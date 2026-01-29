Tuhkaimuri-pölynimuri AD 4 Premium
Tuhkasta eroon helposti ilman kosketusta likaan: tehokas ja laadukas AD 4 Premium tuhka- ja pölynimuri 17 litran metallisäiliöllä sekä integroidulla suodattimen puhdistustoiminnolla.
AD 4 Premium tuhka- ja kuivapölynimuri 600 watin turbiinilla ja poistoilmasuodattimella takaa vaikuttavan korkean ja pitkäkestoisen imutehon. Sen integroitu suodattimenpuhdistusjärjestelmä puhdistaa tukkeutuneen suodattimen napin painalluksella, jolloin imuteho kasvaa välittömästi uudelleen. Jätesäiliön nopea ja kätevä tyhjennys ilman kosketusta lian kanssa on varmistettu 1-osaisella suodatinjärjestelmällä (jossa vankka laakasuodatin ja metallinen karkean lian suodatin) ja käytännöllinen kahva säiliössä. Lisäksi korkealaatuiset tulenkestävät materiaalit takaavat maksimaalisen turvallisuuden tuhkan imuroinnissa. Viistetyn käsiputken ansiosta kaikki tuhkajäämät imuroidaan mukavasti – myös savupiipun kulmissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa. Yhdessä kovien pintojen puhdistukseen tarkoitetun lattiasuuttimen ja laadukkaiden kromattujen imuputkien kanssa, jotka molemmat sisältyvät toimitukseen, AD 4 Premiumia voidaan käyttää kaikkialla täysimittaisena kuivaimurina. Muita käytännöllisiä ominaisuuksia ovat sähköjohdon ja tarvikkeiden säilytys sekä käytännöllinen tapa imuletkun tai imuputkien tukemiseksi konetta vasten lattiasuuttimilla työskentelytaukojen aikana.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher ReBoost suodattimen puhdistusIntegoitu suodattimen puhdistus nappia painamalla. Korkeaan ja pitkäkestoiseen imutehoon Sopii suurten likamäärien imurointiin.
1-osainen suodatusjärjestelmäSisältää laakasuodattimen sekä karkean lian ja metallin suodattimen. Lisävarusteena erillinen poistoilman suodatin (vain AD 4 Premium malli). Maksimaalinen mukavuus helpon suodattimen poistotoiminnon ja säiliönpuhdistustoiminnon vuoksi ilman kosketusta likaan.
Varusteet pölyn imurointiinSoveltuu myös kovien lattiapintojen imurointiin. Sopii monipuoliseen käyttöön.
Ergonominen, kaareva käsikahva
- Ylettyy nurkkiin ja katveisiin.
1,7 metrin imuletku
- Turvalliseen työskentelyyn.
- Erittäin taipuisa ja joustava.
"Pull & Push" -lukitusjärjestelmä
- Helppo ja nopea säiliön avaus, sulku ja tyhjennys.
Käytännöllinen kahva säiliössä
- Helposti tyhjennettävä säiliö.
- Ei kosketusta likaan.
Käytännöllinen varusteiden säilytys sekä parkkiasento
- Tilaa säästävä, turvallinen ja käytännöllinen säilytys tarvikkeille ja virtajohdolle.
Pyörät
- Joustava ja monikäyttöinen
- Helppo liikutella
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|600
|Imuteho (W)
|150
|Alipaine (mbar)
|max. 215
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 42
|Säiliön kapasiteetti (l)
|17
|Säiliön materiaali
|Metalli
|Virtajohto (m)
|4
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|<= 80
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|365 x 330 x 565
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.7 m
- Imuletkun materiaali: päällystettyä metallia
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Imurointisuulake (kuiva): paloturvallinen
- Laakasuodatin: 1 kpl, Polyesteria, paloturvallinen
- Poistoilmasuodatin
- Karkean lian suodatin
- Karkean lian suodatin, materiaali: Metalli
Ominaisuuksia
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Säiliössä käytännöllinen kahva
- Imuletkun nojausasento
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Pyörät
- Säilytystilaa pienille osille
Videot
Käyttökohteet
- Tuhkan poistaminen
- Takat, uunit jne.
- Grillit
- Karkeiden roskien imurointi
- Kuivan lian imurointi
- Työpaja
- Autotalli
- Kellari
- Harrastetilat