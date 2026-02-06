Akkukäyttöinen tuhkaimuri AD 2

Tehokas, akkukäyttöinen AD 2 -tuhkaimuri reippaalla imuteholla.Integroitu ReBoost-toiminto pitää suodattimen puhtaana. Ihanteellinen tulisijojen ja grillien puhdistamiseen.

Akkukäyttöisen AD 2 -tuhkaimurin avulla poistat tuhkan helposti ja nopeasti tulisijoista, pellettilämmitysjärjestelmistä ja hiiligrilleistä. Tehokkaan vaihdettavan 18 V:n Kärcher Battery Power -akun jäljellä oleva käyttöaika näkyy LCD-näytössä Real Time Technology -tekniikan ansiosta. ReBoost-toiminnon kaltaiset älykkäät innovaatiot pitävät imutehon aina korkeana. Suodatin puhdistuu napin painalluksella. Karkea lika, tuhka ja jopa hienot pölyhiukkaset imuroidaan luotettavasti – myös vaikeapääsyisistä paikoista viistotun putken ansiosta. Pinnoitetusta metallista valmistettu taipuisa imuletku sekä liekinkestävä 14 litran astia takaavat maksimaalisen turvallisuuden. Vankka litteä laskossuodatin ja metallinen karkealikasuodatin pitävät poistoilman pölyttömänä. Kun työ on valmis, imuletku asetetaan laitteen kotelon syvennykseen, joten säilytystilaa tarvitaan vain vähän.

Ominaisuudet ja edut
Akkukäyttöinen tuhkaimuri AD 2: 18 V Battery Power -vaihtoakku
18 V Battery Power -vaihtoakku
Maksimaalinen liikkumisen vapaus johdottomuuden ansiosta. LCD-näyttö esittää akun lataustason. Yhteensopiva Kärcher 18 V Battery Power -akkulaitteiden kanssa.
Akkukäyttöinen tuhkaimuri AD 2: Tulenkestävä materiaali, metallisäiliö ja metalliletku
Tulenkestävä materiaali, metallisäiliö ja metalliletku
Maksimaalinen turvallisuus tuhkan imuroinnissa.
Akkukäyttöinen tuhkaimuri AD 2: Kärcher ReBoost -suodatinpuhdistustekniikka - suodattimen puhdistus nappia painamalla.
Kärcher ReBoost -suodatinpuhdistustekniikka - suodattimen puhdistus nappia painamalla.
Tehokas suodattimen puhdistus napin painalluksella. Tasainen imuteho suurille määrille likaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Akkusarja 18 V -akkusarja
Nimellisottoteho (W) 200
Imuteho (W) 45
Alipaine (mbar) max. 95
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 22
Säiliön kapasiteetti (l) 14
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Jännite (V) 18
Kapasiteetti (Ah) 2,5
Käyttöaika yhdellä latauksella (min) n. 13 (2,5 Ah)
Latausaika peruslaturilla (min) 300
Latausvirta (A) 0,5
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Äänen tehotaso (dB(A)) 78
Väri musta
Paino (ilman varusteita) (kg) 3,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,6
Mitat (p x l x k) (mm) 328 x 343 x 431

Toimitus sisältää

  • Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
  • Akku: 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
  • Laturi: 18 V Battery Power standard -laturi (1 kpl)
  • Imuletkun pituus: 1.2 m
  • Imuletkun materiaali: päällystettyä metallia
  • Laakasuodatin: 1 kpl, Polyesteria, paloturvallinen
  • Karkean lian suodatin
  • Karkean lian suodatin, materiaali: Metalli

Ominaisuuksia

  • Säiliön materiaali: Metalli
  • Suodattimen puhdistustoiminto
  • Imuletkun nojausasento
  • Säiliössä käytännöllinen kahva
  • Säilytystilaa pienille osille
Akkukäyttöinen tuhkaimuri AD 2
Videot
Käyttökohteet
  • Tuhkan poistaminen
  • Takat, uunit jne.
  • Grillit
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.