Puutarhan kastelu
Tehokkaat kastelupumput
Kärcherin tehokkaat laatupumput ovat ihanteellinen ratkaisu puutarhan kasteluun sadevesitynnyreistä, vesisäiliöistä tai muista vaihtoehtoisista vedenlähteistä. Käytännöllinen jalkakytkin tarjoaa käyttömukavuutta.
Kärcher BP Garden -puutarhapumpulla huolehdit puutarhasi vedensaannista kätevästi ja taloudellisesti. BP Home & Garden -pumpuilla voi pumpata käyttövettä myös talon muihin huoneisiin. Laite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun vettä tarvitaan, ja sammuu sitten taas itsekseen. Vesisäiliöön yhdistettynä sähköiset apupumput voivat toimittaa vettä myös talon pesukoneisiin tai vessanpönttöihin samalla, kun ne pitävät huolen puutarhasi kastelusta. Tämä on mahdollista pumppujen tasaisen käyttöpaineen ansiosta. Monivaihepumput tarjoavat huippuluokan suorituskykyä, tehokkuutta ja hiljaista käyntiä, sillä ne saavat pienemmillä tehoilla aikaan saman virtauksen kuin tavalliset suihkupumput. Tämä vähentää energiankulutusta noin 30 %. eco!ogic-malleissa on lisäksi 0 wattia kuluttava lepotilatoiminto, joka lisää pumppujen taloudellisuutta entisestään.
Kärcher keksi sateen uudelleen
Kärcherin kattava kasteluvälinevalikoima tuo hymyn jokaisen puutarhaharrastajan huulille. Meidän pumppumme ja kastelujärjestelmämme on luotu toimimaan täydellisesti yhdessä, mikä mahdollistaa luonnonvarojen vastuullisen käytön. Laitteemme takaavat, että kallisarvoista vettä käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Innovatiivinen teknologia ja tarkat anturit takaavat, että kasvisi saavat juuri oikean määrän vettä kasvaakseen. Kun Kärcher tarjoaa tehokkaat sumuttimet, ruiskupistoolit, sadettimet, kasteluajastimet, pumput, letkujärjestelmät ja varastointiratkaisut, voit keskittyä nauttimaan puutarhasi kauneudesta täysin siemauksin. Valitsitpa mitä Kärcher-tuotteita tahansa, voit olla varma siitä, että teit oikean päätöksen.
Kärcher Rain System®
Pensasaidat, kukkapenkit, pensaat tai yrtit – Kärcherin uusi älykäs kastelujärjestelmä tarjoaa niille juuri oikean määrän vettä kosteuden perusteella toimivan kohdennetun jakelumekanisminsa avulla. Uusi Rain System® -järjestelmä yhdistelee mikromuotoisen tihkukastelun ja perinteisen kastelun parhaita puolia. Järjestelmä toimii maksimissaan 4 barin paineella ja sisältää 0,5 tuumaisen PVC-letkun ja suuttimet tihku- ja mikrosuihkukasteluun. Järjestelmään voi myös liittää paineenalentimen, joka estää ylipaineen muodostumisen, ja suodattimen, joka pitää likahiukkaset loitolla. Kärcherin Rain System™ voidaan muokata jokaiseen puutarhaan sopivaksi ja se toimii täydellisesti yhteen SensoTimer-ajastimen kanssa muodostaen kastelunhallintajärjestelmän, joka ottaa huomioon puutarhasi erityispiirteet.
Tarkoitukseen sopivia laitteita ja varusteita
Puutarhapumppu
Optimoituun kasteluun.
Kärcher Rain Box -paketti
Aloituspakkaus, joka sisältää kaikki puutarhan tehokkaaseen kasteluun tarvittavat varusteet.
Innovatiivinen tynnyripumppu
Joustava kiinnitysmekanismi.
Uppopainepumppu
Kun haluat kastella puutarhaasi muullakin kuin vesijohtovedellä.