
- Likavesisäiliö
- monitoimitelakka
- Lattiasuoja/pysäköintialusta
Ominaisuuksia
- Tasoerojen tunnistin
- Itsenäinen siivous
- AI-liantunnistus
- AI-esteentunnistus
- livekamera
- Mattosensori
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Bluetooth-yhteys
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Kuivasiivoustila
- Yhdistetty puhdistustila (märkä ja kuiva)
- Itsenäinen siivous: Kuumavesi
- Itsenäinen mopin kuivaus: Kuuma
- Automaattinen säiliön täyttö
- Sutomaattinen säiliön tyhjennys
- Automaattinen pölyn tyhjennys
- Lakaisu läheltä reunaa
- Nouseva puhdistusharja
- Nouseva moppi
- Pölypussin materiaali: Fleece
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.