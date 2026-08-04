Kompakti, päältäajettava KM 85/50 R Bp Pack on oman hintaluokkansa tehopakkaus, joka tarjoaa suuren suorituskyvyn ja pitkälle viedyt ergonomiset ratkaisut. Koneessa on vakoina yksi sivuharja, jossa on erillinen nopeussäätö. Muita vakiovarusteita ovat mm iso pölysuodatin pölyttömään työskentelyyn sekä pääharjan kulumisen osoitin, joka voidaan lukea ulkopuolelta. Kompakti muotoilu takaa erinomaisen ajettavuuden ja näkyvyyden koko työskentelyalueelle. Tämä mahdollistaa sen käytön myös erityisesti ahtaissa ja kapeissa tiloissa. Kone on erittäin helppo käyttää ja sillä on erinomainen suorituskyky sekä sisä- että ulkotiloissa. Huoltotyöt, kuten pääharjan vaihtaminen, voidaan suorittaa ilman työkaluja. Kelluva pääharja säätyy automaattisesti ja se poistaa lian epätasaisilta lattioilta jättämättä jäämiä. Koneen sisällä olevaan tekniikkaan on helppo pääsy kokonaan aukeavan päällirakenteen ansiosta. Kaikki keskeiset komponentit ovat hyvin näkyvillä ja puhdistettavat kohteet eivät vaadi työkalujen käyttöä. Kuljettaja voi puhdistaa pölynsuodattimen mukavasti istuimelta käsin. Integroidun Home Base -järjestelmän ansiosta ylimääräisiä puhdistustarvikkeita on kätevää kuljettaa koneen mukana.