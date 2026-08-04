Ilmanpuhdistin AF 100 H13
AF 100 -ilmanpuhdistin tarjoaa luotettavan ratkaisun sisäilman puhdistamiseen. Ilman laatua tarkkailevat tunnistimet ja säätöautomatiikka mahdollistavat optimaalisen puhdistustuloksen.
AF 100 -ilmanpuhdistin on Kuluttaja-lehden testivoittaja, joka tarjoaa suurta suorituskykyä kompaktin kokoisessa paketissa. AF 100 kulkee pyörien avulla huoneesta toiseen ja mahdollistaa käytön jopa 130 m² pinta-aloilla. Se puhdistaa ilman raikkaaksi ja puhtaaksi jo muutamassa minuutissa. Pöly, siitepöly, epämiellyttävä hajut, kemiallisen kaasut ja jopa bakteerit ja virukset suodattuvat laitteella tehokkaasti ja huomaamattomasti. Tässä mallissa on myös HEPA 13 -vaatimukset täyttävä suodatin. Kestävä aktiivihiilisuodatin mahdollistaa suodattimelle normaaliolosuhteissa ja päivittäisessä käytössä noin 12 kk vaihtovälin. Laite on helposti liikuteltavissa huoneesta toiseen ja miellyttävän ja hiljaisen käyntiäänen ansiosta sitä voidaan käyttää myös makuuhuoneissa. Tunnistin seuraa huoneilman laatua ja säätää automaattisesti toimintoja. Käyttöpaneeli kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hienon pölyn määrän. Se myös ilmaisee suodattimen vaihtotarpeen. Kuluttaja-lehden (3/2023) suorittamassa testissä oli mukana 14 ilmanpuhdistinta. Voittajaksi nousseen Kärcher AF 100 -mallin erityisiksi ansioiksi mainittiin erittäin hyvä suorituskyky pienhiukkasten sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta. Testissä kiiteltiin myös laitteen suurta puhdistustehoa suhteessa energiankulutukseen.
Ominaisuudet ja edut
Vakiona HEPA 13 -suodatusUusi H13-suodatin poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia.
Kompakti suunnittelu ja helppo liikuteltavuusHelposti siirrettävissä huoneesta toiseen vahvojen pyörien avulla.
Tehokas puhallinmoottori jopa 87 m² tiloihinKolmivaiheinen säädettävä puhallin
Helppo käyttää ja yksinkertainen huoltaa
- Suodattimen kunto ja lähestyvä vaihtohetki näkyy näytöltä. Suodatin on helposti itse vaihdettavissa.
Lasersensori mittaa tarkasti ilmanlaatua
- Ilmanlaatu näytetään värinä (sininen = erittäin hyvä, vihreä = keskiverto, punainen = huono)
- Sensoreiden havaitsema, huoneilmassa oleva pienpartikkeleiden määrä (PM 2,5) on nähtävissä näytöltä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|min. 25 - max. 48
|Sopiva huonekoko¹⁾ (m²)
|asti 130
|Ilman läpivirtaus²⁾ (m³/h)
|asti 650
|Partikkelikoon mukaan mitoitetut tehosuodattimet (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Liitäntäteho (W)
|max. 80
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|11,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|16,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 380 x 720
Ominaisuuksia
- Esisuodatin
- Aktiivihiilisuodatin
- Tehokas ja kestävä HEPA 13 -suodatin
- Kaksoissuodatus
- Suodattimen vaihtotarpeen näyttö
- Ilmanlaadun ilmaisin
- Helppokäyttöinen kosketusnäyttö
- Automaattitoiminto
- Yötoiminto
- Pyörät
- Virtajohdon pituus: 2.25 mm