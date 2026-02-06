Terassipesuri PCL 6
Pyörivien rullaharjojensa ja integroidun vedenjakelun avulla PCL 6 -terassipesuri poistaa lian terassilta nopeasti, perusteellisesti ja tasaisesti. Kevyt ja ergonominen käyttää.
Sähkökäyttöisellä PCL 6:lla voidaan poistaa pinttynyt lika puuterassilta erittäin helposti, tasaisesti, nopeasti ja perusteellisesti. Liitä vain laite puutarhaletkuun – ja olet valmis aloittamaan siivouksen. Neljän pyörivän rullaharjan ja säädettävän vesisyötön yhdistelmän ansiosta lika voidaan irrottaa nopeasti ja luotettavasti samalla kun se kerätään ja kuljetetaan pois. Terassi puhdistetaan perusteellisesti lähes hetkessä käyttämällä vain vähimmäismäärää vettä, joka tarvitaan. Telojen leveys ja asento on suunniteltu varmistamaan, että kaksi lautaa voidaan puhdistaa reunoille asti yhdessä vaiheessa, mikä myös säästää aikaa. Vaihdettavien rullaharjojen ansiosta puisten ja komposiittipäällysteiden lisäksi myös sileät ja hienohuokoiset kivilaatat ja kiveykset ovat helppo puhdistaa, jolloin saavutetaan täydellinen lopputulos.
Ominaisuudet ja edut
Erittäin vaivaton käyttää ja liikutellaTehokas, energiaa säästävä moottori pyörittää neljää rullaharjaa, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Uskomattoman helppo ja kätevä käyttää nopeaan, perusteelliseen ja tasaiseen puhdistukseen.
Neljä korkealaatuista pyörivää rullaharjaa (toimitukseen sisältyvät puupinnoille)Puupintojen rullaharjat soveltuvat puisten terassilautojen ja WPC-lattiapäällysteiden puhdistukseen. Kivipintojen rullaharjoja on saatavana lisävarusteena sileille ja hienohuokoisille kivilaatoille ja -laatoille.
Quick Connect -harjaliitin
Vesi jakautuu puhdistettavalle pinnalle kahdella harjakotelossa olevalla suihkusuuttimella
- Kostuttaa, poistaa ja kerää lian yhdessä vaiheessa. Poistaa pinttyneen lian.
Veden määrää voidaan säädellä venttiilin avulla
- Vettä säästävä puhdistus. Käytettävän veden määrä vaihtelee puhdistustehtävän vaatimusten mukaan.
Roiskesuoja
- Ympäristö pidetään siistinä. Likainen vesi valuu harjakoteloon.
- Harjakotelo peittää harjat lähes kokonaan.
- Harjakotelo on suunniteltu puhdistamaan reunaan asti.
Kahvan kulman säätö mihin tahansa asteeseen
- Ergonominen työasento, sillä kahvan korkeus voidaan säätää käyttäjän pituuden mukaan.
Säilytysasento
- Tilaa säästävä säilytysasento, joka suojaa harjoja, kun laitetta ei käytetä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|10
|Painealue
|Matalapaine
|Veden kulutus 4 bar (l/h)
|max. 180
|Nimellisottoteho (kW)
|0,3
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|600 - 800
|Rullaharjojen työleveys (mm)
|300
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|347 x 307 x 1314
Toimitus sisältää
- Rullaharjat puupinnoille: 4 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksi suihkusuutinta
- Venttiili vesimäärän säätämiseen
- Varastointiasento
- Ergonominen kahva
Videot
Käyttökohteet
- Terassi
- Parveke
- Puupinnat