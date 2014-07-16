Julkisivujen pesu

Korkeapainepesun lumoa: K 7 -sarja

K 7 -sarjan laitteilla suuretkin pesu-urakat hoituvat käden käänteessä. Nämä tehokkaat pesurit poistavat pinttyneimmänkin lian nopeasti, helposti ja perusteellisesti. Kätevät ominaisuudet kuten QuickConnect, Plug 'n' Clean ja letkukela eivät jätä toivomisen varaa ja tekevät pesemisestä nautinnollista.