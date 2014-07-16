Puutarhan kastelu

Kärcher keksi sateen uudelleen

Kärcherin kattava kasteluvälinevalikoima tuo hymyn jokaisen puutarhaharrastajan huulille. Meidän pumppumme ja kastelujärjestelmämme on luotu toimimaan täydellisesti yhdessä, mikä mahdollistaa luonnonvarojen vastuullisen käytön. Laitteemme takaavat, että kallisarvoista vettä käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Innovatiivinen teknologia ja tarkat anturit takaavat, että kasvisi saavat juuri oikean määrän vettä kasvaakseen. Kun Kärcher tarjoaa tehokkaat sumuttimet, ruiskupistoolit, sadettimet, kasteluajastimet, pumput, letkujärjestelmät ja varastointiratkaisut, voit keskittyä nauttimaan puutarhasi kauneudesta täysin siemauksin. Valitsitpa mitä Kärcher-tuotteita tahansa, voit olla varma siitä, että teit oikean päätöksen.

Kärcher Rain System ®

Pensasaidat, kukkapenkit, pensaat tai yrtit – Kärcherin uusi älykäs kastelujärjestelmä tarjoaa niille juuri oikean määrän vettä kosteuden perusteella toimivan kohdennetun jakelumekanisminsa avulla. Uusi Rain System® -järjestelmä yhdistelee mikromuotoisen tihkukastelun ja perinteisen kastelun parhaita puolia. Järjestelmä toimii maksimissaan 4 barin paineella ja sisältää 0,5 tuumaisen PVC-letkun ja suuttimet tihku- ja mikrosuihkukasteluun. Järjestelmään voi myös liittää paineenalentimen, joka estää ylipaineen muodostumisen, ja suodattimen, joka pitää likahiukkaset loitolla. Kärcherin Rain System™ voidaan muokata jokaiseen puutarhaan sopivaksi ja se toimii täydellisesti yhteen SensoTimer-ajastimen kanssa muodostaen kastelunhallintajärjestelmän, joka ottaa huomioon puutarhasi erityispiirteet.