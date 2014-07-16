Pihakiveyksen puhdistus

Sammaleinen kiveys

Painepesurilla pestessä kannattaa pitää mielessä, että painesuihku on voimakkaimmillaan heti suuttimen välittömässä läheisyydessä: pinttynyt lika kannattaa siis pestä lähietäisyydeltä ja helpompi lika ja arat pinnat vähän pidemmän matkan päästä. Pesuetäisyyttä säätämällä painesuihkun voimakkuutta on helppo hallita.