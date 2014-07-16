Pihakiveyksen puhdistus
Sammaleinen kiveys
Painepesurilla pestessä kannattaa pitää mielessä, että painesuihku on voimakkaimmillaan heti suuttimen välittömässä läheisyydessä: pinttynyt lika kannattaa siis pestä lähietäisyydeltä ja helpompi lika ja arat pinnat vähän pidemmän matkan päästä. Pesuetäisyyttä säätämällä painesuihkun voimakkuutta on helppo hallita.
- Sammal ei muodostu kivetyille pinnoille pelkästään paksuiksi kerroksiksi, vaan se jää myös kivien huokosiin, jolloin sen poistamiseksi tarvitaan turbosuutinta (Dirt Blaster).
- Turbosuutin tuottaa pyörivän suihkun, joka yhdistää pistesuihkun voimakkaan pintapaineen ja viuhkasuuttimen laajan peito.
- Kohdista suihku pystysuorassa sammaloituneeseen kiveykseen nähden noin 20–30 senttimetrin etäisyydellä ja pese hitaasti laidasta toiselle.
- Lisävarusteena saatava roiskesuoja suojaa sinua ja ympäristöä kastumiselta.
Tarkoitukseen sopivia laitteita ja varusteita
K 2 Premium Home painepesuri
Helpommalle lialle.
Roiskesuoja
Roiskesuoja Dirt Blaster -suihkuputkille. Pitää käyttäjän kuivana pesun ajan.