Imulakaisukone KM 90/60 R Bp Pack

Tehokas ja käyttäjäystävällinen, päältäajettava imulakaisukone. 180 Ah akku tarjoaa pitkän ajoajan. Käyntiääneltään hiljainen kone sopii 1500 m2 ja sitä suurempien alueiden lakaisuun.

Akkukäyttöinen KM 90/60 -imulakaisukone on tehokas ja taloudellinen työkalu pölynpoistoon ja lakaisuun. Koneen 615 mm leveä pääharja tarjoaa yhdellä sivuharjalla varustettuna 900 mm kokonaisleveyden. Lisävarusteena olevan toisen sivuharjan avulla kokonaisleveys on peräti 1150 mm. Koneen muotoilu tarjoaa esteettömän näkyvyyden koko työskentelyalueelle. Tämä yhdessä tarkan ohjattavuuden kanssa mahdollistaa lakaisun ahtaissakin kohteissa. Kaikki koneen perustoiminnot on keskitetty yhteen valintakytkimeen, jonka selkeät symbolit opastavat käyttäjää ja auttavat minimoimaan käyttövirheet. Koneen suorituskyky on parhaimmillaan kohteissa, joiden pinta-ala on 1200-5400 neliömetriä. Koneessa on valmiina 2,5 tunnin ajoajan tarjoava tehoakku sekä integroitu akkulaturi. Kärcherin kehittämä automaattinen suodattimen puhdistusmenetelmä Tact mahdollistaa jatkuvan työskentelyn ja pölyttömät olosuhteet. Kompaktin kokoinen suodatin on helposti vaihdettavissa koneen puhtaalta puolelta.

Ominaisuudet ja edut
Imulakaisukone KM 90/60 R Bp Pack: Suuri suodatuspinta-ala ja automaattinen suodattimen puhdistus.
Suuri suodatuspinta-ala ja automaattinen suodattimen puhdistus.
Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun virta katkaistaan. Soveltuu vaativaan käyttöön ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman keskeytyksiä. Mahdollisuus myös suodattimen manuaaliseen puhdistamiseen. Suodattimen vaihto nopeasti ilman työkaluja
Imulakaisukone KM 90/60 R Bp Pack: Helppokäyttöinen
Helppokäyttöinen
Selkeä ja looginen käyttöliittymä. Kaikki keskeiset komponentit ja toiminnot helposti käyttäjän ulottuvilla.
Imulakaisukone KM 90/60 R Bp Pack: Home Base -säilytysjärjestelmä tuo joustavuutta työskentelyyn.
Home Base -säilytysjärjestelmä tuo joustavuutta työskentelyyn.
Liitäntävalmiudet lisävarusteille. Helposti kuljetettavat ja varastoitavat varusteet: harjat, suodattimet ja säiliöt
Testattua ja kestävää tekniikkaa kaikissa yksityiskohdissa
  • Tehty kestämään kovaa käyttöä.
  • Turvallinen ja helposti käsiteltävä myös epätasaisilla pinnoilla.
  • Kätevät kuljetus- ja säilytystilat työkaluille ja siivousvälineille.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vetomoottori DC-moottori
Teho (kW) 1,2
Voimansiirto Sähköinen
Työsuoritus maks. (m²/h) 5400
Max suorituskyky kahdella sivuharjalla (m²/h) 6900
Työskentelyleveys (mm) 615
Työleveys 1 sivuharjalla (mm) 900
Työleveys 2 sivuharjalla (mm) 1150
Akkukapasiteetti (Ah) 180
Akun jännite (V) 24
Akun käyttöaika (h) max. 2,5
Roskasäiliö (l) 60
Nousukyky (%) 12
Työskentelynopeus (km/h) 6
Suodatinpinta-ala (m²) 4
Paino (sis. varusteet) (kg) 335
Paino käyttövalmiina (kg) 330
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 336
Mitat (p x l x k) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Toimitus sisältää

  • Pyöreä polyesterisuodatin
  • Akku ja laturi koneessa

Ominaisuuksia

  • Manuaalinen suodattimen puhdistus
  • Automaattinen suodattimen puhdistus
  • Kelluva päätelaharja
  • Säädettävä imuteho
  • Suurroskaluukku
  • Yliheittoperiaate
  • Vaihde eteen
  • Peruutusvaihde
  • Imutoiminto
  • Ulkokäyttöön
  • Sisäkäyttöön
  • Lataustilan indikaattori
  • Käyttötuntimittari
  • Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
  • Sivuharja, paineilmatoiminen
  • Varustetelineen kiinnitysmahdollisuus
Imulakaisukone KM 90/60 R Bp Pack
Imulakaisukone KM 90/60 R Bp Pack
Videot
Käyttökohteet
  • Logistiikkakeskukset
  • Suuret pysäköintihallit
  • Varastot ja muut suuret hallit
  • Hotellit
  • Tuotantolaitokset
  • Puistot ja pysäköintialueet
Varusteet