KM 100/120 on uuteen kokoluokkaan sijoittuva imulakaisukone, jonka lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä miellyttävän käyttää ja helpon huoltaa. Koneen hydraulinen säiliön tyhjennysmekanismi kippaa korkealta ja mahdollistaa nopean ja turvallisen tyhjentämisen suoraan siirtolavalle (maksimikorkeus 152 cm). Tehokas pääsuodatin, jonka suodatusala on 6 neliömetriä kerää pölyn tehokkaasti talteen. Imuteho säilyy korkeana automaattisen suodattimen puhdistustoiminnon avulla. Kookas 120 litran säiliö, 7 km/h maksiminopeus ja leveä pääharja takaavat tehokkaan ja keskeytymättömän työskentelyn vaativissakin olosuhteissa. Tämä malli (G) on varustettu bensiinimoottorilla, joten se soveltuu käyttöön ulkoalueille sekä hyvän ilmanvaihdon omaaviin sisäkohteisiin.