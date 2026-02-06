Koe vaivaton lattianpuhdistus älykkäällä RVF 7:lla. Tämä innovatiivinen robotti-imuri ja moppi puhdistaa kovat lattiat sekä matalanukkaiset matot – ja tekee sen täysin autonomisesti. Älykkään LiDAR-navigoinnin, kameran ja tekoälyn (AI) ansiosta se tunnistaa esteet ja navigoi erehtymättömästi kaikissa huoneissa. Jopa 10 000 Pascalin imuteholla se poistaa lian vaivatta kuivapesussa, kun taas luotettava rullateknologia takaa erinomaisen märkäpuhdistuksen. Ohjaa RVF 7:ää kätevästi sovelluksen kautta ja nauti lisää vapaa-ajasta, kun se pitää kotisi säteilevän puhtaana.