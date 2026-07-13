Manuaalisesti ohjattava, yksiharjainen harjapesukone raskaan kaluston pesuun. Monipuolinen Kärcher RBS 6012 harjapesukone vie vain vähän tilaa, on helposti liikuteltava ja nopeasti käyttövalmis. - Sopii sisä- ja ulkokäyttöön - Suunniteltu kuorma- ja linja-autojen keulan, kylkien ja perän puhdistamiseen. Kone soveltuu hyvin erityyppisten ja -korkuisten ajoneuvojen pesuun. - Käyttäjä ohjaa konetta itse, jolloin hyvän pesutuloksen varmistaminen on helppoa. - Harjan pyörivän liikkeen ansiosta konetta on helppo ja kevyt liikuttaa eteenpäin. - Käyttöääni on erittäin hiljainen patentoidun ketjusäädön ansiosta. - Tarkka sähköinen pesuainepumppu ei haaskaa pesuainetta. - Koneen vesi- ja sähkösyötöt voidaan johtaa koneelle yläkautta hallin kattoon asennettevalla kiskojärjestelmällä. - Matala runkorakenne mahdollistaa matalattia- ja kaksikerrosbussien pesun - Turvakytkin pysäyttää harjan automaattisesti, kun käyttäjä vapauttaa kahvan. - Harjan kallistus 10° pystyasennosta mahdollistaa kaltevien ajoneuvopintojen tehokkaan ja helpon pesun. - Roiskesuojan pehmeät kumiliuskat lähellä ajoneuvon pintaa ja läpinäkyvä pleksisuoja suojaavat käyttäjää tehokkaasti roiskeilta. Kumiset rajoituspyörät estävät koneen painumisen liian lähelle ajoneuvoa.