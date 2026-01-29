Tuhkaimuri-pölynimuri AD 2
Integroitu suodattimen puhdistus, pitkäkestoinen imuteho ja 14 litran metallisäiliö: Tehokas tuhka- ja pölynimuri turvalliseen tuhkanpoistoon ilman kosketusta lian kanssa.
Tehokas, pitkäikäinen, käyttäjäystävällinen, monipuolinen ja turvallinen: AD 2 tuhka- ja pölynimurin 600 watin turbiinilla tuhkan poistaminen ei voisi olla helpompaa. Integroitu suodattimen puhdistusjärjestelmä tarjoaa pitkäkestoisen imutehon puhdistaen tukkeutuneen suodattimen napin painalluksella, jolloin imuteho kasvaa välittömästi. Suodatinjärjestelmän, jossa on tukeva laakasuodatin ja metallinen karkean lian suodatin, sekä käytännöllisen säiliön kahvan ansiosta se voidaan tyhjentää helposti, nopeasti ja joutumatta kosketuksiin lian kanssa. Metallisäiliö, pinnoitetusta metallista valmistettu taipuisa imuletku ja laadukas tulenkestävä materiaali takaavat maksimaalisen turvallisuuden tuhkaa kerättäessä. Viistetty käsiputki tarjoaa optimaalisen työskentelymukavuuden ja toimii vaikuttavasti erityisesti piipun kulmissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa. Tämä mahdollistaa hienoimmankin tuhkan täydellisen imuroinnin. Sen kompakti rakenne takaa, että tuhkaimuria voidaan säilyttää pienessä tilassa milloin ja imuletku voidaan kätevästi nostaa laitetta vasten, kun se ei ole käytössä.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher ReBoost -suodatinpuhdistustekniikka - suodattimen puhdistus nappia painamalla.
- Pitkäjaksoinen, voimakas imuteho
- Sopii suurten likamäärien imurointiin.
Tulenkestävä materiaali, metallisäiliö ja metalliletku
- Maksimaalinen turvallisuus tuhkaa imuroidessa - jopa väärin käytettynä.
Ergonominen, kaareva käsikahva
- Ylettyy nurkkiin ja katveisiin.
"Pull & Push" -lukitusjärjestelmä
- Helppo ja nopea säiliön avaus, sulku ja tyhjennys.
Käytännöllinen kahva säiliössä
- Helposti tyhjennettävä säiliö.
Kätevä parkkiasento
Säilytyskoukku virtajohdolle
- Virtajohdon turvallinen ja käytännöllinen säilytys
Kompakti ja kevyt
- Tilaa säästävä säilytys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|600
|Imuteho (W)
|140
|Alipaine (mbar)
|max. 210
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 40
|Säiliön kapasiteetti (l)
|14
|Säiliön materiaali
|Metalli
|Virtajohto (m)
|4
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|82
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 330 x 440
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.2 m
- Imuletkun materiaali: päällystettyä metallia
- Laakasuodatin: 1 kpl, Polyesteria, paloturvallinen
- Karkean lian suodatin
- Karkean lian suodatin, materiaali: Metalli
Ominaisuuksia
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Säiliössä käytännöllinen kahva
- Imuletkun nojausasento
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Säilytystilaa pienille osille
Videot
Käyttökohteet
- Tuhkan poistaminen
- Takat, uunit jne.
- Grillit