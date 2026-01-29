AD 4 Premium tuhka- ja kuivapölynimuri 600 watin turbiinilla ja poistoilmasuodattimella takaa vaikuttavan korkean ja pitkäkestoisen imutehon. Sen integroitu suodattimenpuhdistusjärjestelmä puhdistaa tukkeutuneen suodattimen napin painalluksella, jolloin imuteho kasvaa välittömästi uudelleen. Jätesäiliön nopea ja kätevä tyhjennys ilman kosketusta lian kanssa on varmistettu 1-osaisella suodatinjärjestelmällä (jossa vankka laakasuodatin ja metallinen karkean lian suodatin) ja käytännöllinen kahva säiliössä. Lisäksi korkealaatuiset tulenkestävät materiaalit takaavat maksimaalisen turvallisuuden tuhkan imuroinnissa. Viistetyn käsiputken ansiosta kaikki tuhkajäämät imuroidaan mukavasti – myös savupiipun kulmissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa. Yhdessä kovien pintojen puhdistukseen tarkoitetun lattiasuuttimen ja laadukkaiden kromattujen imuputkien kanssa, jotka molemmat sisältyvät toimitukseen, AD 4 Premiumia voidaan käyttää kaikkialla täysimittaisena kuivaimurina. Muita käytännöllisiä ominaisuuksia ovat sähköjohdon ja tarvikkeiden säilytys sekä käytännöllinen tapa imuletkun tai imuputkien tukemiseksi konetta vasten lattiasuuttimilla työskentelytaukojen aikana.