IB 10/15 L2P on tekninen mullistus, joka mahdollistaa kuivajääpuhalluksen soveltamisen aivan uudenlaisissa käyttöympäristöissä. Uudessa Advanced-mallissa on oma lämmönvaihdin, suurempi paineensäädin ja 4 mm puhallussuutin, jotka mahdollistavat suuremman jääntuoton ja jopa kaksinkertaisen puhdistustehon. Kuivajääpuhalluksen erinomaista puhdistustehoa voidaan hyödyntää nopeasti ja vaivattomasti, ilman pitkiä esivalmisteluja. Laite tuottaa itse puhdistuksessa tarvittavat jääpelletit suoraan nestemäisestä hiilidioksidista. Menetelmän ansiosta kuivajääpuhallusta voidaan soveltaa myös pienemmissä puhdistuskohteissa ja töissä, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja laitteiden helppoa liikuteltavuutta. Laite on investointikustannuksiltaan tavallisia kuivajääpuhaltimia edullisempi ja sopii siten aivan uudenlaisiin käyttökohteisiin aina autokorjaamoista pienten muottien ja sähkölaitteiden puhdistamiseen. Ratkaisun edut korostuvat käytössä, jossa tarve on satunnaisempaa ja vaihtelee esimerkiksi tuotantovolyymin tai asiakasmäärän mukaan. IB 10/15 L2P voidaan kytkeä paineilmaverkkoon tai erilliseen paineilmakompressoriin. Kompressorin kokoluokka vaikuttaa puhdistustehoon. Kärcher opastaa sopi