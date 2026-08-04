Höyryimuri SGV 8/5 Classic
Tehokas ja varmatoinen höyryimuri / höyrypuhdistin edullisena Classic-versiona. Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu 8 baarin laite on nopea ottaa käytöön ja kulkee ketterästi mukana.
SGV 8/5 Classic -höyryimuri tarjoaa monipuolisen ja erittäin helppokäyttöisen puhdistusratkaisun todella kustannustehokkaaseen hintaan. Ammattikäyttöön suunnitellun höyryimurin avulla lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Tankkikoko, 5 + 5 litraa ja 8 baarin maksimipaine mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot yhdellä tankkauksella. Tehokas 3 kW boileri tuottaa 165 °C höyryä, joka takaa tehokkaan puhdistamisen myös vaativissa olosuhteissa. Selkeä valintakiekko ja käyttäjää opastavat LED-symbolit tekevät laitteesta äärimmäisen helppokäyttöisen. Classic-mallissa toimintoja on kaksi: höyry ja imurointi sekä runsaamman vesimäärän tuottava huuhtelutoiminto. Lisävarusteet voidaan varastoida koneen päällä olevaan varustelokeroon, jossa ne ovat suojassa lialta ja aina helposti saatavilla.
Ominaisuudet ja edut
Kustannustehokasta siivoamista vastuullisesti ympäristön rasitus minimoidenKorkea höyrypaine (8 bar), kuuman veden lämpötila noin 70 °C ja erinomainen imuteho. Irrottaa pinttyneenkin lian ilman voimakkaita puhdistuskemikaaleja. Pitkäikäinen, kestävä ja siten erittäin taloudellinen kone.
Pikavalintakiekko mahdollistaa nopean ja helpon käytönPikavalintakiekko ja käyttäjää opastavat symbolit mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn myös ensikertalaiselle. Käynnistyskytkin ja valinta höyryllä / kuumalla vedellä puhdistamiselle. Huuhtelu kylmällä vedellä: helpottaa paksujen likakerrosten esipesua.
Höyry/imuletku, jossa ohjauskahva molemmille toiminnoilleKaikkia keskeisiä toimintoja voidaan säätää helppokäyttöisellä pikavalintakiekolla. Kolmivaiheinen höyrymäärän mittaus, kylän ja kuuman veden käyttö, samanaikainen imu. Säästää aikaa: kaikki säädyt voivaan tehdä nopeasti siivoustyön keskeytymättä.
Käyttäjää opastava LED-näyttö
- Merkkivalot toiminnoille "valmiina käyttöön" ja "lämmitys päällä"
- Merkkivalot käyttäjän informoimiseksi "puhdasvesisäiliö tyhjä" ja "likavesisäiliö täynnä".
- Merkkivalot käyttäjän informoimiseksi "huolto vaaditaan" ja "vikatila".
Kolmivaiheinen höyrymäärän mittaus
- Pieni höyrymäärä (level I) kevyelle lialle
- Keskitason höyrymäärä (level II) normaalille lialle
- Suuri höyrymäärä (level III) pinttyneelle lialle ja paksuille likakerroksille
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Kaikki varusteet aika käyttäjän helposti saatavilla.
- Varusteet ja tarvikkeet säilyvät puhtaina eivätkä katoa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
- Virtajohdolle on turvallinen säilytyspaikka laitteen takana.
Kattava varustepaketti
- 300 mm lattiasuutin, jossa harjat ja imukumit.
- 150 mm käsisuutin, jossa harjat ja imukumit.
- Rakosuutin, pistesuutin ja kolme erilaista harjasuutinta.
Ergonominen ja helppo kuljettaa
- Laitetta siirrettäessä ja lastatessa sitä on helppo työntää ja kallistaa työntökahvan avulla.
- Pitkät siirtomatkat onnistuvat myös laitetta perässä vetämällä.
- Suuret takapyörät helpottavat kynnysten ja rappujen ylittämistä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Höyrypaine (bar)
|max. 8
|Lämmitysteho (W)
|3000
|Lämmitysaika (min)
|7
|Lämmityskattilan lämpö (°C)
|max. 173
|Kuuman veden lämpötila (°C)
|70 - 173
|Puhtaan veden säiliö (l)
|5,6
|Likavesisäiliö (l)
|5
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 50
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|39
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|50,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Virtakytkin, kylmävesi-/imutila, höyry-/kuumavesi-/kylmävesi-/imutila.
Toimitus sisältää
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryimurointiputket: 2 kpl, 505 mm
- Lattiasuulake: 300 mm
- Höyry/imuletku, jossa ohjauskahva molemmille toiminnoille: 4 m
- Käsisuuttimen kumiosa: 150 mm
- Lattiasuuttimen kumiosa: 300 mm
- Käsisuutin: 150 mm
- Pistesuutin: 185 mm
- Pistesuuttimen adapteri: 140 mm
- Pyöreä harjasuutin, ruostumaton teräs: 1 kpl
- Pyöreä harjasuutin, messinki: 1 kpl
- Pyöreä harjasuutin, musta: 1 kpl
- Työntöaisa
- Varustesäiliö
Ominaisuuksia
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Kotelo: Ruostumaton teräs
- Integroitu sähköjohdon säilytys
- Led-merkkivalo
- Pikavalintakiekko: kolme toimintoa
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kolmivaiheinen)
- Käsikahvan turvalukitus
Videot
Käyttökohteet
- Pinttynyt lika, pihka ja rasva
- Kaakelit, lattialaatat ja muut kovat pinnat
- Teräskalusteet ja työtasot
- Peilit ja lasipinnat
- Kalusteiden tekstiilipinnat
- Ajoneuvojen sisätilat