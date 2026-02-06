Akkukäyttöinen tuhkaimuri AD 2
Tehokas, akkukäyttöinen AD 2 -tuhkaimuri reippaalla imuteholla.Integroitu ReBoost-toiminto pitää suodattimen puhtaana. Ihanteellinen tulisijojen ja grillien puhdistamiseen.
Akkukäyttöisen AD 2 -tuhkaimurin avulla poistat tuhkan helposti ja nopeasti tulisijoista, pellettilämmitysjärjestelmistä ja hiiligrilleistä. Tehokkaan vaihdettavan 18 V:n Kärcher Battery Power -akun jäljellä oleva käyttöaika näkyy LCD-näytössä Real Time Technology -tekniikan ansiosta. ReBoost-toiminnon kaltaiset älykkäät innovaatiot pitävät imutehon aina korkeana. Suodatin puhdistuu napin painalluksella. Karkea lika, tuhka ja jopa hienot pölyhiukkaset imuroidaan luotettavasti – myös vaikeapääsyisistä paikoista viistotun putken ansiosta. Pinnoitetusta metallista valmistettu taipuisa imuletku sekä liekinkestävä 14 litran astia takaavat maksimaalisen turvallisuuden. Vankka litteä laskossuodatin ja metallinen karkealikasuodatin pitävät poistoilman pölyttömänä. Kun työ on valmis, imuletku asetetaan laitteen kotelon syvennykseen, joten säilytystilaa tarvitaan vain vähän.
Ominaisuudet ja edut
18 V Battery Power -vaihtoakkuMaksimaalinen liikkumisen vapaus johdottomuuden ansiosta. LCD-näyttö esittää akun lataustason. Yhteensopiva Kärcher 18 V Battery Power -akkulaitteiden kanssa.
Tulenkestävä materiaali, metallisäiliö ja metalliletkuMaksimaalinen turvallisuus tuhkan imuroinnissa.
Kärcher ReBoost -suodatinpuhdistustekniikka - suodattimen puhdistus nappia painamalla.Tehokas suodattimen puhdistus napin painalluksella. Tasainen imuteho suurille määrille likaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Nimellisottoteho (W)
|200
|Imuteho (W)
|45
|Alipaine (mbar)
|max. 95
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 22
|Säiliön kapasiteetti (l)
|14
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|n. 13 (2,5 Ah)
|Latausaika peruslaturilla (min)
|300
|Latausvirta (A)
|0,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|78
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|328 x 343 x 431
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Akku: 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
- Laturi: 18 V Battery Power standard -laturi (1 kpl)
- Imuletkun pituus: 1.2 m
- Imuletkun materiaali: päällystettyä metallia
- Laakasuodatin: 1 kpl, Polyesteria, paloturvallinen
- Karkean lian suodatin
- Karkean lian suodatin, materiaali: Metalli
Ominaisuuksia
- Säiliön materiaali: Metalli
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Imuletkun nojausasento
- Säiliössä käytännöllinen kahva
- Säilytystilaa pienille osille
Videot
Käyttökohteet
- Tuhkan poistaminen
- Takat, uunit jne.
- Grillit