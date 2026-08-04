Höyryimuri SGV 8/5 Classic

Tehokas ja varmatoinen höyryimuri / höyrypuhdistin edullisena Classic-versiona. Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu 8 baarin laite on nopea ottaa käytöön ja kulkee ketterästi mukana.

SGV 8/5 Classic -höyryimuri tarjoaa monipuolisen ja erittäin helppokäyttöisen puhdistusratkaisun todella kustannustehokkaaseen hintaan. Ammattikäyttöön suunnitellun höyryimurin avulla lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Tankkikoko, 5 + 5 litraa ja 8 baarin maksimipaine mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot yhdellä tankkauksella. Tehokas 3 kW boileri tuottaa 165 °C höyryä, joka takaa tehokkaan puhdistamisen myös vaativissa olosuhteissa. Selkeä valintakiekko ja käyttäjää opastavat LED-symbolit tekevät laitteesta äärimmäisen helppokäyttöisen. Classic-mallissa toimintoja on kaksi: höyry ja imurointi sekä runsaamman vesimäärän tuottava huuhtelutoiminto. Lisävarusteet voidaan varastoida koneen päällä olevaan varustelokeroon, jossa ne ovat suojassa lialta ja aina helposti saatavilla.

Ominaisuudet ja edut
Höyryimuri SGV 8/5 Classic: Kustannustehokasta siivoamista vastuullisesti ympäristön rasitus minimoiden
Kustannustehokasta siivoamista vastuullisesti ympäristön rasitus minimoiden
Korkea höyrypaine (8 bar), kuuman veden lämpötila noin 70 °C ja erinomainen imuteho. Irrottaa pinttyneenkin lian ilman voimakkaita puhdistuskemikaaleja. Pitkäikäinen, kestävä ja siten erittäin taloudellinen kone.
Höyryimuri SGV 8/5 Classic: Pikavalintakiekko mahdollistaa nopean ja helpon käytön
Pikavalintakiekko mahdollistaa nopean ja helpon käytön
Pikavalintakiekko ja käyttäjää opastavat symbolit mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn myös ensikertalaiselle. Käynnistyskytkin ja valinta höyryllä / kuumalla vedellä puhdistamiselle. Huuhtelu kylmällä vedellä: helpottaa paksujen likakerrosten esipesua.
Höyryimuri SGV 8/5 Classic: Höyry/imuletku, jossa ohjauskahva molemmille toiminnoille
Höyry/imuletku, jossa ohjauskahva molemmille toiminnoille
Kaikkia keskeisiä toimintoja voidaan säätää helppokäyttöisellä pikavalintakiekolla. Kolmivaiheinen höyrymäärän mittaus, kylän ja kuuman veden käyttö, samanaikainen imu. Säästää aikaa: kaikki säädyt voivaan tehdä nopeasti siivoustyön keskeytymättä.
Käyttäjää opastava LED-näyttö
  • Merkkivalot toiminnoille "valmiina käyttöön" ja "lämmitys päällä"
  • Merkkivalot käyttäjän informoimiseksi "puhdasvesisäiliö tyhjä" ja "likavesisäiliö täynnä".
  • Merkkivalot käyttäjän informoimiseksi "huolto vaaditaan" ja "vikatila".
Kolmivaiheinen höyrymäärän mittaus
  • Pieni höyrymäärä (level I) kevyelle lialle
  • Keskitason höyrymäärä (level II) normaalille lialle
  • Suuri höyrymäärä (level III) pinttyneelle lialle ja paksuille likakerroksille
Integroitu tarvikkeiden säilytys
  • Kaikki varusteet aika käyttäjän helposti saatavilla.
  • Varusteet ja tarvikkeet säilyvät puhtaina eivätkä katoa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Virtajohdolle on turvallinen säilytyspaikka laitteen takana.
Kattava varustepaketti
  • 300 mm lattiasuutin, jossa harjat ja imukumit.
  • 150 mm käsisuutin, jossa harjat ja imukumit.
  • Rakosuutin, pistesuutin ja kolme erilaista harjasuutinta.
Ergonominen ja helppo kuljettaa
  • Laitetta siirrettäessä ja lastatessa sitä on helppo työntää ja kallistaa työntökahvan avulla.
  • Pitkät siirtomatkat onnistuvat myös laitetta perässä vetämällä.
  • Suuret takapyörät helpottavat kynnysten ja rappujen ylittämistä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Höyrypaine (bar) max. 8
Lämmitysteho (W) 3000
Lämmitysaika (min) 7
Lämmityskattilan lämpö (°C) max. 173
Kuuman veden lämpötila (°C) 70 - 173
Puhtaan veden säiliö (l) 5,6
Likavesisäiliö (l) 5
Virtajohdon pituus (m) 7,5
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 50
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 39
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 50,9
Mitat (p x l x k) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Virtakytkin, kylmävesi-/imutila, höyry-/kuumavesi-/kylmävesi-/imutila.

Toimitus sisältää

  • Höyryputkien määrä: 2 kpl
  • Höyryimurointiputket: 2 kpl, 505 mm
  • Lattiasuulake: 300 mm
  • Höyry/imuletku, jossa ohjauskahva molemmille toiminnoille: 4 m
  • Käsisuuttimen kumiosa: 150 mm
  • Lattiasuuttimen kumiosa: 300 mm
  • Käsisuutin: 150 mm
  • Pistesuutin: 185 mm
  • Pistesuuttimen adapteri: 140 mm
  • Pyöreä harjasuutin, ruostumaton teräs: 1 kpl
  • Pyöreä harjasuutin, messinki: 1 kpl
  • Pyöreä harjasuutin, musta: 1 kpl
  • Työntöaisa
  • Varustesäiliö

Ominaisuuksia

  • Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
  • Kotelo: Ruostumaton teräs
  • Integroitu sähköjohdon säilytys
  • Led-merkkivalo
  • Pikavalintakiekko: kolme toimintoa
  • Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kolmivaiheinen)
  • Käsikahvan turvalukitus
Höyryimuri SGV 8/5 Classic
Videot
Käyttökohteet
  • Pinttynyt lika, pihka ja rasva
  • Kaakelit, lattialaatat ja muut kovat pinnat
  • Teräskalusteet ja työtasot
  • Peilit ja lasipinnat
  • Kalusteiden tekstiilipinnat
  • Ajoneuvojen sisätilat
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.