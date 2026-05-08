Imulakaisukone KM 100/120 R G
Tehokas ja vankkatekoinen lakaisukone, jonka suuri, automaattisella puhdistusmekanismilla varustettu pääsuodatin takaa miellyttävän ja pölyttömän työskentelyn. Bensiinikäyttöinen malli
KM 100/120 on uuteen kokoluokkaan sijoittuva imulakaisukone, jonka lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä miellyttävän käyttää ja helpon huoltaa. Koneen hydraulinen säiliön tyhjennysmekanismi kippaa korkealta ja mahdollistaa nopean ja turvallisen tyhjentämisen suoraan siirtolavalle (maksimikorkeus 152 cm). Tehokas pääsuodatin, jonka suodatusala on 6 neliömetriä kerää pölyn tehokkaasti talteen. Imuteho säilyy korkeana automaattisen suodattimen puhdistustoiminnon avulla. Kookas 120 litran säiliö, 7 km/h maksiminopeus ja leveä pääharja takaavat tehokkaan ja keskeytymättömän työskentelyn vaativissakin olosuhteissa. Tämä malli (G) on varustettu bensiinimoottorilla, joten se soveltuu käyttöön ulkoalueille sekä hyvän ilmanvaihdon omaaviin sisäkohteisiin.
Ominaisuudet ja edut
Entistä parempi siivoustyön tuottavuusKelluva pääharja takaa erinomaisen lakaisutuloksen kaikilla pinnoilla. Kookas 120 litran säily mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman keskeytyksiä. Korkealuokkaiset komponentit kestävät vaativissa olosuhteissa ja minimoivat käyttökatkokset.
Miellyttävä ja turvallinen käyttääKorkealta (152 cm) kippaava, hydraulinen säiliön tyhjennysmekanismi. Kaikki keskeiset toiminnot ergonomisesti käyttäjän ulottuvilla. Selkeät toiminnot, symbolit ja värikoodaus auttavat poistamaan käyttövirheet.
Kookas pääsuodatin, jossa automaattinen puhdistustoimintoAutomaattinen suodattimen puhdistustoiminto käynnistyy viiden minuutin välein ja aina, kun kone sammutetaan. Tehokas suodatus mahdollistaa koneen pitkät huoltovälit. Pölyttämät työskentelyolosuhteet myös vaativissa ympäristöissä.
Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Keskeisimmät komponentit helposti saatavilla ja irrotettavissa ilman työkaluja.
- Kokonaan aukeava suojakansi tarjoaa helpon pääsyn koneen tekniikkaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vetomoottori
|Hydraulinen
|Teho (kW)
|6,3
|Voimansiirto
|Bensiini
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|7000
|Max suorituskyky kahdella sivuharjalla (m²/h)
|8890
|Työskentelyleveys (mm)
|730
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|1000
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|1270
|Roskasäiliö (l)
|120
|Nousukyky (%)
|18
|Työskentelynopeus (km/h)
|7
|Suodatinpinta-ala (m²)
|6
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|572,9
|Paino käyttövalmiina (kg)
|570
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|575
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Toimitus sisältää
- Pyöreä polyesterisuodatin
- Ilmatäytteiset renkaat
Ominaisuuksia
- Manuaalinen suodattimen puhdistus
- Automaattinen suodattimen puhdistus
- Kelluva päätelaharja
- Ohjaustehostin
- Säädettävä imuteho
- Suurroskaluukku
- Yliheittoperiaate
- Vaihde eteen
- Peruutusvaihde
- Imutoiminto
- Hydraulinen säiliön nosto
- Ulkokäyttöön
- Käyttötuntimittari
- Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
- Katalysaattori
- Sivuharja, automaattinen
- Sivuharja, paineilmatoiminen
- Varustetelineen kiinnitysmahdollisuus
Käyttökohteet
- Pysäköintihallien ja -kenttien nopeaan pölynpoistoon
- Sopii erinomaisesti myös autoliikkeille ja liikenneasemille
- Tehokas työkalu logistiikkakeskusten, satamien ja rakennustyömaiden ulkoalueiden hoitoon.