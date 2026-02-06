Sähkökäyttöisellä PCL 6:lla voidaan poistaa pinttynyt lika puuterassilta erittäin helposti, tasaisesti, nopeasti ja perusteellisesti. Liitä vain laite puutarhaletkuun – ja olet valmis aloittamaan siivouksen. Neljän pyörivän rullaharjan ja säädettävän vesisyötön yhdistelmän ansiosta lika voidaan irrottaa nopeasti ja luotettavasti samalla kun se kerätään ja kuljetetaan pois. Terassi puhdistetaan perusteellisesti lähes hetkessä käyttämällä vain vähimmäismäärää vettä, joka tarvitaan. Telojen leveys ja asento on suunniteltu varmistamaan, että kaksi lautaa voidaan puhdistaa reunoille asti yhdessä vaiheessa, mikä myös säästää aikaa. Vaihdettavien rullaharjojen ansiosta puisten ja komposiittipäällysteiden lisäksi myös sileät ja hienohuokoiset kivilaatat ja kiveykset ovat helppo puhdistaa, jolloin saavutetaan täydellinen lopputulos.