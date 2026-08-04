Akkukäyttöinen KM 90/60 -imulakaisukone on tehokas ja taloudellinen työkalu pölynpoistoon ja lakaisuun. Koneen 615 mm leveä pääharja tarjoaa yhdellä sivuharjalla varustettuna 900 mm kokonaisleveyden. Lisävarusteena olevan toisen sivuharjan avulla kokonaisleveys on peräti 1150 mm. Koneen muotoilu tarjoaa esteettömän näkyvyyden koko työskentelyalueelle. Tämä yhdessä tarkan ohjattavuuden kanssa mahdollistaa lakaisun ahtaissakin kohteissa. Kaikki koneen perustoiminnot on keskitetty yhteen valintakytkimeen, jonka selkeät symbolit opastavat käyttäjää ja auttavat minimoimaan käyttövirheet. Koneen suorituskyky on parhaimmillaan kohteissa, joiden pinta-ala on 1200-5400 neliömetriä. Koneessa on valmiina 2,5 tunnin ajoajan tarjoava tehoakku sekä integroitu akkulaturi. Kärcherin kehittämä automaattinen suodattimen puhdistusmenetelmä Tact mahdollistaa jatkuvan työskentelyn ja pölyttömät olosuhteet. Kompaktin kokoinen suodatin on helposti vaihdettavissa koneen puhtaalta puolelta.