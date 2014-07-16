Pihakiveyksen puhdistus

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Sammaleinen kiveys

Painepesurilla pestessä kannattaa pitää mielessä, että painesuihku on voimakkaimmillaan heti suuttimen välittömässä läheisyydessä: pinttynyt lika kannattaa siis pestä lähietäisyydeltä ja helpompi lika ja arat pinnat vähän pidemmän matkan päästä. Pesuetäisyyttä säätämällä painesuihkun voimakkuutta on helppo hallita.

  • Sammal ei muodostu kivetyille pinnoille pelkästään paksuiksi kerroksiksi, vaan se jää myös kivien huokosiin, jolloin sen poistamiseksi tarvitaan turbosuutinta (Dirt Blaster).
  • Turbosuutin tuottaa pyörivän suihkun, joka yhdistää pistesuihkun voimakkaan pintapaineen ja viuhkasuuttimen laajan peito.
  • Kohdista suihku pystysuorassa sammaloituneeseen kiveykseen nähden noin 20–30 senttimetrin etäisyydellä ja pese hitaasti laidasta toiselle.
  • Lisävarusteena saatava roiskesuoja suojaa sinua ja ympäristöä kastumiselta.

Tarkoitukseen sopivia laitteita ja varusteita

K 2 Premium Home painepesuri

Helpommalle lialle.

Roiskesuoja

Roiskesuoja Dirt Blaster -suihkuputkille. Pitää käyttäjän kuivana pesun ajan.