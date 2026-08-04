AF 100 -ilmanpuhdistin on Kuluttaja-lehden testivoittaja, joka tarjoaa suurta suorituskykyä kompaktin kokoisessa paketissa. AF 100 kulkee pyörien avulla huoneesta toiseen ja mahdollistaa käytön jopa 130 m² pinta-aloilla. Se puhdistaa ilman raikkaaksi ja puhtaaksi jo muutamassa minuutissa. Pöly, siitepöly, epämiellyttävä hajut, kemiallisen kaasut ja jopa bakteerit ja virukset suodattuvat laitteella tehokkaasti ja huomaamattomasti. Tässä mallissa on myös HEPA 13 -vaatimukset täyttävä suodatin. Kestävä aktiivihiilisuodatin mahdollistaa suodattimelle normaaliolosuhteissa ja päivittäisessä käytössä noin 12 kk vaihtovälin. Laite on helposti liikuteltavissa huoneesta toiseen ja miellyttävän ja hiljaisen käyntiäänen ansiosta sitä voidaan käyttää myös makuuhuoneissa. Tunnistin seuraa huoneilman laatua ja säätää automaattisesti toimintoja. Käyttöpaneeli kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hienon pölyn määrän. Se myös ilmaisee suodattimen vaihtotarpeen. Kuluttaja-lehden (3/2023) suorittamassa testissä oli mukana 14 ilmanpuhdistinta. Voittajaksi nousseen Kärcher AF 100 -mallin erityisiksi ansioiksi mainittiin erittäin hyvä suorituskyky pienhiukkasten sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta. Testissä kiiteltiin myös laitteen suurta puhdistustehoa suhteessa energiankulutukseen.