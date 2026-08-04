SGV 8/5 Classic -höyryimuri tarjoaa monipuolisen ja erittäin helppokäyttöisen puhdistusratkaisun todella kustannustehokkaaseen hintaan. Ammattikäyttöön suunnitellun höyryimurin avulla lian irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokkaasti samalla kertaa. Tankkikoko, 5 + 5 litraa ja 8 baarin maksimipaine mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot yhdellä tankkauksella. Tehokas 3 kW boileri tuottaa 165 °C höyryä, joka takaa tehokkaan puhdistamisen myös vaativissa olosuhteissa. Selkeä valintakiekko ja käyttäjää opastavat LED-symbolit tekevät laitteesta äärimmäisen helppokäyttöisen. Classic-mallissa toimintoja on kaksi: höyry ja imurointi sekä runsaamman vesimäärän tuottava huuhtelutoiminto. Lisävarusteet voidaan varastoida koneen päällä olevaan varustelokeroon, jossa ne ovat suojassa lialta ja aina helposti saatavilla.