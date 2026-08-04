Korkeaa hygieniatasoa edellyttävissä kohteissa ammattitason höyrypuhdistin on ylivoimaiset tehokas puhdistusratkaisu. SGV 8/5 -höyryimuri yhdistää höyryn puhdistavan tehon vesi-imurin monipuolisuuteen. Automaattinen huuhtelutoiminto poistaa mahdolliset pesuainejäämät käytön jälkeen. Itsepuhdistustoiminto huolehtii laitteen hygieenisyydestä, huuhdellen putkistot, letkut ja pumput työskentelyn päätteeksi. Vankkatekoiset ja ergonomiset varusteet ja helppo käyttöliittymä saavat työskentelyn sujumaan. SGV 8/5 -höyryimurin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja ergonomiaan. Kaikkia toimintoja ohjataan pikavalintakiekon avulla ja LED-valot ja näyttö informoivat käyttäjää mahdollisista poikkeamista. Kahvassa oleva pikasäätö mahdollistaa tärkeimpien toimintojen säätämisen ilman työn keskeytymistä. 5 + 5 litran tankkikoko ja nopeasti säätöihin reagoiva boileri mahdollistavat työskentelyjaksot yhdellä tankkauksella. Maksimi höyryn lämpötila on 173 °C, joten laitteen kapasiteetti riittää nopeaan ja tarkkaan puhdistamisen myös vaativissa olosuhteissa. Erillinen eco!efficiency-asetus auttaa käyttämään vettä ja energiaa mahdollisimman ekotehokkaasti.