Kuivajääpuhallin IB 10/15 L2P Advanced
Kärcher IB 10/15 L2P -kuivajääpuhalluslaite valmistaa itse tarvittavat kuivajääpelletit nestemäisestä hiilidioksidista. Advanced-mallissa on oma lämmönvaihdin, joka lisää puhdistustehoa.
IB 10/15 L2P on tekninen mullistus, joka mahdollistaa kuivajääpuhalluksen soveltamisen aivan uudenlaisissa käyttöympäristöissä. Uudessa Advanced-mallissa on oma lämmönvaihdin, suurempi paineensäädin ja 4 mm puhallussuutin, jotka mahdollistavat suuremman jääntuoton ja jopa kaksinkertaisen puhdistustehon. Kuivajääpuhalluksen erinomaista puhdistustehoa voidaan hyödyntää nopeasti ja vaivattomasti, ilman pitkiä esivalmisteluja. Laite tuottaa itse puhdistuksessa tarvittavat jääpelletit suoraan nestemäisestä hiilidioksidista. Menetelmän ansiosta kuivajääpuhallusta voidaan soveltaa myös pienemmissä puhdistuskohteissa ja töissä, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja laitteiden helppoa liikuteltavuutta. Laite on investointikustannuksiltaan tavallisia kuivajääpuhaltimia edullisempi ja sopii siten aivan uudenlaisiin käyttökohteisiin aina autokorjaamoista pienten muottien ja sähkölaitteiden puhdistamiseen. Ratkaisun edut korostuvat käytössä, jossa tarve on satunnaisempaa ja vaihtelee esimerkiksi tuotantovolyymin tai asiakasmäärän mukaan. IB 10/15 L2P voidaan kytkeä paineilmaverkkoon tai erilliseen paineilmakompressoriin. Kompressorin kokoluokka vaikuttaa puhdistustehoon. Kärcher opastaa sopi
Ominaisuudet ja edut
Integroitu lämmönvaihdin
Nestemäinen hiilidioksidi jäähdytetään oman lämmönvaihtimen avulla. Tämä mahdollistaa jopa 50% suuremman jääntuoton.
Ergonomisesti muotoiltu puhalluspistooli
- Puhalluspistoolissa helppokäyttöinen pikaliitin.
- Puhallustyökaluun integroitu työvalo.
- Jää päälle/pois kytkin suoraan puhalluspistoolissa.
Selkeät hallintakytkimet ja käyttäjää opastava näyttö
- Käyttäjää informoiva näyttö, jossa näkyvillä työpaine, käyttötunnit ja huoltoinformaatio.
- Pikasäätö käytettävän jään määrälle
- Selkeä näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja kertoo mm. työpaineen.
Turvallista kuivajääpuhallusta
- Erillinen poistoletku, jonka avulla hiilidioksidi voidaan johtaa kauemmaksi työtilasta.
- Turvallinen käyttää, ei tarvetta jääpellettien käsittelylle.
- Turvakytkimellä varustettu puhalluspistooli.
Kompaktin kokoinen laite, helppo liikuteltavuus
- Kookkaat pyörät ja työntökahvaksi muotoiltu etupaneeli takaavat helpon liikuteltavuuden
- Säilytyspaikat työkaluille ja varusteille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäteho (kW)
|1,1
|Kuomu
|Muovinen pyöritinmoottori
|Testattu
|CE
|Virtajohdon pituus (m)
|5,5
|Ilmanpaine (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Ilmamäärä (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|95
|Kuivajääpelletit (halkaisija) (mm)
|2,5
|Kuivajään kulutus (kg/h)
|2 - 15
|Nestemäisen hiilidioksidin kulutus (kg/h)
|20 - 60
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Jännite (V)
|220 - 230
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|84
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|84
|Mitat (p x l x k) (mm)
|898 x 565 x 935
Videot
Käyttökohteet
- Teollisuuden muottien ja tarkkuustyökalujen puhdistamiseen.
- Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen
- Sähkökeskusten, piirikorttien ja muiden herkkien sähkölaitteiden puhdistamiseen
- Verhoilujen ja tekstiilipäällysteiden puhdistamiseen
- Moottorinosien ja auton sähkölaitteiden puhdistamiseen