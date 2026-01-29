Tehokas, pitkäikäinen, käyttäjäystävällinen, monipuolinen ja turvallinen: AD 2 tuhka- ja pölynimurin 600 watin turbiinilla tuhkan poistaminen ei voisi olla helpompaa. Integroitu suodattimen puhdistusjärjestelmä tarjoaa pitkäkestoisen imutehon puhdistaen tukkeutuneen suodattimen napin painalluksella, jolloin imuteho kasvaa välittömästi. Suodatinjärjestelmän, jossa on tukeva laakasuodatin ja metallinen karkean lian suodatin, sekä käytännöllisen säiliön kahvan ansiosta se voidaan tyhjentää helposti, nopeasti ja joutumatta kosketuksiin lian kanssa. Metallisäiliö, pinnoitetusta metallista valmistettu taipuisa imuletku ja laadukas tulenkestävä materiaali takaavat maksimaalisen turvallisuuden tuhkaa kerättäessä. Viistetty käsiputki tarjoaa optimaalisen työskentelymukavuuden ja toimii vaikuttavasti erityisesti piipun kulmissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa. Tämä mahdollistaa hienoimmankin tuhkan täydellisen imuroinnin. Sen kompakti rakenne takaa, että tuhkaimuria voidaan säilyttää pienessä tilassa milloin ja imuletku voidaan kätevästi nostaa laitetta vasten, kun se ei ole käytössä.