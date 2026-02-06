RVF 7 *EU Charging Station
Imuroi ja moppaa autonomisesti: RVF 7 puhdistaa vaivatta kovat lattiat ja matalanukkaiset matot. Kamera ja tekoäly (AI) auttavat laitetta välttämään pienet esteet helposti.
Koe vaivaton lattianpuhdistus älykkäällä RVF 7:lla. Tämä innovatiivinen robotti-imuri ja moppi puhdistaa kovat lattiat sekä matalanukkaiset matot – ja tekee sen täysin autonomisesti. Älykkään LiDAR-navigoinnin, kameran ja tekoälyn (AI) ansiosta se tunnistaa esteet ja navigoi erehtymättömästi kaikissa huoneissa. Jopa 10 000 Pascalin imuteholla se poistaa lian vaivatta kuivapesussa, kun taas luotettava rullateknologia takaa erinomaisen märkäpuhdistuksen. Ohjaa RVF 7:ää kätevästi sovelluksen kautta ja nauti lisää vapaa-ajasta, kun se pitää kotisi säteilevän puhtaana.
Ominaisuudet ja edut
Hyväksi havaittu rullateknologiaPyörivä tela kostutetaan jatkuvasti puhtaalla vedellä ja pyyhitään perusteellisesti jokaisen kierroksen jälkeen. Tämä takaa hygieenisen puhdistuksen ja poistaa lian tehokkaasti.
Älykäs liantunnistusRVF 7 tunnistaa likaantumisasteen ja säätää sitten puhdistusparametrit automaattisesti varmistaakseen tehokkaan ja perusteellisen puhdistuksen.
Live-kamera etäkäytölläVoit käyttää liitetyn RVF 7:n reaaliaikaista kameraa milloin tahansa sovelluksen kautta, jolloin voit valvoa kotiasi matkoilla ollessasi.
Tarkka navigointi LiDAR- ja tekoälyteknologialla
- Mahdollistaa huoneiden nopean ja tarkan tunnistuksen, myös pimeässä. Tämän ansiosta robotti-imuri pysyy aina suunnassa ja puhdistaa luotettavasti.
- Ylimääräinen laseranturi ja älykäs kamera tunnistavat pienet tai litteät esineet, jotka ovat LiDAR:lle näkymättömiä. Esteet siirretään tallennettuihin karttoihin.
- LiDAR-navigoinnissa on sisäänrakennettu anturi, joka vähentää robotin kokonaiskorkeutta ja mahdollistaa optimaalisen puhdistuksen jopa matalien huonekalujen alta.
Nouseva moppirulla ja pääharja anti-hair wrap -teknologialla
- Jos RVF 7 havaitsee märän lian tai nestettä lattiassa, kuivapesun pääharja nostetaan automaattisesti.
- Jos RVF 7 havaitsee maton märkäpuhdistuksen aikana, moppitela nostetaan automaattisesti maton suojaamiseksi kosteudelta (säädettävissä yksilöllisesti sovelluksessa).
- Pääharjassa on pitkien hiusten kiertymistä estävä elementti joka helpottaa siivousta ja pitää laitteen toimintakuntoisena.
Kahden säiliön järjestelmä integroidulla tunnistimella
- Mikrokuiturullat kostutetaan jatkuvasti puhtaalla vedellä puhtaan veden säiliöstä, ja likavesi kerätään erilliseen säiliöön. Saat jokaisella siivouskerralla puhtaat lattiat.
- Integroitu ilmoitustoiminto ilmoittaa visuaalisesti, äänimerkein tai sovelluksen viestillä, kun puhdasvesisäiliö on tyhjä tai likavesisäiliö on täynnä.
Latausasema sis. lattiansuojalevyn
- RVF 7 valvoo jatkuvasti akun varaustasoa puhdistuksen aikana, palaa automaattisesti latausasemalle tarvittaessa ja jatkaa puhdistusta automaattisesti latauksen jälkeen.
- Mukanatuleva lattiansuojalevy suojaa herkkiä lattioita moppitelasta mahdollisesti vapautuvalta kosteudelta.
Käyttötila vaihtuu napin painalluksella
- Puhdistustilan nopea ja helppo vaihto napin painalluksella suoraan koneessa, käyttö on intuitiivista, kätevää ja mahdollista ilman sovellusta.
Konepestävä rulla
- Moppitela on konepestävä jopa 60 °C lämpötilassa. Tämän ansiosta jopa pinttynyt lika, joka on kerääntynyt telaan ajan myötä, voidaan poistaa tehokkaasti.
- Telan puhdistus pesukoneessa tarjoaa paljon hygieenisemmän tuloksen verrattuna yksinkertaiseen juoksevan veden alla pesuun.
Käytännöllinen sovellusohjaus
- Kustomoitu puhdistusasetus: karttojen luonti eri kerroksiin, kieltoalueiden määritys, huoneiden nimeäminen, puhdistusajan asetus ja paljon muuta.
- Imuteho, vedenkulutus ja muut puhdistusasetukset voidaan asettaa yksilöllisesti jokaiseen huoneeseen.
- Puhdistuksen edistymistä voi seurata jatkuvasti ja yksityiskohtaisia puhdistusraportteja voi hakea.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun jännite (V)
|14,4
|Akun kapasiteetti (Ah)
|5,2
|Imuteho (Pa)
|max. 13000
|Puhtaan veden säiliö (ml)
|300
|Likavesisäiliö (ml)
|130
|Roskasäiliö (ml)
|250
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|150
|Työsuoritus (m²)
|160 60
|Robotin mitat (P x L x K) (mm)
|105
|Halkaisija (mm)
|360
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|350 x 350 x 105
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 2 x 30 ml, Hajustamaton vaahdonesto, 30 ml
- Roskasäiliö
- Sivuharja: 4 x
- Moppausyksikkö
- Mikrokuitutela: 2 kpl
- Suodattimet: 2 x
- Puhdistustylkalu
- Puhtaan veden säiliö
- Likavesisäiliö
- Latausasema
- Lattiasuoja/pysäköintialusta
Ominaisuuksia
- Tasoerojen tunnistin
- Itsenäinen siivous
- AI-liantunnistus
- AI-esteentunnistus
- livekamera
- Mattosensori
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Bluetooth-yhteys
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Kuivasiivoustila
- Yhdistetty puhdistustila (märkä ja kuiva)
- Lakaisu läheltä reunaa
- Nouseva puhdistusharja
- Nouseva moppi
Videot
Käyttökohteet
- Kaikille koville lattiapinnoille, kuten parketille, laminaatille, korkille, kivelle, linoleumille ja PVC:lle
- Matalanukkaisille matoille.