Rekanpesukone RBS 6012
Kustannustehokas ja nopea ratkaisu kookkaiden ajoneuvojen pesuun. Manuaalisesti ohjattava harjapesukone RBS 6012 sopii varsinkin linja-autojen, rekkojen ja kuorma-autojen puhdistukseen.
Manuaalisesti ohjattava, yksiharjainen harjapesukone raskaan kaluston pesuun. Monipuolinen Kärcher RBS 6012 harjapesukone vie vain vähän tilaa, on helposti liikuteltava ja nopeasti käyttövalmis. - Sopii sisä- ja ulkokäyttöön - Suunniteltu kuorma- ja linja-autojen keulan, kylkien ja perän puhdistamiseen. Kone soveltuu hyvin erityyppisten ja -korkuisten ajoneuvojen pesuun. - Käyttäjä ohjaa konetta itse, jolloin hyvän pesutuloksen varmistaminen on helppoa. - Harjan pyörivän liikkeen ansiosta konetta on helppo ja kevyt liikuttaa eteenpäin. - Käyttöääni on erittäin hiljainen patentoidun ketjusäädön ansiosta. - Tarkka sähköinen pesuainepumppu ei haaskaa pesuainetta. - Koneen vesi- ja sähkösyötöt voidaan johtaa koneelle yläkautta hallin kattoon asennettevalla kiskojärjestelmällä. - Matala runkorakenne mahdollistaa matalattia- ja kaksikerrosbussien pesun - Turvakytkin pysäyttää harjan automaattisesti, kun käyttäjä vapauttaa kahvan. - Harjan kallistus 10° pystyasennosta mahdollistaa kaltevien ajoneuvopintojen tehokkaan ja helpon pesun. - Roiskesuojan pehmeät kumiliuskat lähellä ajoneuvon pintaa ja läpinäkyvä pleksisuoja suojaavat käyttäjää tehokkaasti roiskeilta. Kumiset rajoituspyörät estävät koneen painumisen liian lähelle ajoneuvoa.
Ominaisuudet ja edut
SäätökiekkoMahdollistaa pystysuuntaisen muodon huomioon ottamisen ja kallistuksen. Ajoneuvojen keulassa kallistetut muodot 10° saakka, ovat helposti saavutettavissa.
Pesuaineen annosteluyksikköPesuaine on mahdollista lisätä käyttämällä kemikaalipumppua.
Turvallinen käyttää.Harjan pyöriminen auttaa käyttäjää järjestelmän kevyeen eteenpäin liikkumiseen. Turvakytkin pysäyttää koneen, kun kahva vapautetaan.
Kevyt alumiinirakenne
- Erittäin kestävä ulkoisille vaikutuksille.
- Puolipyöreä roiskesuoja suojaa käyttäjää roikeilta.
Neljä pyörää, joista kaksi kääntyviä
- Erinomainen ohjattavuus ja hyvä vakaus.
- Hyvä suuntavakaus ajoneuvon pesun aikana.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Rungon korkeus (mm)
|3810
|Pesukorkeus (mm)
|3645
|Pesupaikan vaatimukset (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Taajuus (Hz)
|50
|Jännite (V)
|400
Toimitus sisältää
- Hallintalaitteet koteloitu
- Pyörät, vakiokorkeus
Ominaisuuksia
- Harjojen määrä: 1 kpl
- Yksilöllinen harjavarustus
- Kallistettu tasauslaite säätöpyörällä
- Ohjaavat pyörät: 4 kpl
- Tukipyörät: 2 kpl
Käyttökohteet
- Manuaalisesti ohjattavaan raskaankaluston ulkopintojen pesuun