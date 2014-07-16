Julkisivujen pesu

Kärcher ei tarjoa siivousratkaisuja pelkästään talon sisälle, vaan ajan myötä itse talokin alkaa kaivata pientä siistimistä. Kärcheriltä löydät juuri ne välineet, joilla palautat talosi sen alkuperäiseen loistoon.

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Korkeapainepesun lumoa: K 7 -sarja

K 7 -sarjan laitteilla suuretkin pesu-urakat hoituvat käden käänteessä. Nämä tehokkaat pesurit poistavat pinttyneimmänkin lian nopeasti, helposti ja perusteellisesti. Kätevät ominaisuudet kuten QuickConnect, Plug 'n' Clean ja letkukela eivät jätä toivomisen varaa ja tekevät pesemisestä nautinnollista.

Tarkoitukseen sopivia laitteita ja varusteita

K 7 Premium

Pinttyneinkään lika ei mahda mitään täydellisesti suunnitelluille pesuvälineille.

T-Racer T 400 -terassipesuri

Tasaisten pintojen roiskeetonta pesua.

Teleskooppisuihkuputki

Tällä suihkuputkella voit pestä mukavasti jopa 4 metrin korkeudessa olevia kohteita.