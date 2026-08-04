Imulakaisukone KM 90/60 R Bp Pack
Tehokas ja käyttäjäystävällinen, päältäajettava imulakaisukone. 180 Ah akku tarjoaa pitkän ajoajan. Käyntiääneltään hiljainen kone sopii 1500 m2 ja sitä suurempien alueiden lakaisuun.
Akkukäyttöinen KM 90/60 -imulakaisukone on tehokas ja taloudellinen työkalu pölynpoistoon ja lakaisuun. Koneen 615 mm leveä pääharja tarjoaa yhdellä sivuharjalla varustettuna 900 mm kokonaisleveyden. Lisävarusteena olevan toisen sivuharjan avulla kokonaisleveys on peräti 1150 mm. Koneen muotoilu tarjoaa esteettömän näkyvyyden koko työskentelyalueelle. Tämä yhdessä tarkan ohjattavuuden kanssa mahdollistaa lakaisun ahtaissakin kohteissa. Kaikki koneen perustoiminnot on keskitetty yhteen valintakytkimeen, jonka selkeät symbolit opastavat käyttäjää ja auttavat minimoimaan käyttövirheet. Koneen suorituskyky on parhaimmillaan kohteissa, joiden pinta-ala on 1200-5400 neliömetriä. Koneessa on valmiina 2,5 tunnin ajoajan tarjoava tehoakku sekä integroitu akkulaturi. Kärcherin kehittämä automaattinen suodattimen puhdistusmenetelmä Tact mahdollistaa jatkuvan työskentelyn ja pölyttömät olosuhteet. Kompaktin kokoinen suodatin on helposti vaihdettavissa koneen puhtaalta puolelta.
Ominaisuudet ja edut
Suuri suodatuspinta-ala ja automaattinen suodattimen puhdistus.Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun virta katkaistaan. Soveltuu vaativaan käyttöön ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman keskeytyksiä. Mahdollisuus myös suodattimen manuaaliseen puhdistamiseen. Suodattimen vaihto nopeasti ilman työkaluja
HelppokäyttöinenSelkeä ja looginen käyttöliittymä. Kaikki keskeiset komponentit ja toiminnot helposti käyttäjän ulottuvilla.
Home Base -säilytysjärjestelmä tuo joustavuutta työskentelyyn.Liitäntävalmiudet lisävarusteille. Helposti kuljetettavat ja varastoitavat varusteet: harjat, suodattimet ja säiliöt
Testattua ja kestävää tekniikkaa kaikissa yksityiskohdissa
- Tehty kestämään kovaa käyttöä.
- Turvallinen ja helposti käsiteltävä myös epätasaisilla pinnoilla.
- Kätevät kuljetus- ja säilytystilat työkaluille ja siivousvälineille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vetomoottori
|DC-moottori
|Teho (kW)
|1,2
|Voimansiirto
|Sähköinen
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|5400
|Max suorituskyky kahdella sivuharjalla (m²/h)
|6900
|Työskentelyleveys (mm)
|615
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|900
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|1150
|Akkukapasiteetti (Ah)
|180
|Akun jännite (V)
|24
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Roskasäiliö (l)
|60
|Nousukyky (%)
|12
|Työskentelynopeus (km/h)
|6
|Suodatinpinta-ala (m²)
|4
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|335
|Paino käyttövalmiina (kg)
|330
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|336
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Toimitus sisältää
- Pyöreä polyesterisuodatin
- Akku ja laturi koneessa
Ominaisuuksia
- Manuaalinen suodattimen puhdistus
- Automaattinen suodattimen puhdistus
- Kelluva päätelaharja
- Säädettävä imuteho
- Suurroskaluukku
- Yliheittoperiaate
- Vaihde eteen
- Peruutusvaihde
- Imutoiminto
- Ulkokäyttöön
- Sisäkäyttöön
- Lataustilan indikaattori
- Käyttötuntimittari
- Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
- Sivuharja, paineilmatoiminen
- Varustetelineen kiinnitysmahdollisuus
Videot
Käyttökohteet
- Logistiikkakeskukset
- Suuret pysäköintihallit
- Varastot ja muut suuret hallit
- Hotellit
- Tuotantolaitokset
- Puistot ja pysäköintialueet