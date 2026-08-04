Ilmanpuhdistin AF 100 H13

AF 100 -ilmanpuhdistin tarjoaa luotettavan ratkaisun sisäilman puhdistamiseen. Ilman laatua tarkkailevat tunnistimet ja säätöautomatiikka mahdollistavat optimaalisen puhdistustuloksen.

AF 100 -ilmanpuhdistin on Kuluttaja-lehden testivoittaja, joka tarjoaa suurta suorituskykyä kompaktin kokoisessa paketissa. AF 100 kulkee pyörien avulla huoneesta toiseen ja mahdollistaa käytön jopa 130 m² pinta-aloilla. Se puhdistaa ilman raikkaaksi ja puhtaaksi jo muutamassa minuutissa. Pöly, siitepöly, epämiellyttävä hajut, kemiallisen kaasut ja jopa bakteerit ja virukset suodattuvat laitteella tehokkaasti ja huomaamattomasti. Tässä mallissa on myös HEPA 13 -vaatimukset täyttävä suodatin. Kestävä aktiivihiilisuodatin mahdollistaa suodattimelle normaaliolosuhteissa ja päivittäisessä käytössä noin 12 kk vaihtovälin. Laite on helposti liikuteltavissa huoneesta toiseen ja miellyttävän ja hiljaisen käyntiäänen ansiosta sitä voidaan käyttää myös makuuhuoneissa. Tunnistin seuraa huoneilman laatua ja säätää automaattisesti toimintoja. Käyttöpaneeli kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hienon pölyn määrän. Se myös ilmaisee suodattimen vaihtotarpeen. Kuluttaja-lehden (3/2023) suorittamassa testissä oli mukana 14 ilmanpuhdistinta. Voittajaksi nousseen Kärcher AF 100 -mallin erityisiksi ansioiksi mainittiin erittäin hyvä suorituskyky pienhiukkasten sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta. Testissä kiiteltiin myös laitteen suurta puhdistustehoa suhteessa energiankulutukseen.

Ominaisuudet ja edut
Ilmanpuhdistin AF 100 H13: Vakiona HEPA 13 -suodatus
Vakiona HEPA 13 -suodatus
Uusi H13-suodatin poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia.
Ilmanpuhdistin AF 100 H13: Kompakti suunnittelu ja helppo liikuteltavuus
Kompakti suunnittelu ja helppo liikuteltavuus
Helposti siirrettävissä huoneesta toiseen vahvojen pyörien avulla.
Ilmanpuhdistin AF 100 H13: Tehokas puhallinmoottori jopa 87 m² tiloihin
Tehokas puhallinmoottori jopa 87 m² tiloihin
Kolmivaiheinen säädettävä puhallin
Helppo käyttää ja yksinkertainen huoltaa
  • Suodattimen kunto ja lähestyvä vaihtohetki näkyy näytöltä. Suodatin on helposti itse vaihdettavissa.
Lasersensori mittaa tarkasti ilmanlaatua
  • Ilmanlaatu näytetään värinä (sininen = erittäin hyvä, vihreä = keskiverto, punainen = huono)
  • Sensoreiden havaitsema, huoneilmassa oleva pienpartikkeleiden määrä (PM 2,5) on nähtävissä näytöltä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Äänenvoimakkuus (dB(A)) min. 25 - max. 48
Sopiva huonekoko¹⁾ (m²) asti 130
Ilman läpivirtaus²⁾ (m³/h) asti 650
Partikkelikoon mukaan mitoitetut tehosuodattimet (µm) 0,3 µm > 99,95 %
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Liitäntäteho (W) max. 80
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 11,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 16,8
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 380 x 720

Ominaisuuksia

  • Esisuodatin
  • Aktiivihiilisuodatin
  • Tehokas ja kestävä HEPA 13 -suodatin
  • Kaksoissuodatus
  • Suodattimen vaihtotarpeen näyttö
  • Ilmanlaadun ilmaisin
  • Helppokäyttöinen kosketusnäyttö
  • Automaattitoiminto
  • Yötoiminto
  • Pyörät
  • Virtajohdon pituus: 2.25 mm
Ilmanpuhdistin AF 100 H13
Ilmanpuhdistin AF 100 H13
Varusteet
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