Imulakaisukone KM 85/50 R Bp
Ketterä KM 85/50 R -lakaisukone tekee vaikutuksen korkealla suorituskyvyllään. Tätä akkukäyttöistä konetta on erittäin helppo käyttää ja se on varustettu nopeussäädettävällä sivuharjalla.
Kompakti, päältäajettava KM 85/50 R Bp Pack on oman hintaluokkansa tehopakkaus, joka tarjoaa suuren suorituskyvyn ja pitkälle viedyt ergonomiset ratkaisut. Koneessa on vakoina yksi sivuharja, jossa on erillinen nopeussäätö. Muita vakiovarusteita ovat mm iso pölysuodatin pölyttömään työskentelyyn sekä pääharjan kulumisen osoitin, joka voidaan lukea ulkopuolelta. Kompakti muotoilu takaa erinomaisen ajettavuuden ja näkyvyyden koko työskentelyalueelle. Tämä mahdollistaa sen käytön myös erityisesti ahtaissa ja kapeissa tiloissa. Kone on erittäin helppo käyttää ja sillä on erinomainen suorituskyky sekä sisä- että ulkotiloissa. Huoltotyöt, kuten pääharjan vaihtaminen, voidaan suorittaa ilman työkaluja. Kelluva pääharja säätyy automaattisesti ja se poistaa lian epätasaisilta lattioilta jättämättä jäämiä. Koneen sisällä olevaan tekniikkaan on helppo pääsy kokonaan aukeavan päällirakenteen ansiosta. Kaikki keskeiset komponentit ovat hyvin näkyvillä ja puhdistettavat kohteet eivät vaadi työkalujen käyttöä. Kuljettaja voi puhdistaa pölynsuodattimen mukavasti istuimelta käsin. Integroidun Home Base -järjestelmän ansiosta ylimääräisiä puhdistustarvikkeita on kätevää kuljettaa koneen mukana.
Ominaisuudet ja edut
Älykäs säiliökonseptiKaksi erillistä säiliötä takaavat helpon ja turvallisen tyhjennyksen. Jätesäiliön pyöristetyt reunat mahdollistavat tyhjentämisen jättämättä jäämiä jäljelle. Jätesäiliöiden renkaat helpottavat käsittelyä tyhjennettäessä.
Tehokas suodatusjärjestelmäPolyesteripäällystetty laakasuodatin. Tehokas suodattimen puhdistus kaksoiskaapimella. Helppo käyttö ajopaikalta. Helppo pääsy suodattimeen ilman työkaluja kokonaan aukeavan päälirakenteen ansiosta.
Älykäs ergonomia takaa korkean mukavuustasonSelkeä ja ergonominen hallintalaitteiden sijoittelu. Istuimen säätö ilman työkaluja. Ohjauspyörän korkeussäätö.
Integroitu Home Base-säilytysjärjestelmä
- Monipuolinen ja käytännöllinen mahdollisuus muiden puhdistustarvikkeiden kätevään kuljettamiseen.
- Esimerkiksi roskapihtien, harjan, liinojen tai sangon kuljettamiseen.
- Suuri säilytystila koneen takana.
Pääharjan kulumisenilmaisin
- Voidaan helposti ja kätevästi nähdä ulkopuolelta.
- Vaihtoajan tarkka määrittäminen.
Kelluva sivuharja
- Suojaa sivuharjaa vaurioilta.
- Luotettava ja vankka muotoilu.
- Laskee huolto- ja huoltokustannuksia.
Kompakti muotoilu takaa maksimaalisen ohjattavuuden
- Erinomainen ohjattavuus.
- Soveltuu myös ruuhkaisiin ja ahtaisiin tiloihin.
- Mahdollista ajaa normaalien oviaukkojen (90 cm) läpi.
Sivuharjan pyörimisnopeuden säätö
- Sivuharjan nopeuden sovittamiseksi vastaamaan lian tyyppiin ja määrään.
- Vähentää pölyn leviämistä.
Kelluva pääharja
- Kulumisesta aiheutuvaa harjansäätöä ei tarvitse tehdä.
- Erinomainen liankeräys myös epätasaisilla alustoilla.
Yksinkertainen käyttökonsepti
- Pääharja ja sivuharjat voidaan kytkeä päälle ja pois päältä jalkapolkimella.
- Kulku eteen- ja taaksepäin voidaan valita ja säätää kätevästi valitsimella.
- Imuvoimakkuuden säätö märkien pintojen lakaisuun.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vetomoottori
|DC-moottori
|Teho (V/W)
|24 / 1000
|Voimansiirto
|Sähköinen
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|5100
|Max suorituskyky kahdella sivuharjalla (m²/h)
|6510
|Työskentelyleveys (mm)
|615
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|850
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|1085
|Akkukapasiteetti (Ah)
|115
|Akun jännite (V)
|24
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Roskasäiliö (l)
|50
|Nousukyky (%)
|12
|Työskentelynopeus (km/h)
|6
|Suodatinpinta-ala (m²)
|2,3
|Kuormitettavuus (kg)
|max. 90
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|218
|Paino käyttövalmiina (kg)
|230
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|220
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Toimitus sisältää
- Ilmatäytteiset renkaat
Ominaisuuksia
- Manuaalinen suodattimen puhdistus
- Mekaaninen suodattimen ravistin
- Kelluva päätelaharja
- Säädettävä imuteho
- Suurroskaluukku
- Yliheittoperiaate
- Vaihde eteen
- Peruutusvaihde
- Imutoiminto
- Ulkokäyttöön
- Sisäkäyttöön
- Sivuharjan nopeudensäätö
- Lataustilan indikaattori
- Käyttötuntimittari
- Siirrettävä säiliö
- Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
- Sivuharja, automaattinen
- Automaattinen kulumisensäätö päälakaisuharjassa
- Monitoiminäyttö
- Varustetelineen kiinnitysmahdollisuus
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen tuotantosalien, varastojen ja pienten logistiikkarakennusten puhdistukseen
- Pysäköintihallien ja -kenttien nopeaan pölynpoistoon
- Myös pienemmille kohteille, kuten korjaamoille, koulujen pihoille, huoltoasemille tai autoliikkeille