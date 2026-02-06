Akkukäyttöisen AD 2 -tuhkaimurin avulla poistat tuhkan helposti ja nopeasti tulisijoista, pellettilämmitysjärjestelmistä ja hiiligrilleistä. Tehokkaan vaihdettavan 18 V:n Kärcher Battery Power -akun jäljellä oleva käyttöaika näkyy LCD-näytössä Real Time Technology -tekniikan ansiosta. ReBoost-toiminnon kaltaiset älykkäät innovaatiot pitävät imutehon aina korkeana. Suodatin puhdistuu napin painalluksella. Karkea lika, tuhka ja jopa hienot pölyhiukkaset imuroidaan luotettavasti – myös vaikeapääsyisistä paikoista viistotun putken ansiosta. Pinnoitetusta metallista valmistettu taipuisa imuletku sekä liekinkestävä 14 litran astia takaavat maksimaalisen turvallisuuden. Vankka litteä laskossuodatin ja metallinen karkealikasuodatin pitävät poistoilman pölyttömänä. Kun työ on valmis, imuletku asetetaan laitteen kotelon syvennykseen, joten säilytystilaa tarvitaan vain vähän.