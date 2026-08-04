Höyryimuri SGV 8/5
Tehokas ja todella helppokäyttöinen höyryimuri / höyrypuhdistin. Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka automaattinen itsepuhdistus varmistaa hygienian kaikissa olosuhteissa.
Korkeaa hygieniatasoa edellyttävissä kohteissa ammattitason höyrypuhdistin on ylivoimaiset tehokas puhdistusratkaisu. SGV 8/5 -höyryimuri yhdistää höyryn puhdistavan tehon vesi-imurin monipuolisuuteen. Automaattinen huuhtelutoiminto poistaa mahdolliset pesuainejäämät käytön jälkeen. Itsepuhdistustoiminto huolehtii laitteen hygieenisyydestä, huuhdellen putkistot, letkut ja pumput työskentelyn päätteeksi. Vankkatekoiset ja ergonomiset varusteet ja helppo käyttöliittymä saavat työskentelyn sujumaan. SGV 8/5 -höyryimurin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja ergonomiaan. Kaikkia toimintoja ohjataan pikavalintakiekon avulla ja LED-valot ja näyttö informoivat käyttäjää mahdollisista poikkeamista. Kahvassa oleva pikasäätö mahdollistaa tärkeimpien toimintojen säätämisen ilman työn keskeytymistä. 5 + 5 litran tankkikoko ja nopeasti säätöihin reagoiva boileri mahdollistavat työskentelyjaksot yhdellä tankkauksella. Maksimi höyryn lämpötila on 173 °C, joten laitteen kapasiteetti riittää nopeaan ja tarkkaan puhdistamisen myös vaativissa olosuhteissa. Erillinen eco!efficiency-asetus auttaa käyttämään vettä ja energiaa mahdollisimman ekotehokkaasti.
Ominaisuudet ja edut
Kustannustehokasta siivoamista vastuullisesti ympäristön rasitus minimoidenKorkea höyrypaine (8 baaria), kuuman veden tuotto (noin 70 °C) ja erinomainen imuteho. Irrottaa pinttyneenkin lian ilman voimakkaita puhdistuskemikaaleja. Pitkäikäinen, kestävä ja siten erittäin taloudellinen kone.
Helppokäyttöinen pikavalintakiekkoPikavalintakiekko ja käyttäjää opastavat symbolit mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn myös ensikertalaiselle. Höyry-/imutoiminto, eco!efficiency-asetus ja koneen itsepuhdistus. Käynnistys/pysäytys, kylmävesi, pesuaineen käyttö, huuhtelu.
Höyry/imuletku, jossa ohjauskahva molemmille toiminnoilleKaikkia keskeisiä toimintoja voidaan säätää helppokäyttöisellä pikavalintakiekolla. Kolmivaiheinen höyrymäärän mittaus, kylän ja kuuman veden käyttö, samanaikainen imu. Säästää aikaa: kaikki säädyt voivaan tehdä nopeasti siivoustyön keskeytymättä.
Kookas infonäyttö
- Laitteen kulloinenkin tila näkyy joko tekstinä tai diagrammina.
- Huoltotarve, kuten esimerkiksi kalkinpoisto, näkyy tekstinäytössä.
- Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista.
eco!efficiency-toiminto
- Korkea puhdistusteho yhdistettynä tehokkaaseen imujärjestelmään.
- Alhainen äänitaso mahdollistaa työskentelyn meluherkillä alueilla.
- Soveltuu monipuoliseen käyttöön ilman käyntiäänestä johtuvia aikarajoitteita.
Kolmivaiheinen höyrymäärän mittaus
- Pieni höyrymäärä (level I) kevyelle lialle
- Keskitason höyrymäärä (level II) normaalille lialle
- Suuri höyrymäärä (level III) pinttyneelle lialle ja paksuille likakerroksille
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Kaikki varusteet aika käyttäjän helposti saatavilla.
- Varusteet ja tarvikkeet säilyvät puhtaina eivätkä katoa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
- Virtajohdolle on turvallinen säilytyspaikka laitteen takana.
Kattava varustepaketti
- 300 mm lattiasuutin, jossa harjat ja imukumit.
- 150 mm käsisuutin, jossa harjat ja imukumit.
- Rakosuutin, pistesuutin, kolmion muotoinen käsisuutin ja kolme pyöreää harjaa.
Ergonominen ja helppo kuljettaa
- Laitetta siirrettäessä ja lastatessa sitä on helppo työntää ja kallistaa työntökahvan avulla.
- Pitkät siirtomatkat onnistuvat myös laitetta perässä vetämällä.
- Suuret takapyörät helpottavat kynnysten ja rappujen ylittämistä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Höyrypaine (bar)
|max. 8
|Lämmitysteho (W)
|3000
|Lämmitysaika (min)
|7
|Lämmityskattilan lämpö (°C)
|max. 173
|Kuuman veden lämpötila (°C)
|70 - 173
|Puhtaan veden säiliö (l)
|5,6
|Likavesisäiliö (l)
|5
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 50
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|40
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|48
|Mitat (p x l x k) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Virtakytkin, kylmävesi-/imutila, eco!efficiency-tila, höyry-/kuumavesi-/kylmävesi-/imutila, laitteen kylmähuuhtelutoiminto, pesuaine-/imutila, laitteen itsepuhdistustoiminto.
Toimitus sisältää
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryimurointiputket: 2 kpl, 505 mm
- Lattiasuulake: 300 mm
- Höyry/imuletku, jossa ohjauskahva molemmille toiminnoille: 4 m
- Käsisuuttimen kumiosa: 150 mm
- Lattiasuuttimen kumiosa: 300 mm
- Käsisuutin: 150 mm
- Pistesuutin: 185 mm
- Pistesuuttimen adapteri: 140 mm
- Soviteosa
- Pyöreä harjasuutin, ruostumaton teräs: 1 kpl
- Pyöreä harjasuutin, messinki: 1 kpl
- Pyöreä harjasuutin, musta: 1 kpl
- Työntöaisa
- Varustesäiliö
Ominaisuuksia
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Kotelo: Ruostumaton teräs
- Integroitu sähköjohdon säilytys
- Informatiivinen näyttö
- Pikavalintakiekko: seitsemän toimintoa
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kolmivaiheinen)
- Käsikahvan turvalukitus
Videot
Käyttökohteet
- Pinttynyt lika, pihka ja rasva
- Kaakelit, lattialaatat ja muut kovat pinnat
- Teräskalusteet ja työtasot
- Peilit ja lasipinnat
- Kalusteiden tekstiilipinnat
- Ajoneuvojen sisätilat